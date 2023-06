Huge field for Accountants Challenge at Ruiru

It’s a battle of numbers at the par 73 Ruiru Sports Club as accountants stage their annual golf event which comes just a week after the inaugural Ruiru Open which was won by Mombasa based Adel Balala.

A very popular event at Ruiru, the Accountants Golf Challenge being sponsored this year by IQPlus, Mazaars LLP and Minet Insurance among others, has attracted a field of 252 players. What a refreshing weekend it is for the accountants after spending the previous weeks dissecting the Budget Estate numbers contained in the finance measure.

They are armed and all set to tackle the Ruiru Course which is currently in its best condition ever as the scores of the elite amateur during the Ruiru Open showed.

Club Captain Jessy Ndegwa, who himself will also be in action, has assured golfers that, the fairways and greens remain in impeccable condition and that he expects some high scores during the weekend.

Among the club members who are expected feature in the prize list includes the long hitting Dr Terra Saidimu, Chris Kiai, and current Vice Captain J.K. Muraguri, who was the best accountant last year with 37 points.

The line-up also includes John Nyaga, Isaac Githinji, and John Gitau, who featured in the prize list in the 2017 edition. They are however expected to meet a formidable challenge from their fellow accountants, such as the unpredictable Mike Nyangi, Sam Kangau, and Grace Miano, who is expected to head the challenge among female accountants.

Meanwhile, going for the prizes reserved for the club members, will be players such as Bernard Omondi, Kenneth Kimathi, and last week’s Monthly Mug champion Timothy Mwaura. Because of the big field, teeing for those who are drawn in the morning, will be from 7am.

Meanwhile action continues in the ladies golf section following events at Thika Sports Club and Thika Greens Golf Resort where US-based Serah Khanyereri tops the prize list.

Some of the ladies are in Machakos this weekend, for the 2023 Machakos Ladies Open.

A field of 83 Ladies was listed to battle it out with Limuru’s Mwongeli Nzioka, Vet Lab Sports Club’s Mercy Nyanchama and Golf Park’s Faith Ontune being the top contenders in the absence of Khanyereri.

This year the event is being sponsored by Amaco Insurance Company, Madison Life Insurance, and Resolution Solutions. Machakos Lady Captain Rehema Okal says this will be the best Machakos Ladies Open ever because of the excellent condition of the course and the prizes lined up.

At ever-green Kericho Golf Club course, former Club Chairman Parminder Hunjan is hosting the Chairman’s Prize which has attracted a field of 103 golfers drawn from as far as Kisii, Nyanza Golf Club, and Nandi Bears. Hunjan has lined up a number of prizes for the various categories including guests.

Ruiru