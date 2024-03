Muigua, Karanga renew rivalry at Muthaiga Open

The hunt for cash and points towards the Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series and World Amateur Rankings moves to the par 71 Muthaiga Golf Club course for the Muthaiga Open on Friday.

Coming 12 days after the 2024 DP World Tour’s Magical Kenya Open, this year’s Muthaiga Open has attracted a field of 165 players drawn from seven countries - Kenya, Uganda, Tanzania, Norway, Great Britain, India and Rwanda.

The host country, Kenya, has entered a field of 141 players.

In addition, it is the event that has attracted the highest number of lady golfers, nine to be precise this year.

They will take the men head on for the cash and the World Amateur Rankings.

Since the KAGC events are all-men tournaments, the ladies do not qualify for the KAGC points.

The ladies have given the men a good run for their money since they started competing in the series.

Naomi Wafula won at Kiambu last year, while Joyce Wanjiru has finished in the top 10 several times.

From the men’s side, youngster Elvis Muigua, who started the 2024 KAGC season by posting an upset victory in the opening leg, the Sigona Bowl, will be one to watch.

Besides the Sigona Bowl, where he beat his club-mate and defending champion Michael Karanga, Muigua won the inaugural Great Rift Valley Championship in Naivasha.

He then made it three in a row with last weekend’s victory in the Windsor Classic, where Karanga was also the defending champion. Karanga finished strongly, losing by just a point, and will be the man to watch.

At stake will be the Sh350,000 prize purse, where the winner will take home Sh89,000, courtesy of the KAGC title sponsor, NCBA Bank.

Besides the two Kiambu players, Vipingo’s Adel Balala, John Lejirmah from Railways and Vet Lab’s Isaac Makokha and Ebill Omollo, Muthaiga’s Bhavnish Chandaria, Neer Chandaria and Daniel Kiragu are all in contention.

Meanwhile, Saturday will be a big day at Ruiru Sports Club, as outgoing captain Jessy Ndegwa hosts the Captain’s Prize golf tournament.

With a field of over 300 players, the tournament will be the climax for his illustrious tenure as the curtains close on his second term in office. Ndegwa, formerly the club's vice captain for two years, has led with notable accomplishments, including course enhancements, boosting sponsorship and fostering junior golf development.

With a host of sponsors, including Family Bank, Kenya Pipeline Company, CIC Insurance, Madison Insurance, and AM Communications Ltd, among others, the competition in this year’s edition is likely to be one of a kind, with such an overwhelming field.

The celebration for captain Ndegwa has actually been a weeklong extravaganza, with curtain-raiser events including both amateurs and professionals battling it out.

“I welcome every one of you for this year’s event. This weekend’s event is not just a tournament, but an extraordinary golfing experience. Come, golf, and build new connections,” said Ndegwa.

Besides the main action on the course on Saturday, there will be all sorts of entertainment, including some music by some top musicians.

Elsewhere, a field of 144 players will battle it out in the International Women’s Day golf tournament at Windsor Golf and Country Club on Friday.

The field in the event includes 85 ladies, who include Kenya Ladies Golf Union (KLGU) chairman Jane Babsa Nzibo.

The men joining the ladies to celebrate the International Women’s Day in the event presented by the Nation Media Group’s NTV and the KLGU, will be Kenya Golf Union (KGU) chairman Phillip Ochola and KGU Secretary Chris Kinuthia.

In Kisumu, the annual Jaramogi Oginga Odinga memorial golf tournament goes down this weekend at the par 70 Nyanza Golf Club course.

This year, the event has attracted a small field of 64 players, though post entries for those willing to play are still available.

The event, which started in 2004 in memory of the late Jaramogi Oginga Odinga, Kenya’s first Vice President and father of ODM leader and former Prime Minister Raila Odinga and Siaya Senator Dr Oburu Odinga, is being presented by the Odinga family.

Weekend golf results

Nanyuki

Saturday; ICEALION KING OF THE COURSE :6.30 W. Koome, S. Mbaya, S. Mose, Ano; 6.38 J. Wanjohi, F. Kang’the, J. Kimanzi, ANO; 6.46 J. Warui, Fr. Ndegwa, B. Ngatia, R. Gachai; 06.54 S. Mutua, C. Kaloki, G. Njuguna, Ano; 7.02 Fr. Kibaoi, K. Kaburu, Sam Alpha, Ano; 7.10 T. Wambeti, W. Keen, D. Okova, Ano; 7.18 A. Ngotho, G. Gitau, N. Mwangi, W. Kogi; 07.26 F. Kiamba, C. Macharia, J. Mbitu, Ano; 07.34 J. Warui, B. Baragu, G. Titi, J. Kigathi; 07.42 P. Githui, W. Keya, G. Gachai, J. Mugaa; 07.50 N. Kibiku, F. Mativo, J. Kariuki, D. Oscar; 07.58 P. Ekwam, S. Gikera, N. Ateka, J. Komu; 8.06 M. Githinji, M. Mwangi, E. Malonza, J. Kilinda; 8.14 S. Wambugu, A. Mbugua, S. Mwangi, A. Abere; 08.22 J. Wangai, Eng. Ngaru, D. Munyeki, Ano; 8.30 S. Mutethia, J. Munyori, H. Kurutu, N. Karuthiru; 8.38 P. Karani, D. Rono, P. Kyengo, D. Wangari; 8.46 J. Kioko, F. Kirwa, M. Mwirigi, C. Kaara; 8.54 K. Kaara, C. Bundi, E. Wambua, Jenny W; 9.02 G. Wanjohi, W. Njoroge, E. Ng’ethe, Githui J S; Afternoon draw; 11.02 D. Mwangangi, B. Mwangi, J. Mboya, S. Munguti; 11.10 D. Wachira, S. Muchiri, J. Muriungi, G. Miungi; 11.18 M. Muthoni, Eng Kinoti, R. Kabugi, S. Musyoka; 11.26 I. Kimani, S. Mwangi, M. Kirimi, A. Kihara; 11.34 Dr. Mugambi, F. Mathenge, J. Mathai, Gen Waweru; 11.42 J. Ngatia, M. Muthoki, J. Wainaina, M. Ndegwa; 11.50 J. Muthoki, M. Mwariri, K. Kabugi, C. Rob; 11.58 G. Nyakundi x4; 12.06 K. Chebii, R. Mbithi, L. Kimei, J. Kehara; 12.14 W. Munyoro, J. Mugane, R. Maulid, S. Hiuko; 12.22 P. Lopokoiyit, A. Rukwaro, Dr. Muthiora, J. Muguongo; 12.30 P. Mukuria x4; 12.38 V. Kogo, V. Kiogora, M. Miako, K. Nzau; 12.46 Pro Peter, K. Ng’eno, A. Murage, R. Munya; 12.54 T. Ruto, K. Steve, W. Kubai, H. Kariuki; 13.02 P. Kipkemoi, R. Lekolool, R. Muli, M. Wanjiku,; 13.10 K. Chege, B. Rono, E. Kimeu, N. Ndiani; 13.18 O. Mwaura, E. Sinyalu, L. Njeri, J. Masai; 13.26 B. Mutiso, A. Wanjiku, O. Pertet, M. Kavita; 13.34 C. Kithuku, S. Kimatu, R. Warui, A. Nderu; 13.42 P. Kimatu, M. Makau, Dr. Mbuthia, M. Karuga; 13.50 B. Siro, B. Chuma, P. Thieri, Dr. Somba; 13.58 B. Wanjohi, ICEALION X3: No Post entries;

Sigona

Saturday: Mug Of Mugs Sponsored By Tononoka Group: First Tee; 6.34 H. Guo, S. Du, X. Peng, D. Kaiwu; 6.42 L. Zhirui, G. Xie, L. Yang, B. Li; 6.50 L. Xi, W. Xiaohong, Q. Hai, J. Githumbi; 6.58 R. Kassam, J. Dhanani, P. Shah, R. Kanani; 7.06 Tannahill X4; 7.14 Tannahill X 4; 7.22 J. Kamau, F. Njuguna, K. Ndegwa, A. Gathura; 7.30 K. Rach, S. Patel, R. Shah, S. Dhanani;7.38 J. Shah, V. Dodhia, A. Maru, B. Shah; 7.46 S. Shah, V. Shah, V. Tank, B. Deep; 7.54 A. Nasser, V. Malhotra, M. Khimji, A, Zahid; 8.02 R. Savla, K. Sumaria, N. Shah, R. Shah; 8.10 D. Kioko, M. Shah, P. Ngugi, C. Omanga; 8.18 S. Sorathia, G. Rahim, D’ Souza, Q. Rahim; 8.26 R. Patel, P. Raval, K. Patel, S. Kanja; 8.34 M. Wroe, W. Mwaura, S. Raikundalia, J. Shah; 8.42 M.N Njoroge, A. Njenga, G.M Gitau, K. Muraya; 11.22 M. Wainaina, R. Gondalia, E. Ngigi, I. Makoni; 11.30 M. Lucas, C. Hindicha, S. Walji, Z. Malik; 11.38 B. Shah, M. Shah, N. Vekaria, P. Malle; 11.46 H. Sehmi, S. Lu, K. Tanna, N. Jogoo; 11.54 A. Sanghani, A. Lalla, I. Aildasani, P.C Shah; 12.02 S. Kalsi, S. Haq; 12.10 M. D. Patel, S. Patel, H. Tanna,D. Mathu; 12.18 M. Assaria, A. Zaidi, N. Buty, J. Shah; 12.26 P. Sanghrajka, K. Shah, P. Mehta, T. Shah; 12.34 R. Patel, R. Patel, S. Patel, S. Patel; 12.42 M. Shah, K. Shah, M. Shah, K. Parekh; 12.50 N. Savla, D. Shah, M. Shah, A. Shah; 12.58 V. Shah, P. Dhanani, P. Shah, M. Shah; 13.06 N. Savla, S. Raja, 13.14 H. Raghwani, K. Raghwani, J. Raghwani, V. Kerai; 13.22 P. Shah, D. Patel, K. Patel, R. Ndei; 13.30 B. Gohil, D. Ochako, M. Akil, K.D Shah; Tenth Tee 6.34 J. Miao, Y. Miao, Q. Wang, L. Bing; 6.42 Z. Huantai, L. Zhiguo, S. Yichen, J. Qi; 6.50 J. Shah, S. Shah, C. Shah, C. Kimani; 6.58 A. Malde, S. Manjay, P. Patel, A. Patel; 7.06 J. Huang, Y. Sui, L. Xu, C. Parsayo; 7.14 N. Nanji, M. Sahn, S. Patel, P. Shah; 7.22 M. Kibugu, K. Mediratta, M. Kibugu, M. Mediratta; 7.30 R. Sharma, M. Shah, R. Vadhwana, R. Rakesh; 7.38 R. Shah, S. Chadha, B. Zakharia, S. Patel; 7.46 S. Shah, S. Merali, B. Patel, A. Qamar; 7.54 P. Patel, K. Patel, R. Shah, S. Shah; 8.02 M. Ku, S. Chen, M. Chen, X. Hui;8.10 H. Shah, M. Mandaliya, S. Bhabrar. Shah; 8.18 V. Patel, R. Shah, V. Patel, V. Patel; 8.26 A. Ndonga, K. Mediratta, S. Mwiti, R. Sethi; 8.34 J. Theuri, N. Muraya, M. Kamau, K. Kansagra; 8.42 G. Ndungu, K. Ndenderu, W. Kinyanjui, G. Kimani; 11.22 D. Sifunah, G. Warigi, R.S Nangi, I. Nain; 11.30 S. Dodhia, M. Shah, S. Sokhi, R. Shah; 11.38 D. Halai, M. Dhanjal, D. Varsani, V. Shantilal; 11.46 D. Bhayani, D.S Bhachu, R. Karia, N. Popat; 11.54 A. Sodha, A. Singh, M. Shah, V. Patel; 12.02 Tannahill X4; 12.10 Tannahill X4; 12.18 R. Shah, Y.K Nagda, R. Shah, P. Popat; 12.26 M. Varsani, N. Shah, A. Shah, N. Shah; 12.34 J. Chudasama, Bhruni Chudasama, H. Chudasama, S. Acharya; 12.42 V. Shah, S. Shah, R. Shah, R. Bakhai; 12.50 Q. Bhatti, A. Bhatti, G. Sehmi, D. Patel; 12.58 M. Bhayani, N. Shah, B. Shah, H. Rajani; 13.06 K. Shah, N. Savla, B. Pitrola, N. Vishram, 13.14 P. Shah, S. Shah, S. Bhatt, H. Pindolia; 13.22 K. Pandit, A. Pandit, K. Nathwani, A. Matharu; 13.30 T. Sodi, K. Dhall, S. Dhall, G. Raval;

Kericho

Saturday; KenGen Golf Tournament; 6:50 Ano, Ano, Ano, Ano; 7:02 B Obura, E Ngeny, Ano, Ano; 7:10 E Cheruiyot, F Kirui, N Gathuru, ANO; 7:18 R Bii, E Salat, Ano, Ano; 7:26 Ano, Ano, Ano, Ano; 7:34 D Kaiuki,O Maritim, E Soy, Ano; 7:42 D Tanui, R Langat, W Siele, S Waheho; 7:50 R Korir, C Kirui, M Dorcas, I Brooker; 7:58 P Cheruiyot, B Ngeny, N Otuke, J Mbogo; 8:06 B Langat, H Koech, A Kombo, L Koech; 8:14 E Langat, S Mokeira, R Magerer, J Sang; 8:22 L Jebichii, D Rono, K Langat, C Keter; 8:30 A Mutua, S Moraa, G Korir, W Mutai; 8:38 GK Maurice, E Keter, L Kipngok, S Orwenyo; 8:46 Koiya Tuwei, G Ikahu, L Victor, K Kibet; 8:54 E Kimeres, K Wachira, K Sang, A Monari; 9:02 K Mutai, S Gachiu, w Ayienda, S Kirui; 9:10 G Mutai, E Mutai, E Orina, J Saina; 9:18 E Nderitu, E Jepchumba, J Koech, S Ngugi; BREAK 12:06 K Cheruiyot, E Munyiri, B Kalya, D Bett; 12:14 T Bachu, L Koech, L Tesot, B Ogwayo; 12:22 B Chepkwony, K Sigilai, E Koech, Ano; 12:30 P Ngeno, C Birgen, D Korir, R Keter; 12:38 V Maiyo, B Kalya, M Marusoi, C Sirali; 12:46 J Chebon, K Too, T Messo, ANO; 12:54 C Langat, I Ngetich, J Rono, ANO; 13:02 D Biegon, B Rotich, W Kirui, Ano; 13:10 Ano, Ano, Ano, Ano; 13:18 Ano, Ano, Ano, Ano; 13:26 Ano, Ano, Ano, Ano; 13:34 Ano, Ano, Ano, Ano; 13:42 Ano, Ano, Ano, AnoO;13:50 Ano, Ano, Ano, Ano; 13:58 M Chebii, F Wasike, Ano, Ano; Post Entries accepted;

Ruiru

Saturday: Captain’s Prize (Jessy Ndegwa): First Tee; 6:30 K Muchiri, G Wachira, J Kariuki, G Wachira, S Kamau; 6:40 F Maithya, S Edwin, R Mukami, T John; 6:50 R Muli, F Muthoni, F Goco, M Kimotho; 7:00 S Kamau, F Kungu, J Gitau, S Irungu ; 7:10 L Mwangi, S Kingara, S kingori, A Kanyori; 7:20 D Muiruri, R G Kamau, J Wangari, A Kimani; 7:30 Brig Mohamed, R Kithuka, C Wakaro, E Karanja; 7:40 Sponsor x 4 ; 7:50 J Kimanzi, S Muiruri, C Karanja, P Kiogora; 8:00 F Kinyanjui, M Mbuthia, D Geita; 8:10 M Karanja, W Ngugi, A K Wainaina, J Nyambura; 8:20 N Mwaura, J Njagu, A Ngumba, L Njuguna; 8:30 L Maina, J Theuri, S Mukururi, B Rono; 8;40 Captain x 4; 8:50 10:40 Captain x 4; 10:50 Captain x 4; 11:00 K Mwangi, H Mwaura, E Kangethe, I Nguku; 11:10 O Saina, A Menet, S Kinyor, Sponsor; 11:20 E Waithaka, B Waweru, J Njenga, W Kamau; 11:30 D Milla, J Mwaura, S Kanyora, Maj Mwaura; 11:40 W Njenga, Fjenga, F Karanja, T Ngatia, C Kinyanjui; 11:50 J Kilonzo, Z Muigai, J Ngugi, D Chege; 12:00 M Wanjiru, B Siro, J Kimondo, S Mwaura; 12:10 A Kiragu, E Maina,C Maina, Dr. Otieno; 12:20 J Kinyua, D Mukei, C Musungu, J Boro; 12:30 P Gaitara, N Ateka, W Kamau, S Mureithi; 12:40 P Kimatu, E Kimeu, P M Mwangi, W Kihato; 12:50 A K Ndungu, A Machocho, K Wangondu, D Waruinge; 13:00 S Musyoka, J Kilinda, K Berenju, V Gaitho ; 13:10 O Mwangi, S G Njuguna, S Patel, A Muthigani; 13;20 R Mwaura, L Kwendo, R Kagio, C Kiiyukia; 13:30 T Kiragu, A A bere, B Ngugi, A Maina; 13:40 B Mumo, B Ndungu, M Nzomo,J Mugo; Tenth Tee: 6:30 J Muchemi, G Muchemi, J Mathenge, P Gichu; 6:40 J Kaunda, S Mokya, S K Nyingi, J Komu ; 6 :50 G Ndungu ,C Njoroge ,E Wainaina ,S Mwitari; 7:00 N Nguithi x4; 7:10 A Ngugi, P Nuthu, E Thoronjo, B Mwangi; 7:20 B Mutua, J Kihungu, P Kamau, P Ngugi; 7:30 A Mwangi, S Mwaura, P Miitii ,K Wandera; 7:40 C Gitonga, J Mureithi, V Mwaura,T Mwaura 7:50 J Muendo, K Watuika, E Kariuki, D Mwangi; 8:00 K Maina, L Koki, M wahome, Ano; 8:10 Sponosrs x 4; 8:20 D Kabera, M Waititu, A Muigai, D Mathu; 8:30 A Miru x 4; 8:40 Sponsors x 4; 10:40 Captain x 4; 10:50 Jimm K, B Kimani, P Thuku, D Kamau ; 11:00 J Mboya, C Kithuku, J Maina, I Wamoro; 11:10 G Wanjiku, E Wachira ,J Kibogo, K Kuria; 11:20 G Gichuhi, G Keru, D Mbugua; 11:30 N Macharia, M Kavita, A Kariuki, G Gacheru; 11:40 G kahu, S Wanja, P Kigwe, C Wambui; 11:50 W Maina x 4; 12:00 J Kanari, M Kairu, B Odhiambo, E Koech; 12:10 M Kairu, D warui, A Theuri, R Njuguna; 12:20 F Njagi, L Njue, D Nyaga, T Njuguna; 12:30 M Nyangi, M Nyaga, C Mugo, W Muguima; 12:40 G Mutulu, S Kimatu, E Njeri, K Munyua; 12:50 M Nduma, I Njehia; 13:00 M Makau, A kioko, J Wahome, B Mureithi; 13:10 B Mugambi, I Wamoro, J Njenga, A Kimani ,J Kamiri; 13;20 S Karanja, T Kamunya, P Mungai, F Mungai; 13:30 P Kamau, M Kariuki, C Wamuyu, M Wangeci; 13:40 G Miano, Fr J Kinuthia, S Moche, Fr Gaitho;

Muthaiga

Friday; Muthaiga Open 2024; 6:40, J. Kihanya , Z. Khan, K. Brian; 6:50 A. Chandaria, B. Wanjiru, L. Njoroge; 7:00 I. Maigua, D. Evans, T. Soni; 07:10 M. Emmanuel Wilson, G. Barasa, H. Kuria; 7:20 J. Mwai, M. Sila , D. Awdeer; 7:30 M. John, A. Isanzu, C. Adagala; 7:40 K. Sharma, W. Odeck , J. Wass; 7:50 K. Juma, M. Thacker, C. Joseph; 8:00 E. Muigua , T. Elton , I. Mtemi; 8:10 J. Maina, J. Michael, T. Michael; 8:20 R. Muthugia , S. Kingori , J. Mwangi; 8:30 P. Kamugi , M. Nyanchama, R. Nyanchoga; 8:40 H. Kamau, K. Muraya, D. Chesumei; 6:40 C. Wambasi , D. Kiragu , J. Kihanya; 6:50 A. Balala, D. Felix, R. Patel; 7:00 N. Maina, J. Ojowa, Z. Mughal; 7:10 A. Chandaria, J. Lejirma, B. Ngecu; 7:20 I. Makokha, K. Abdul, H. Chandaria; 7:30 N. Nagda, J. Gathumbi, O. Cosmas; 7:40 E. Murunga , E. Wafula, S. Matharu; 7:50 G. Opiyo, Y. Rajput , A. Reagan; 8:00 E. Omollo, R. Malde, K. Gachaga; 8:10 S. Koitaba, G. Wahome, B. Amon; 8:20 J. Kamenchu, A. Odongo, J. Rono; 08:30, C. Owuor, D. Oyier, S. Mulama; 8:40 J. Ikanyi, N. Muchiti, K. Barasa; 8:50 K. Joseph , T. Okwong , N. Didas; 11:30, K. Gatiramu , N. Wafula, E. Ageng'o; 11:40 A. Omooria, M. Ngene, P. Musimba; 11:50 I. Dunia, W. John, J. Ayaz manji; 12:00 G. Sembi, G. Butichi, J. Kimemia; 12:10 A. Merali, N. Chandaria, S. Shah; 12:20 E. Vitisia, P. Ndungu, Z. Manji; 12:30 G. Eshuchi, G. Bhachu, C. Andrea; 12:40 A. Mohindra, I. Rattansi, J. Kariuki; 12:50, M. Patel , R. Leming'ani, D. Barasa; 13:00 D. Ombisi , J. Orioro, J. Koina; 13:10 S. Gathere, P. Ang'asa, H. Tayebjee; 13:20 N. Mwangi, S. Orinda, C. Too; 13:30 K. Shah, M. Willy, R. Patel; 11:30 T. Chirchir, C. Lwenyi, A. Kitur; 11:40 F. Njoroge, D. Maara, A. Molu; 11:50 M. Walji, S. Haland, S. Andrew; 12:00 J. Waweru, B. Chandaria, S. Harish; 12:10, N. Shah, H. Patel, R. Kianga; 12:20 N. Jogoo, A. Mussaji, B. Wachiuri; 12:30 E. Maina, I. Samani, W. Mahihu; 12:40, L. Shani, N. Kungu, P. Macharia; 12:50 T. George, A. Mohamed, J. Wanjiru; 13:00, M. Karanga, J. Gitonga, S. Mumbi; 13:10 R. Gichuki, W. Otsianyi, R. Ngugi; 13:20 J. Ngeera, E. Kinisu, L. Roba; 13:30 R. Keter, A. Muhoro, A. Gachora.

