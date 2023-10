King of The Course grand finale set for Nyali

The seventh edition of the ICEA LION King of the Course Golf Series moves to Nyali Golf and Country Club in Mombasa’s mainland north this Saturday.

The Nyali event, which doubles up as the 2023 ICEA LION King of the Course Grand Finale has attracted an impressive field of 250 players who besides Nyali members, also includes those who won in the four qualifying legs held at Machakos, Ruiru, Nanyuki and Nandi Bears.

Also drawn is a strong contingent of over 30 golfers from Machakos led by their Golf Captain Peter Kimatu who will be escorting their qualifiers to Mombasa for the event.

ICEA LION King of the Course tournaments Convenor Joe Mboya said “The team of qualifiers was ready and excited to participate in this year’s Grand Finale."

On the other hand, Nyali Golf and Country Club Captain, Dinesh Sasan said the course is all set to host this year’s event.

“Preparations are in top gear, the fairways are gently rolling and the stage is set for the 2023 ICEA LION King of the Course Grand Finale. The visiting golfers can look forward to a great time on and off the Course.”

Speaking ahead of the weekend event, ICEA LION Chief Executive Officer, Philip Lopokoiyit said:

"We look forward to hosting our customers, partners and other stakeholders. With this being our biggest and last sponsorship of the year, it gives us an opportunity to engage our potential and existing customers within Mombasa County and its environs."

Among those seeking the ultimate ICEALION King of the Course crown, will be Nandi Bears Club’s Daniel Kigen who produced the highest score of 47 points during the last qualifying event in May at Nandi Bears.

“I am all set for the grand finale at Nyali where for a start I would like to play a practice round on Friday to see how the course is as this is my first time to play there,’’ said Kigen.

Also set to tackle the Nyali course, one of the most challenging courses in the country, is Justus Mathenge who clinched the Ruiru leg in a closely fought event at the Ruiru Sports Club Course in January.

Mathenge said it will be also his first time to play at Nyali but promised to give it his best. “I have been very busy with work so I've not been playing much lately but I will still go for it this weekend,’’ said Mathenge who posted 39 points during the Ruiru qualifier.

Besides Nyali and Mombasa Golf Clubs players, as well as the qualifiers, a number of other players from elsewhere in the country are also travelling to Nyali for the grand finale where also drawn are various members of parliament namely Fredrick Lusuli Ikana, MP of Shinyalu, and Buuri MP, Mugambi Murwithania Rindiki.

They will be playing as guests of ICEALION group which has supported the series for the past seven years.

Meanwhile back in Nairobi, Vet Lab Sports Club will host the Sweet Banana Golf Day being sponsored by ABSA, Sanlam, Directline, The Leadership group, Minto FM, the Abagusi Golfing Community and their friends.

It will also be a busy weekend for Ruiru Sports Club which is hosting the Maridady Motors Golf tournament while Thika Greens Golf Resort will host the fourth edition of the annual Kirinyaga (Abai) golf and Family Day.

Weekend golf fixtures

Nyali

Vet Lab

Ruiru

Thika Greens