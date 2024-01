Big field for Karanga thanksgiving tournament at Kiambu

It's party time again at Kiambu Golf Club where a record field of 176 golfers, members and guests alike, will be gathering at the par 72 course on Saturday, to celebrate one of their own-Michael Karanga, Kenya’s top amateur golfer.

Dubbed the “Michael Karanga Thanksgiving golf tournament”, the 18-hole stableford event has besides attracting a big field, drawn support from a big number of corporates some of which have supported the 28-year-old golfer Karanga while traversing the country playing in the Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series or even in international events outside the country.

“I feel greatly honoured by my club’s decision to put together this weekend’s tournament to appreciate my achievements. I will always remember and cherish this weekend’s function,’’ said Karanga.

Among the corporates that have put together resources for the success of the tournament includes Betika, Windsor Motors who are offering a Mercedes Benz e550 worth Sh5 million shillings as a special prize for any player who will hole in one at the par three-13th hole during the event.

Other sponsors include Gratom Babz Security Services, Omega Opticians, Cleanshelf Supermarket, Kenya Airports Authority, PesaKit, Tropikal Brands, Digro Squired Investments, Oasis technical Consulting limited, Advoice Media, Hyperteck Electrical, Mofarm Fresh Fruits Exporters, Comfort Homes, Amazon Consulting, County Government of Kiambu, APG, Hyperteck Electrical Services limited, Taitancom System Enterprises and friends of Karanga.

This event comes fresh after Karanga and his partner Steve Kiaro’s triumph in the Nairobi District Foursomes where they gave Kiambu its first victory since 1984. Because of the big field, teeing off for those drawn in the morning starts at 6.10am, with those drawn in the afternoon scheduled to report early at 10.42am.

At the par 71 Muthaiga Golf Club course, Friday will equal be a busy venue, with a field of 172 players having been drawn for the “Back to School’’ fund-raising golf tournament being staged in collaboration with “The Kilgoris Project (TKP)’’.

Meanwhile, this year’s Pairs International qualifying events gets underway at Vet Lab Sports Club on Saturday. Other events will be held later at Royal, Sigona, Kericho, Windsor, Kiambu, Limuru, Nakuru, Ruiru, Muthaiga, with the grand finale venue to be confirmed later on during the year.

During the 2023 edition, Kericho Golf Club’s pair of Sammy Chepkwony and Anthony Korir finished second in the World grand finale in Portugal, missing the title by a whisker, as hosts Portugal beat them by four points.

Limuru Country Club, which was the venue this week of the Safari Tour fourth leg, will host the Ladies Invitation being sponsored by ABSA Life Insurance.

