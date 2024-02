Top amateurs converge on Naivasha for Great Rift tourney

Kenya’s top amateur golfers will be at Great Rift Valley Golf Resort in Naivasha for Inaugural Great Rift Valley Championship whose opening round is on today.

The three-day event comes a week after the Victoria Cup between Kenya and Uganda held at the Uganda Golf Club in Kampala.

This weekend’s tournament has attracted a field of 75 golfers including two Lady golfers Joyce Wanjiru of Kiambu Golf Club, and Diana Mbuba from Royal Nairobi Golf Club.

"This inaugural event marks a significant milestone for us, and we are thrilled to welcome the elite amateurs to experience our pristine greens," said the Great Rift Valley Golf Resort Captain, David Williams.

Among the men top contenders includes youngster Elvis Muigua from Kiambu Golf Club who last month stunned a star-studded field, to claim victory in the 65th Sigona Bowl tournament at Sigona Golf Club, beating 2023 champion and club-mate Michael Karanga who seems to be struggling to find his 2023 form.

Joining Muigua for the inaugural event, will be Kenya Railway Golf Club’s John Lejirmah, Mombasa’s Sammy Mulama, and Ebill Omollo from Vet Lab Sports Club. At stake will be Sh200,000 cash prize curtesy of Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series title sponsors NCBA Bank.

With the event serving as crucial preparation for upcoming tournaments such as the Magical Kenya Open at Muthaiga later this month, and the inaugural Africa Amateur Championship in South Africa, the anticipation is at an all-time high for an unforgettable display of skill and sportsmanship at the Great Rift Valley Championship.

Weekend golf fixtures

Ruiru

Karen

Kiambu

Vet Lab