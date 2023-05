Small field for KAGC Series at Njoro

Action in the Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series resumes this weekend, with the Field Marshall and Toby Gibson Trophy at the nine-hole Njoro Country Club in Nakuru County, following last weekend’s short break.

Being sponsored by the KAGC series title sponsor NCBA Bank, this weekend’s tournament which is being played over 54-holes for the first time since it became part of the KAGC series, has however attracted a small field of 38 players though more players may play in the subsidiary event.

Leading the field in hunt for a fifth victory in the series, is Kiambu Golf Club’s Michael Karanga who has been in great form since the season started in January. Karanga, currently ranked 174th in the World Amateur Rankings, has won four out of the five events he has played in the KAGC series being sponsored this year by NCBA Bank.

In April, he lost in the quarter-finals, beaten in the 19th hole with a birdie in South Africa’s Western Open. In the KAGC Series, Karanga has won the Sigona Bowl, Windsor Classic, Muthaiga Open and the Railway Invitation. He is going for nothing short of a win in Njoro.

To challenge him in the absence of players such as Limuru’s Dennis Maara, and Coast based Adel Balala, will be Golf Park’s Sammy Mulama, youngster Elvis Muigua of Kiambu, Uganda’s Godfrey Nsubuga and Railway’s John Lejirmah. During the Railway Invitation, Karanga beat Lejirmah by a big margin of 11 shots curtesy of his final round six under par 66.

Friday’s first round gets underway from 9am with the last team drawn at 10.48am while the second round is set for Saturday followed by the final round on Sunday.

Elsewhere, the par 73 Nakuru Golf Club will host the KenGen golf tournament which has attracted over 150 players, mostly those who do not qualify to play in the Field Marshall and Toby Gibson Trophy in Njoro. Some impressive prizes will be at stake for those who will emerge winners in the various vatehories.

Away in Kakamega, it will be the turn of the Shell Vivo Energy event, while Nyahururu Sports Club has organised an event to welcome home the recently retired Chief of Kenya defence Forces General Robert Kariuki Kibochi.

Thika Greens Golf resort will meanwhile host the Inter-County (Mt Kenya and Eastern) regions being sponsored by a host of sponsors including Britam, Awards Training Limited, Relieka Health care, EABL, Farners Choice, Mungano Micro Finance and Corporate Masters.

Down at the Coast, action will be at the par 71 Nyali Golf and Country Club where over 180 players were listed to play in the Kenya Pipeline Golf day.

Weekend golf fixtures

Njoro

Friday; The Field Marshall and Toby Gibson trophy, Kenya Amateur Golf Championship Series event; 9.00 R. Lemingani, J. Ngugi; 9.09 D. Ongeri, M. Sila, T. Saidimu; 9.18 S. Mulama, J. Lejirma, E. Barno; 9.27 J. Koina, S. Kiaro, J. Rono; 9.36 P. Waiharo, I. Ndichu, M. Kimeli; 9.45 J. Gaitho, E. Brian, J. Njenga; 9.54 N. Koech, G. Nsubuga, O. Ngugi; 10.03 M. Karanga, S. Kinyanjui, D. Chesumei; 10.12 A. Kitur, E. Omollo, J. Kamais; 10.21 S. Orinda, J. Mburu, L. Njoroge; 10.30 F. Njenga, J. Ngugi, E. Muigua; 10.39 J. Gathumbi, R. Odero, L. Kamau; 10.48 T. Oduor, R. Muthugia, C. Wambasi

Ruiru

Saturday: Ruiru Classic Golf Day: First Tee: 6:30 G Muchemi, J Muruthi, S Mwaura, T Kiragu; 6:40 G Wachira, J Kariuki, M Wambui, T John; 6:50 Suleiman K, J P Muraguri, M Kimotho, Fr Gaitho; 7:00 G Ndungu, C Njoroge, S Kingara, I Wamoro; 7:10 L Obonyo, J Kimani, S Kingori, M Njuguna; 7:20 D Muiruri, E Wachira, J Wangari, A Kimani ; 7:30 M Wanyeri, K Wandera, R Kamau, E Njau ; 7:40 C Karanja, A Abere, B Ngima, M Nyaga; 7:50 D Geita, A Mburi, B Kanyi, A Miru; 8:00 F Kinyanjui, J Gitau, S Irungu, L Mwangi; 8:10 M Miingi, D Kemunto, A Monari, Lindijer M; 8:20 Mary N, W Gachoka, Lydia M, J Njeru; 8:30 J Kamwere, J Njenga, M Nduati, P Theche; 8;40 Sponsor x 4 ; 8:50 M Mbue, W Kebuchi, E Moki, J Theuri; 9:00 Sponsor x 4; 11:00 Captain x 4; 11:10 Sponsor x 4; 11:20 Sponsor x 4; 11:30 D Milla, J Mwaura, T Rotich, M Kinuthia; 11:40 C Wambui, P Kigwe, Barbra W, Sponsor; 11:50 J Mureithi, J Waweru , M Kenji, J G Mwangi; 12:00 J Kambo, J G Mwangi, M Kenji, J Wahome ; 12:10 J Kilonzo, G Wabuti, Sophie N; 12:20 Maj Mwaura, R Mwaura, J Kanari, Mary K; 12:30 J Kihungu, S Mureithi, Magdalene M; 12:40 Sponsor x 4; 12:50 Sponsor x 4; 13:00 Rahab N, Jonhson M, Limuru x 2; Tenth Tee: 6:30 R Mukami, A Wamahia, C Njeru, L Maina; 6:40 S K Nyingi, I Githinji, P M Mwangi, I Kamutu; 7:00 Jinnel M, L Wangeci, N Wambaire, Flaciah G; 7:10 G Keru, R Njuguna, A Kanyori, P Nuthu; 7:20 E Mwiti, D Kanyi, S Muiruri, P Kiogora; 7:40 S W Irungu, W Njoroge, A Muigai, L Njuguna; 7:50 J Muendo, E Njagi, K Waituika, L Mwaura; 8:00 Janet M, E Kariuki, M Kibera, C Gitonga; 8:10 J Nyaga, E Muoria, E Murunga, Jimm K ; 8:20 Sharon M, M Murigi, A Mwaura, E Njau; 8:30 P Kiarie, Hellen M, N Macharia, M Nderitu; 8:40 W Kimondo, W Wanjaiya, C Mathagu, Adah M; 8:50 Sponsor x4; 9:00 Sponsor x 4; 11:00 W Kagicha, P Mwaura, B Ngugi, G Njuguna; 11:10 Eng J Maina, S Kanyora, I Nguku, H Mwaura; 11:20 William K, B Waweru, Sammy M, L Nganga; 11:30 J Ngugi, Z Muigai, K Mwangi, K Munyua; 11:40 E Kiragu, G Miano, A Ngumba, G Kouma; 11:50 D Watunu, T Mwaura, M Chege, P Kariri; 12:00 Winnie K, Margaret K, P Ngugi, T Kamunya; 12:10 J Mathenge, Grace W, Dr R T Kamau, J Ndirangu; 12:20 E Ngugi, C Kamene, S Mukururi, P Karobia; 12:30 P Ngunjiri, J Njogu, S Wanja, C Muchoki; 12:40 D Waruinge, A K Ndungu, A Machocho, K Wangondu=; 12:50 J Wangombe, B Ogwayo, S Simiyu J Ngugi:

Kisii

Friday; Nation Media Golf Tournament; 8.30 Abekah O, M. Momanyi, J. Sherlock; 8.50 C. Ayienda L. Nyangena, S. Ongaro; 8.50 G. Kihuria (S), E. Kabaki (G), H. Owuor (G); 9.00 Z. Bichage, A. Monari J. Ogweche; 9.15 B. Anyoka, A. Nyanusi, E. Mose; 9.30 L. Buyeke, I. Basweti. Hon. J. Omanwa; 9.45 S. Gitau. M. Momanyi. Z. Omweri; 10.00 D. Kabora , S. Moraa, J. Omayo; 10.15 G. Karioki, J. Matara, J.B. Onyambu; 10.30 G. Mainye, J. Mitei, M. Simba; 10.45 Hon. P. Machuki, J. Moenga, J. Onchwari; 11.00 A. Kiarie, P. Mogendi, E. Simba; 11.15 A. Kombo, K. Mogere, N. Otuke; 11.30 Hon. D. Kombo, J. Mogeni, O. Otani; 11.45 Dr. J. Kumenda, D. Mokua, J. Simba; 12.00 C. Maato, C. Nyangena, D. Nyagaka; 12.15 W. Ayienda, L. Otieno (S), L Ngala(S), 12.30 C. Aburi, Ano, Ano; 12.45.

Nyahururu

Saturday; Gen (Rtd) Robert Kariuki Kibochi Golf Tournament; 6:30: Brig Muracia x 4; 6:40 C. Wambaria, N. Mbugua, J. Kanyi, N. Kiboi; 6:50 J. Gitau, BM Waikwa, N. Ndiani, L. Kamande; 7:00 M. Kamande, D. Kigundu, C. Macharia, S. Ndungu; 7:10 S. Hiuko, J. Wanjeri, A Kimemia, J. Irungu; 7:20 S. Munyua, K Wambui, J Mugo, B. Waciuri; 7:30 A Baraza, M. Githaiga, S. Mwangi, S. Muturi; 7:40 D. Muraya, G. Munene, S. Gitau, M. Mbugua; 7:50 J Karanja, J. Muchemi, M Muiru, F. Kamunya; 8:00 Maj Korosso, C Okun, Maj Owino, Maj Ndoo; 8:10 T. Mundia, D. Munyeki, J. Mureithi, J. Gitau; 8:20 B Ocharo, Sgt H Wanyama, P. Gichuki, T. Njenga; 8:30 Lt Col Njoroge, Lt Col Rumo, Maj Lagat, Maj (rtd) Koech; 8:40 Col Muleyi, W Ogutu, Woi Akorot, C Kamais; 8:50 Mabango B, B Licha, Col Kirumba, Col Kangethe; 9:00 T Lekolool x3, Lt Col Mulwa; 9:10 E Githui, E Roy, B Licha, Maj Murunga; 9:20 EM Kinuthia, EM Kinuthia, EM Kinuthia, EM Kinuthia; 9:30 Col Ndar, Lt Col Dr Arigo, Maj Bwire, Maj Lajah; 11:00 F Murgor, F Murgor, Brig Githaga, Maj Gen Kahariri 11:10 Mabele (pro), Maj Gen Waweru, J Mochanga, V Akoth; 11:20 J Chacha, Maj Murunga, Brig Maroa, M Akorot; 11:30 G Macharia, P Kiige, G Kahariri, Col Rtd R. Mbithi; 11:40 Col (Rtd) P. Karungo, Brig Nganga, J Waigwa, J Kimani; 11:50 G Gathitu, W Wanjohi, Cpt Tororei, S Muna; 12:00 Col Kigen, G Macharia, P Mwangi, Capt Amonde; 12:10 Col Rtd P Karani, C Nthiwa, J Ochieng, P Mutooni; 12:20 Lt Col Ibrahim, M C Mwei, Grace Naserian; 12:30 D. Kikwai, D Njenga , G. Naserian, D Kikwai; 12:40 B wanjiku, B. Wanjiku, P Muthiga, R. Kimemia; 12:50 W Kimotho, J Murage, S Ngugi, J Koskei; 13:00 M Koskei, I Wamithi, M Maina, C Lwenyi; 13:10 N Wahome MBS, N. Mureithi, S Gitau, D Njenga; 13:20 A Gatuma, F Kimiti, J Thuku, J Muraguri; 13:30 B Warui, F Kamau, G Mahinda, J Kabugi; 13:40 S Njunge, P Ithondeka, D Wambugu, W Karugu; 13:50 W Mukaburu, M Maina, P Maina, N Kamau; 14:00: J Nyambura, M Luula, A Kabugi, I Kega;

Thika Greens

Saturday: Inter-county Golf Series (Mt. Kenya & Eastern Region), Sponsored by: Britam, Awards Training Limited, Relieka Health Care, EABL, Farmers Choice, Muungano Micro Finance, Corporate Masters; 6.40 N. Mgochi, A. Muita, W. Mutugi, F. Thanduru; 6.48 A. Liebe, P.E x3; 6.56 P. E x4; 7.04 H J Kamuti, H. Kinyua, Hon. C. Kibiru, J. Muhingo; 7.12 P.E x4; 7.20 P.E x4; 7.28 P.E x4; 7.36 G. Wamae x2, J. Sirai x2; 7.44 F. Maithaya, P. M. Njuguna, Dr. Catherine, A. Mbandi; 7.50 Windsor x4; 7.58 V. Wanyoike, G. Muraguri, E. Chebii, P.E; 8.06 B. Kariuki, A. Wachira, C. Mwangi, K. Gitonga; 8.14 EM. Ngene, E. Muigai, S. Mburu, P. Waiharo; 8:22 D. Ndiang’ui, S. Kiarie, J. Njeru, P. Kuria; 8:30 J. Mugo, B. Siro, A. Mungai, C. Kithuku; 11.14 J. Mbaru, J. Ciano, R. Catherine, J.K . Kariuki;11.22 A. Thiong’o, G. Mutulu, J. Kilinda, M. Jackson; 11.30 J. Kagigite, F. Muraya, P. Maregwa, J. Maina; 11.38 J. Gichimu, M. Wandere, S. Kamau, Eng. Njoroge ; 11.46 Metumi Sponsors x4; 11.54 M. Mwai, M. Kavita, M. Dude, N. Mwangangi;12.02 P. Karanja, M. Mutuma, R. Meru, J. Mureithi;12.10 S. Singh, B. Mungata, K. Muthengi, S. Mangeni; 12.18 Hon. J. Kamau x4; 12.26 B. Kimani, T. Kiiru, D. Kamau, P. Thuku; 12:34 M. Mburu, Fr. B. Mungai, S. Karari, C. Kinaynjui; 12.42 P. Mugo x2, G. Githinji, P. Ricu; 12.50 C. Mugo x4; 12.58 Hon. J. Mugambi, M. Kirimi, J. Kariuki, Dr. Muthiola; 13.06 F. N. Thuo x4; 13.14 E. Kibiru x4; 13.22 P.E x4; 13.30 P. E x4; Tenth Tee: 6.40 P.E x4; 6.48 P.E x4; 6.56 P.E x4; 7.04 C. Karanja, W. Gathecha, P.E x2; 7.12 P.E x4; 7.20 P.E x4; 7.28 P.E x4;7.36 F. Miswa, M. Kinyua, D. Mbuthia, M. Ng’ang’a;7.44 P.E x4 ; 7.50 N. Browne, G. Mwangi, O. Mbwomote, Eng. Nturibi; 7.58 P.M. M x4 ; 8.06 J. Kamwere, Maj. Ngeera, C. Omboro, S. Gitonga; 8.14 B. I Wairegi, C. Gitura, P. Gatere, A. Mutungi; 8.22 G. Gitonga, M. Kimani, S. Kiaro, K. Mwongo; 8.30 N. Macharia, Eng. Ngaire, Dr. F. Mugambi, G.K Meenya; 11.14 P. Kimatu, A. Ambere, S. Musyoka, J. Musomba; 11.22 Mr. Mwaura, J. Mboya, S. Karanja, E. Kimeu; 11.30 N. Kariuki, P. Kamau, W. Waitha, F.S Irungu; 11.38 Ndiga Kithae x4; 11.46 J. Komu, C. Kimiti, J. Kioko, A. Juma;11.54 S. Kimatu, M. Makau, R. Muli, P. Kyengo;12.02 D. Mwangangi, S. Edwin, C. Kitaka, Ano;12.10 J. Maalu, W. Kihato, C. Kivuvi, A. Kuria;12.18 S. Gitari, D. Kiringa, G. Mwangi, M. Karang’a; 12.26 N. Kamere, K. Guchu, JJ Njuguna, O. G. Githinji;12.34 M. Nyaga, F. Njagi, J. Njeru, Dr. Kaumbuthu; 12.42 Sponsors Time; 12.50 Eng. Wainaina x4;12.58 G. Arithi, J. Muguongo, J. Muriungi, P.E;13.06 E. Mugo, F. Karanja, W. Gathuru, E. Karagu;13.14 P.E x4; 13.22 P.E x4; 13.30 P.E x4;

Nakuru

Saturday; KenGen Golf Tournament; First Tee; 6:30 B.Sumaria, A.Hassanali, L.Munyao, S.Sagoo; 6:39 B.Kipkoech, B.Bisonga, P.Lomadi, P.E; 6:48 F.Wanjohi, J.Ayonga, P.Ex2; 6:57 J.Njuguna, P.Gathii, F.Hassan, G.Kimani; 7:06 O.Njuguna, S.Gichuki, B.Oketch, P.E; 7:15 P.Ex4; 7;24 G.Karuga, S.Mwangi, M.Wanjiru, P.E; 7:33 P.Maisuria, G.Sahota, S.Shah, P.E; 7:42 E.Wamnbui, F.Njeri, G.Maina, S.Sahota; 7:51 P.Ex4; 8:00 S.Musyoka, P.Gitonga, Fr A.Kipkemei, K.Kemboi; 8:09 M.Cheptumo, J.Githiaka, P.Gathogo, P.E; 8:18 R.Rooney, R.Rooney, E.Pennington, J.Kioko; 8;27 Reserved, P.Jethwa, A.Maisuria, P.E; 8:36 P.Ex4; 8:45 J.Storry, A.Jethwa, P.Ex2; 8:54 C.Masio, V.D'souza, I.Okatch, P.E; 9:03 B.Kangangi, S N Wachira, K.Kiburi, K.Kahuthu; 9:12 V.Atwa, J.Kahutu, J.Chege, P.E; 9:21 P.Muthoni, A.Nduati, D.Mutai, J.Ndegwa; 9:30 B.Ogwayo, T.Njuguna, R.Bwoma, C.Kibet; 9:39 P.Ex4; 9:48 S.Singh, K.Singh, J.Nderitu, W.Kaime; 9:57 P.Ex4; 10:06 E.Cheruiyot, N.Yegon, R.Kooro, P.E; 10:15 F.Kirui, E.Salat, E.Cherop, W.Siele; 10:24 K.Maisuria, J.Chege, M.Jajuha, K.Singh; 10:33 J.Kibet, L.Kamau, E.Nderitu, P.E; 10:42 J.Munene, P.Wachira, G.Kioko, C.Oosterwjik; 10:51 P.Ex4; 11:00 M.Mussaji, C.Oloo, E.Wendot, P.E; 11:09 SPONSORSx4; 11:18 P.Ex4; 11:27 C.Muli, D.Tanui, N.Gathuru, N.Nduati; 11:36 D.Muthike, R.Langat, M.Maiyo, S.Mandeep; 11:45 T.Muturi, S.Kirui, J.Tek, P.E; 11:54 P.Ex4; 12:03 F.Gichuru, K.Sobati, B.Sila, P.E; 12:12 S.Ngugi, G.Kanyua, K.Gor, P.E; 12:21 D.Mathenge, F.Kioni, P.Ex2; 12:30 H.Hussein, S.Mughal, F.Zaheerabbas, A.Mughal; 12:39 Fr.P.Miringu, P.Ashok, M S Malik, R.D Khagram; 12:48 T.Ramesh, P.Shah S, K.Morjaria, N.Hassanali; 12:57 K.Jerath, D.Hunjan, P.Muhia, K.Kibet, I.Towett; 13:06 P.Ex4; 13:15 S.Mwathi, V.Sila, D.Kanuri, B.Kisoi; 13:24 P.Ex4;

Kakamega

Saturday; Shell Vivo Energy Golf Tournament; 7.00 R. Angote, L. Luchivya, I. Ondieki; 7.15 DR. M. Oloo, P. Nyangweso, J. Mukhanji; 7.30 I. Opakas, J. Mbai, O. Abubakar; 7.45 R. Kabutha, DR. S. Muhadia,S. Opukah; 8.00 A. Maleche, E. Mbakaya, C. Mwelese; 8.15 B. Madete, A. Sembi, B. Shikuku; 8.30 H. Sembi, R. Sembi, H. Ikhokoro; 8.45 J. Anzabwa, L. Oketch, V. Muhando; 9.00 S. Oketch, S. Walias, DR. J. Akhonya; 9.15 DR. I. Ashioya, J. Songwa, J. Mundia; 9.30 M. Mundia, C. Anyonyi, B. Otieno; 9.45 S. Amusala, N. Malaki, PRO.D Indiza; 10.00 K. Chandaria, V. Amusala, A. Mukuvi; 10.15 J. Oyiengo, J. Onyach, S. Oburu; 10.30 J. Wasike, M. Erambo, F. Sanya; 10.45 E. Lusinde, J. Oketch, K. Wakwabubi; 11.00 R. Osangale, G. Ombito, L. Busolo; 11.15 Z. Kasale, D. Munyendo, D. Mwaura; 11.30 DR. P. Oketch, P. Odongo, C. Omega; 11.45 N. Ong’alo, S. Otiende, J. Oyaro; 12.00 C. Ayienda, J. Saina, A. Kiptoo. Post Entries allowed, report to the starter 5 minutes before your tee off time;

Nyali