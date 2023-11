Karanga, Lejirmah go head-to-head for Manchester Salver in Eldoret

Kenya’s elite golfers are in Eldoret, the City of Champions, for this year’s Manchester Salver golf tournament, which for the first time in its history, is being played over 54 holes.

This year’s tournament being sponsored by among others, NCBA Bank, KK Security, the Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) and presented by Reale Hospital, marks the 23rd leg in the 2023 Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series.

A field of 78 players were drawn to battle it out for a prize fund of Sh550,000 which will be on offer for the top 25 players, while in addition to the cash, players will also earn some points towards the KAGC Order of Merit and World Amateur Golf Rankings.

Leading the field as usual will be current Kenya number one amateur Michael Karanga who is out to improve his performance in North Rift after failing to capture the Nandi Open Shield at Nandi Bears Club two weeks ago.

“I have prepared well for this weekend’s tournament and I am all set for it,’’ said Karanga on Thursday.

While Kenya Railway Golf Club’s John Lejirmah finally found his winning formula to clinch the Shield on one over par 217, the Kiambu-based Karanga could only manage a fifth place on nine over par 225, his worst finish in any KAGC event this season. However, going by how he has performed generally this year, he is one player that can not be underrated.

Meanwhile, also seeking the Manchester Salver is Uganda’s Godfrey Nsubuga, fresh from his 13 under par victory in the Uganda open Amateur Championship at the Uganda Golf Club in Kampala.

Other top players also seeking the Manchester Salver title will be Lejirmah, Vet Lab’s Ebil Omollo, Nandi’s Elly Barno, Sammy Mulama from Mombasa, Elvis Muigua of Kiambu and Golf Park’s Amos Odongo who surprised many by finishing just a shot behind Lejirmah at Nandi Bears.

The opening round is set for 7am according to the final draw where also included are a number of lady golfers who include Naomi Wafula, Doris Mideva, club chairman Esther Chumo. Mildred Natecho.

Down at the Coast, 28 professionals begin the hunt for the top cash prize in the Sh500,000 Mulembe Pro-Am tournament at the Links Mombasa Golf Club course on Friday.

Leading the hunt for the cash will be the newly crowned Uganda Open Champion Dismas Indiza whose main challengers will be home players Daniel Nduva, Mathew Wahome, Samuel Kahindi among others.

The pros will be joined by a field of 118 amateurs during Saturday’s second round.

Still at the Coast, the par 71 Nyali Golf and Country Club which was the venue last weekend of the 2023 ICEALION King of the Course grand finale, will host the 16th leg of the ongoing KCB East Africa Tour.

Over 200 players were drawn at the tough playing Nyali course where the top two teams will book a place in the tour’s finale set for Karen Country Club on December 15 where they will be joined by 13 other teams.

Weekend golf fixtures

Mombasa

Eldoret

Kericho

Muthaiga

Kiambu

Nanyuki

Vet Lab

Nyali