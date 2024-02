ICEA Lion King of the Course heads to Ruiru

The 2024 ICEA Lion King of the course series, which has become one of the most sort after golf series in the country, enters its second leg at the Ruiru Sports Club on Saturday.

And as it has always been the case, the weekend event has attracted a field of 232 entries. Those are the players who had signed in to play before the deadline, though others may join as post entries if the captain accepts.

Ruiru Sports Club captain Jesse Ndegwa said:

“The club is looking forward to playing host to ICEA Lion King of the Course 2024 third edition tournament. It only gets better, every year is special and an opportunity for growth.’’

He said the course is in perfect condition and that all arrangements have been put in place to ensure a free flow during the day.

In the past, Ruiru Sports Club, which has also become a popular destination for corporate events has been handling huge fields of up to 300 players.

Philip Lopokoiyit, CEO of ICEA Lion, said, “The 2024 ICEA Lion King of the course series started off on a high note at Machakos Golf Club on January 6, much bigger and better and we are all excited at this great opportunity for continued engagement with our existing and potential clients together with stakeholders across Kenya.”

He said ICEA Lion remains committed and steadfast to enhancing competitiveness within the sport and also fostering participation in golf, attracting enthusiasts and novices alike. The tournaments promise to be a source of excitement, continuous client engagement and a celebration of the thriving golfing community.

But the weekend starts with pomp and splendour as the series makes a stop at the 1700-acre-Thika Greens Golf Resort on Friday, for the corporate event, which has attracted over 200 players.

This particular tournament brings together CEOs and senior executives from across the country.

Thika Greens Captain Henry Kinyua is happy as he welcomes this eighth edition of the ICEA Lion King of the Course 2024 golf series to the lush, 18-hole par 73 course.

“Thika Greens Golf Resort has a modern golf course which has over the years grown in leaps and bounds since its inception in 2014, providing a world-class hospitality service and offering a mix of leisure, business and recreation.’’

From Ruiru, the next stop-over will be the Nanyuki Sports Club in Laikipia County on March 9, before a deserved break after which it will be the turn of the North where as usual, Eldoret Sports Club will host a curtain-raising club night for the corporate tournament the following day at Nandi Bears Club in May.

Meanwhile, Captain of ICEA Lion King of the Course golf series Joe Mboya said:

“The Grand Winner of the 2023 series is scheduled to participate in the 2024 Lekoa Classic on April 26 and 27 at Parys Golf & Country Estate-Vaal De Grace, in South Africa."

Weekend golf fixtures

Ruiru

Saturday: ICEALION King of the Course; First Tee: 6:30 Kaunda J, A K Wainaina, J Mureithi, S Mwitari; 6:40 C Maina, J Thomas, F Kamau, G Wachira; 6:50 T John, Jefferson K, S Kungu, P Kungu ; 7:00 C Ndegwa, N Gitonga, S Irungu, G Ndungu ; 7:10 Sponsor x 4 ; 7:20 Ano, S Kingara, B Ndumu, J Gicheru ; 7:30 G N Njuguna , B Omondi, M Ngina ; 7:40 Kiambu x 4 ; 7:50 D Muiruri, J Wachira, S Wainaina, A Kimani ;8:00 M Mwangi, I Githinji, P Njeru, N Kingori ; 8:10 F Kinyanjui, G Njuguna, A Mwaura, P Kamau; 8:20 J Gitau, M Irungu, H Maina, A Kariuki; 8:30 Saluny E, A Muigai, F Munyua, T Thuku; 8:40 E Kariuki, J Njogu, Dr Karienye, J Gitau; 9;00 J K Muraguri, Captain x 3 ; 11;00 Captain x 4 ; 11:10 Sponsor x 4;11:20 Sponsor x 4; 11:30 P Mukuria, G Keru, Muiruri, G Waweru ;11:40 P Miitii, L Nganga, N Nganga, J Ngugi ; 11:50 W Njenga, Eng J Mwaniki, S G Njuguna, J Kamiri; 12:00 P Lopokoiyot, K P Kinaro, D Chege, M Muthoni ; 12:10 M Nyambura, D Kamau, T Kiiru, B Kimani ; 12:20 Sammy M, Sponsor x 3 ; 12:30 P Mburu, P kigwe, C Wambui ; 12:40 Kanyi G, D Githinji, D Muita, J Mungai; 12:50 P M Mwangi, Njonjo, G Maurice, T Ruhiu; 13:00 J Kanari, E Kariuki, C Gitonga, M Kibera; Tenth Tee: 6:30 G Wachira, S Mbochi, T Kiragu, J Wambugu ; 6:40 A Maina, C Maina, C Njeru, W Theuri ; 6:50 C Njoroge, G Ndungu, Ano ; 7:00 A Kariuki, G Gacheru, D Gateru, D Ngugi ; 7:10 Sponsor x 4 ; 7:20 Sponsor 4 ; 7:30 J Njeru, E Wainaina, L Gicheru 7:40 M Waititu, D Kabera, B Kanyi, E Njau ; 7:50 A Mwangi, B Waititu, J Mbugua, A Kamau ; 8:00 K Kimathi, B Mugo, J Ndungu, A Muthigani ; 8:10 E Njau, P Kamau, E Maina, A Ngugi ; 8:20 R Kithuka, C Wakaro, B Kanyi, Brig Mohamed ; 8:30 S Musyoka, P Kamau, P Kiarie, P M Mwangi ; 8:40 J Mburu, C Munyiri, P Githuku, F Mwangi ; 10:30 Sponsor x 4; 10:40 Sponsor x 4; 10:50 Captain x 4; 11:00 M Kariuki, R Kithuka, Brig Mohamed, Fr Gaitho, Fr J Mungai ; 11:10 W Karume, P Mbugua, F kiamba, B Mulindi; 11:20 Z safari, M Wanjohi, M Kinyua, H Thuku; 11:30 J Muguongo, Sponsor x 3 ; 11:40 E Muriithi, Sponsor x 4 ; 11:50 S Mwaura, D Gitonga, M Karunga, T Kiragu ; 12:00 S Mbinda, D warui, E Okiddy, M Mwiti ; 12:10 L Wachira, D Kibui, M Kairu, M Karimi ; 12:20 P Ngunjiri, A Gitu, Fr P Kimani, M Karunga ; 12:30 J Kilonzo, Dr P Murumba, D Mukei, W Kamau ; 12:40 A Machocho, A K Ndungu, K Wangondu, D Waruinge; 12:50 T Kimani, Fr Kimani, R Mukami, R Kamau ; 13:00 A Wamahia, M Wahome, W Ngechu, D Wainaina.

Thika Greens

Friday: ICEA LION KING OF THE COURSE 2024- Sponsored by: ICEA LION. 6.24 P. E x4; 6.32 P.E x4; 6.40 P.E x4; 6.48 P.E x4; 6.56 P.E x4; 7.04 F Maithya, J Kibogo, P Ngunjiri, J Njogu; 7.12 B Mwangi, J Karanja, Dr P Murumba x2; 7.20 P.E x4; 7.28 J Nyaga, S Kiarie, J Njeru, J Ngugi; 7.36 P Ngondi, P Obath, C Ogalo, A Murathi; 7.44 S Mwitari x4; 7.50 T Thayu, G Wamae, J Sirai, S Abuje; 7.58 J Mbitu, A Kioko, S Edwin, L Mwema; 8.06 D Kivuitu, E Rugo, A Nyaga, M Mburu; 8.14 A Mbandi, N Macharia, E Kang’ara, Prof M Kisau; 8:22 C Obonyo, J Musomba, J Kilinda, S Kimatu; 8:30 C Injera, M Mwiti, H Waswani, E Waita; 11.14 B Nyamai, J Komu, H Arunga, F Kiamba; 11.22 F Muraya, P Mwindi, C Kibiru, J Maina; 11.30 J Gichimu, S Kamau, M Wandere, MM Ndegwa; 11.38 P Mukuria x4; 11.46 P Masai x4; 11.54 S Musyoka, C Nzivo, K Kisoi, R Mbeti;12.02 P Kipkemoi, P Kiogora, J Kimanzi, Dr Mugambi; 12.10 G Wanjohi, K Mathu, S E Wangui, CJ Mwaura; 12.18 R Lekolool, P Karanja, H Kinyua, P Lepokoiyit; 12.26 L Mutei, M Mbugua, E Kerich, D Muisyo; 12:34 F Mwanzi, D Muthusi, K Saiti, Dr J Karanja; 12.42 A Polo, J Kabiru, D Okova, N Kariuki; 12.50 T Rotich, D Mila, L Kemei, K Kinuthia; 12.58 P Kayugira, P Kyengo, B Kimeu, A Muchemi; 13.06 E Kimeu, B Gikonyo, S Tuwei, Ano; 13.14 B Muriithi, V L Musalia, W Wanjuki, J Wanjohi; 13.22 C Kathia, W Kihato, A Kuria, G Gichini; 13.30 E Waithaka, B Waciuri, J Njoka, M Zeni; 13.38 P.E x4;Tenth Tee: 6.24 P.E x4; 6.32 P.E x4; 6.40 P.E x4; 6.48 P.E x4; 6.56 P.E x4; 7.04 P.E x4; 7.12 P.E x4; 7.20 P.E x4;7.28 P.E x4; 7.36 Ano x4; 7.44 Ano x4; 7.50 Ano x4; 7.58 J Wambugu, V Wanyoike, M Irungu, O Nairoti; 8.06 M Mbugua, E Arigo, C Mwangi, Lt Col Mulwa; 8.14 J Kahi, K Maina, V Komu, S Munguti; 8.22 J Kimwere, J Kioko, M Mark, R Okal; 8.30 J Munori, C Onyango, N Ateka, T Mambo; 11.14 N Kithae x4; 11.22 J Mworia, S Moche, A Nderitu, N Muiruri; 11.30 FT Karanja, K Chebii, R Mbithi, J Foro; 11.38 T Mutei, M Mukiri, J Omo, F Njoroge; 11.46 JM Ndungu, J Katiku, F Gikonyo, S Kebongo;11.54 J Mboya x4;12.02 B Mungata, Pro Kiondo, T Ruhiu, S Singh;12.10 Hon Kanini Kega, Munene M. A, F Kibicho, Ano;12.18 Mrs T Mutei, M Khituyi, E Ouko, J Ndunda; 12.26 J Munyori, P Thieri, E Ng’ethe, M Njeru ;12.34 B Mutua, B Mumo, A Kanyori, C Kibanya; 12.42 W Njenga x4; 12.50 J Maalu, R Muli, F Mbithi, C Kithuku;12.58 E Katheu, A Gitu, N Lucy, J Masai;13.06 J Munyua, C Musungu, C Kanyiri, D O Mwangi; 13.14 A Mwenda, J Orech, D Warui, M Wanjohi; 13.22 M Wahome, B Ochieng, S Mwangi, Ano; 13.30 P.E x4; 13.38 P.E x4.

Mombasa

Saturday; KCB East Africa Golf Tour; 6.30 G. Gakuo, E. Ibua, J. Obonyo, W. Kinyeru; 6.38 S. Dodhia, S. Makrani, R. Dodhia, K. Chauhan; 6.46 D. Mugambi, B. Kotonya, R. Cheruiyot(Jnr), M. Somji; 6.54 C. Odoo, S. Shikely, P. Cheruiyot, J. Mutahi; 7.02 J. Kitema, E. Murumba, P. Muturi, O. Wamaitha; 7.10 A. Miheso, S. Chauhan(Jnr), A. Ochola, M. Maarifa; 7.18 W. Sang, S. Muraya, Maj. K. Kimundi, F. Lasker; 7.26 C. Kinyanjui, M. Largemo, F. Wasike(Jnr), S. Githere; 7.34 D. Ondieki, I. Marshal, P. Kibanya, N. Abdallah; 7.42 J. Oduor I. Gulamali, Z. Mohamed, F. Muteti; 7.50 E. Nduati, N. Arif, P. Kimanga, Dr. J.K. Muriuki; 7.58 O. Saina, V. Simbi O. Abdallah, G. Cheruiyot; 8.06 KCB,KCB, KCB, KCB; 8.14 L. Odhiambo, C. Tolo, E. Kiptoo, A. Kimenye; P.M. 10.36 Lt.col. B. Simbi, Lt.col. B. Simbi, Lt.col. B. Simbi, Lt.col. B. Simbi; 10.44 I. Lande, D. Mutero, G. Mokaya, Dr. K. Kibet; 10.52 M. Luseneka, P. Kinoti, T. Ombasa, W. Ndunge; 11.00 H.S. Hassan, P. Chivatsi, D Munga, M. Giada; 11.08 G. Nesbitt, Maj. E. Lagat, Maj. J. Mochanga, N. Kibiku; 11.16 N. Wanyonyi, M. Odoo, P. Jebet, N. Gatwiri; 11.24 B. Wasige, T. Karani, N. Wasige, E. Kuria; 11.32 W. Ongindo, K. Chebosoon, T. Omom, S. Onsongo; 11.40 M. Kiambi, A.Kirui, W.okoth, H.Chidagaya; 11.48 H.Akello, J.Mathenge, S.Mwangi, J.Kimani; 11.56 Y.Oyaro, M.Ombura, M.Kandu, D. Nthiwa; 12.04 J. Gitonga(C), J. Ouko(S), P. Munyao, T. Olekina; 12.12 M. Kariuki, Elid Bett, P. Gichara, M. Mariga; 12.20 G. Choge, E. Lumatete, S. Karemu, C. Munyi; 12.28 S.M. Wambugu, M. Mwangi, D. Ngunjiri, K. Nderitu; 12.36 G. Kokoth, M. Rotich, P. Wango, F. Karimi; 12.44 J. Ongere, D. Hunjan, E. Orina, T. Githaiga; 12.52 K. Ouko, N. okello, F. Biancci, C. Karanj; 1.00 G. Thama, J. Mugo, M. Wahome, O. Lewa; 1.08 K.A.Sawa, A. Habala, K. Choyo, G. Kwamboka; 1.16 Q. Naqvi, M. Irungu, H. Kamau, F. mbandi; 1.24 KCB,KCB, KCB, KCB;

Vet Lab

Saturday; Mug of Mugs & Christine Cup, sponsored by Rupa’s Gift Centre; First Tee; 6:50 Vimal Sharma, C. Ogola, V. Sonigra; 7:00 P. Gow, S. Parmar, A. Unia; 7:10 S. Dossaji, T. Shah, C. Hayer, A. Shankla; 7:30 J. Ngeera, B. Mandere, Ano; 7:40 K. Njoroge, J. Kioko, M. Macharia, S. Maina; 7:50 C. Munyori, D. Kavia, P. Kavia, J. Kosgei; 8:00 J. Chavda, S. Shah, R. B. Shah, Amit Shah; 8:10 V. Oyango, W. Okello, V. Tank, F. Mugo; 8:20 J. Kimeu, P. Muema, F. Muthiani, M. Makundi; 8:30 H. Kamuti, W. Wanjuki, V. Muthiani, F. Musila; 8:40 E. Wakarima, M. Bector, S. Okello, K. Chege; 11:30 W. Nadida, K. Ondieki, K. Okumu, J. Osoro; 11:40 G. Kirui, T. Watima, C. Kibet, S. Mella; 11:50 G. Sehmi, R. Mohammed, R. D’souza, G. Mangat; 12:00 T. Thanawalla, D. Mukabi, S. Muna; 12:10 W. Burugu, J. Njuguna, B. Odhaimbo, A. Mwangi; 12:20 P. Karobia ×4; 12:30 S. Mugwe, F. Kimathi, K. Waithaka, J. D. Kinuthia; 12:40 Eric Karuga ×4; 12:50 A. Raythatha, S. Manambo, D. Karuga, F. Wahome; 1:00 V. Landa ×4; 1:10 L. Njoroge, G. M. Njoroge, A. Jaffer; Tenth Tee; 6:30 M. Chege, F. Ogutu, S. Kinuthia; 7:10 A. Jobanputra, N. Chandarana, B. Shah, A. Shah; 7:40 M. Muiruri, J. Mureu, P. Mungai, J. Wambui; 7:50 A. Muriithi, G. Weru, D. Maina, L. Kikuvi; 8:00 J. Ojowa, F. Nurani, J. Mwangi; 8:10 M. Mutinda, D. Njoroge, A. Muriithi, G. Weru; 8:20 E. Kamau, E. Ogutu, L. Olum, S. Ndungú; 8:30 Manav Shah, M. Ndungú, P. Tank; 8:40 J. Gacheri, L. Kanyita, G. Kirima; 11:30 G. Kabuuri, J. Mukua, E. Munene, N. Kariuki; 11:40 A. Wahome, P. Kiboi, G. Singen, E. Osege; 11:50 A. Tiwari, S. Tiwari, X. N. Iraki, G. Wangongú; 12:30 D. Nyakangó, M. Nyakangó, Kamau Gichuru; 12:40 S. Siyani, M. Gorassia, Dismas Matini; 1:00 Edgar Brian, Isaac Makokha, Ano.

Karen