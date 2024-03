Century-old Nakuru Golf Club host Captain’s Prize

Nakuru Golf Club, one of the oldest clubs in the country, will host the Captain’s Prize golf tournament this weekend.

The tournament brings to an end the term of club captain Mathew Maiyo.

The 18 hole-event, which has attracted over 200 players, is the climax of some activities organised to wind up the captain’s term.

Maiyo first served as vice captain in 2022 and took over as the captain in 2023.

The thrilling week started with the Club Nite on Thursday, then the Captain’s Prize on Saturday, followed by a golf clinic hosted by the legendary Sarah Ainley on Sunday.

The clinic will run alongside the Captain’s Caddies Competition, where caddies from the neighbouring clubs have also been invited.

Maiyo thanked all the club members for their support, saying the club has achieved a lot over the past year.

“I believe we have achieved quite a lot within the one year, notably the appointment of Mama Sarah Ainley as Nakuru Golf Club Junior convener.

"Ainley has nurtured young talents through Junior Golf clinics on all Sunday afternoons. We have also hosted the highest number of tournaments ever held in our club's history, including the Kecoso Games, where the sponsorship figure was Sh4.6 million," said Maiyo.

The captain thanked KCB, NCBA, state corporations Kengen and Kenya Pipeline for their continued support.

According to Maiyo, the club has planted more than 10,000 trees in collaboration with their sponsors to align with the fight against global warming.

"I am grateful to corporations such as Kenya Pipeline, The Glenlivet, Taidys, M-Oriental, Pernod Ricard, Institution of Engineering Technologies and technicians, and Kenya Engineering Technology Registration Board for agreeing to support us," added Maiyo.

Vet Lab Sports Club will host the DMI Charity golf tournament on Friday.

An annual event has been organised by Kenya Diabetes Management and Information Centre (DMI Centre) from May 1999.

This year’s event is being re-launched for the first time in four years since the Covid-19 pandemic.

DMI, a non-profit organisation, was registered as a medical charity to educate the Kenyan public about diabetes.

Medical experts say that every six seconds, one person dies of diabetes globally.

To carry out its activities, DMI, through the initiative of the then director Eva Muchemi, decided to start an annual fundraising golf event held at various golf clubs in Nairobi.

“We thought there was a need to re-start the annual golf event to raise funds from which DMI can continue with work it was doing, in educating Kenyans about diabetes,’’ said Wanjuki Muchemi, husband of the late Eva Muchemi.

Meanwhile, the Lions Sigh First Charity golf tournament is on at Muthaiga Golf Club on Friday, while at Machakos Golf Club, over 150 players are drawn for Saturday’s RoundUp @50 golf tournament.

Weekend golf fixtures

Vet Lab

Ruiru

Nakuru

Saturday; Captain's prize (Capt Maiyo) golf tournament:

Muthaiga

Machakos