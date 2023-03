Ruiru golfers mark century with historic Captain's Prize

Ruiru Sports Club is this weekend staging what promises to be the biggest Captain’s Prize golf tournament in the country.

A total of at least 500 golfers have been involved in a series of competitions which were lined up from Monday. Meanwhile this weekend’s activities will see about 50 Kenyan top professionals and seeded amateurs take part in the week-long fete, as the Club marks 100 years since inception.

Coming hot on the heels of the just concluded Magical Kenya Open which ended on Sunday at Muthaiga Golf Club, Ruiru has put together a full week of golfing activities, as the Golf Captain Jessy Ndegwa marks the end of his first term in office. Some of the pros expected played at the Kenya Open.

On Monday, the Thika-road based facility hosted 80 caddies for a duel, attracting caddies from clubs across the larger Nairobi metropolitan region. This was followed on Tuesday, by a curtain-raiser Casino tournament which attracted 130 golfers, taking home thousands of shillings in prize money.

On Thursday, a field of 250 players was expected to feature in the club-nite, a day that was expected to mark the start of the three-day exhibition gala that has so far attracted over 20 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Drawn from various industries including, real estate, construction, agriculture, automobile, and commerce, they will be showcasing their trade at the fair themed ‘’Igniting Kenya’s Economic Engine."

“We don’t just want to do just golf; we also want to play a central role in showcasing the power of MSMEs and give them a visibility and business platform as our contribution to Kenya’s economic ambitions. We are tapping the linkages which exist between growing the game of golf and business,” said Ruiru Captain Ndegwa.

The event has been sponsored by among others Family Bank, one of Kenya’s lenders, insurer CIC Group, and Glenlivet one of the top brands by Pernod Ricard, the world’s second-biggest spirits group.

On Friday, the club will host professionals and top amateurs for a competition, where they will be battling it out for a prize fund of Sh150,000. Some of the pros who have registered includes Samuel Njoroge (Railways), Simon Ngige (Thika), Erick Ooko (Golf Park), John Wangai (Sigona), Sullivan Muthugia (Ruiru), Edwin Mudanyi (Vet Labs), Dismas Indiza ( Mumias), Mike Kisia (Vet Lab) and Tony Omuli (Golf Park).

The amateur list has big names like Michael Karanga (Kiambu), John Lejirmah (Railways), Benard Omondi (Ruiru) and Frank Munyua (Ruiru).

And finally, to wind up the week-long activities, will be the Captain’s Prize Tournament on Saturday which has so far attracted 300 golfers. “The course is in good shape despite the adverse weather. We have put together an exciting experience for everyone,” said Ndegwa.

Some of the Club’s top players expected to put up a strong fight, going with their current form include Goerge Wandera (Junior), Kibe Mwangi, Henry Mwaura, Kinyua Muchiri, Ben Okumu, Willy Kagicha, Kimani Munyua, Antony Mwangi and the Vice Captain James Muraguri.

On the Ladies section, Catherine Kilonzo, Susan Mukururi, Atlanta Wamahia and Muthoni Njuguna have been tipped to do well.

