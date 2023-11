Party after party at Kiambu Golf Club

The popular Kiambu Golf Club, situated in the heart of Kiambu Town, remains in the limelight this week, with a beehive of golf activities that have been taking place as part of the outgoing Club Chairman Philip Ondieki’s Prize golf tournament which officially winds up his term of office.

The busy golf activities this month at Kiambu Golf Club were triggered by the Lady Captain’s Prize on the first weekend of November, which was followed by the colourful Captain’s (Mike Nyangi) Prize on November 11.

Then came the Kiambu Open which produced fireworks, with the dramatic eight-hole play-off between lady golfer Naomi Wafula and Uganda’s Godfrey Nsubuga. Wafula, one of the pioneer golfers from the legendary Rose Naliaka Academy, triumphed, to become the first female player to emerge top in the male-dominated Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series.

“Here in Kiambu we celebrate in every event, and this weekend’s tournament is not exceptional. That’s what makes Kiambu the most popular nine-hole club in the country,’’ said outgoing chairman Ondieki who had lined up a number of events culminating in the main Chairman’s Prize on Saturday.

Setting off the week was the Senior’s (65 years and over) tournament on Tuesday, followed by the Mini Club Nite on Wednesday.

Chairman Ondieki is also sponsoring the usual Club Nite on Friday before the main Chairman’s Prize on Saturday which has attracted a massive support from corporates such as Timber World, Madison Insurance, Tatu City, Corporative Bank, ABSA, Equity Afia, Coca Cola, Farmers Choice, Keringet and friends of the Chairman. During the main event, there is a Hole-One where a plot worth Sh900,000 in a Kiambu estate will be at stake.

Steve Rogers and the Highway Band will provide the entertainment in what is being refereed as “Chairman’s Prize Country Party.’’

“This has been a fantastic year, as we celebrated the centenary in the month of July, and we are currently doing the club-house renovations. In addition, we upgraded the Range Bar by having a permanent tent there,’’ added Ondieki.

Away from Kiambu, another big party will be at the Nakuru Golf Club where the club marks its centenary with a number of events having been taking place throughout the weekend.

The highlight of the celebration will be the “Black and Gold" themed gala dinner on Friday to commemorate 100 years, followed by the main golf tournament on Saturday where over 200 players including guests and sponsors will be tackling the hilly par 73 course.

A junior golf event is scheduled for Sunday where the club which is being marked as a “family day’’ where the club will also do the ground-breaking of the various club developments projects.

Down at the Coast, Mombasa Golf Club course will be hosting the last of the Kenya Ports Authority (KPA) Corporate golf events. A field of 130 players drawn from various clubs including guests staff and guests of KPA were drawn.

Mombasa Golf Club Captain James Gitonga says the course remains in its best condition and depending on the weather on Saturday, golfers are in for a good time.

In North Rift, action will be at the par 73 Kitale Golf Club where over 100 players were drawn for Senator Allan Chesang’s golf swing tournament being hosted and sponsored by Trans Nzoia senator Allan Chesang.

There is also a big field at Sigona Golf Club this weekend where club captain Jimmy Kibugi is staging his Captain’s prize being sponsored by a big number of sponsors led by Stanbic Bank.

At the par 72 Machakos Golf Club, Syokimau-based golfers are staging their event which has attracted over 100 players.

Weekend golf fixtures

Kiambu

Nakuru

Machakos

Mombasa

Kitale

Ruiru

Sigona