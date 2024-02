Amateurs head to Windsor for third leg of KAGC Series

Action in the national golf scene resumes this weekend, following the conclusion of the DP World Tour’s Magical Kenya Open at Muthaiga Golf Club last Sunday.

And on the card actually from Friday, will be the Windsor Classic, which is the third leg of the 2024 NCBA Bank-sponsored Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series.

Being staged at the par 72 Windsor Golf Hotel and Country Club, this year, the event has attracted an international field of 134 players, with Kenya leading with an entry of 123 players.

Uganda, whose players have become regulars in the KAGC has entered four, while India, Rwanda will be represented by two players each. Norway and Zimbabwe have entered one player each.

Moreover, the tournament has also drawn the participation of four elite female golfers namely Joyce Wanjiru from Kiambu, Dubai-based Kellie Gachaga, Belinda Wanjiru from Vet Lab and Royal Nairobi Golf Club’s, Diana Mbuba, further enriching the competitive landscape and fostering inclusivity within the sport.

Locally, the focus will be on Kiambu’s Elvis Muigua, a formidable force in the world of golf, who will be seeking his third consecutive triumph at the Windsor Classic tournament. This follows his recent victories at the 65th Sigona Bowl in January and the inaugural Great Rift Valley Championship in early February.

Muigua, who was one of the players who participated in last weekend’s inaugural Africa Amateur Golf Championship in South Africa will be out for a straight treble in the Series.

Windsor Captain Greg Gathumbi, said the course is currently in impeccable condition and ready for the championship, with particular emphasis on the pristine greens.

Competitors will not only vie for the esteemed and historic trophy but also a substantial cash prize of Sh450,000, curtesy of NCBA Bank and Windsor Golf Hotel and Country Club. The amount will be distributed among the top 20 players.

In addition to the allure of the championship and its lucrative rewards, the event holds significance on multiple fronts.

Kenya Golf Union (KGU) Tournament Director David Ndung'u highlighted that the tournament will contribute towards the Kenya Amateur Golf Ranking and the World Amateur Golf Ranking, underscoring its importance within the global golfing community.

Down at the Coast, Mombasa Golf Club Chairman Paul Munyao will host his Chairman’s prize which has attracted a host of corporate sponsors including Khushi Motors, Mombasa Continental Resort, Kenya National Police Sacco, Multichoice, Afrika Bliss Travel, Umoja, Tamarind Dhow, among many others.

Over 150 players were drawn to battle it out for the big list of prizes the chairman is offering. The Ladies are meanwhile heading to Vet Lab Sports Club for the Ladies Open while Ruiru Sports Club will be the venue for the First Assurance golf tournament which has equally attracted a large field.

Weekend golf fixtures

Windsor

Friday; Windsor Classic 2024; Round 1 draw; 7:20, N Kungu , Z Mughal , E Ngene; 7:30, D Chesumei , K Gatiramu , F Munyuah; 7:40, S Mella , E Omollo , P Macharia; 7:50, N Rowny , N Kimemia , S Orinda; 8:00, I Ndichu, J Rono , E Wafula; 8:10, M Kimemia, P Njuguna , N Maina; 8:20, C Altman, S Harish, R Chege; 8:30, K barasa, N Koech , W Anko George; 8:40, S Mulama, K Juma , R Mutinda; 8:50, J Okuku, A Odongo , G Butichi; 9:00, A Mwangi, O Otieno , C Andrea; 7:20, D Kiragu , G Zeller , J Waweru; 7:30, Z Khan, M Karanga , A Mohamed; 07:40, P Ndungu , R Odero , J Gathumbi; 7:50, P Waiharo , M Sila , P Theche; 8:00, P Wairegi , S Kanja , W Odeck; 8:10, K Joseph , T Thuku , T Okwong; 8:20, F Kimani , T Chirchir , B Wanjiru; 8:30, J Wanjiru , J Kariuki , B Kimani; 8:40, K Sharma , S King’ori , P Abira; 8:50, K Choyo , N Michino , K Gachaga; 9:00, E Ageng'o , D Mbuba , H Kariuki; 11:30, L Asego , C Wambasi , S Kiaro; 11:40, R Leming'ani , S Kigen Koitaba , Y Rajput; 11:50, M Njue , P Musimba , M Ngene; 12:00, D Rono , C Lwenyi , E Wekesa; 12:10, R Kianga , S Haland , W Kibet; 12:20, A Merali , N Chandaria , N Nanji; 12:30, J ikanyi , K Kogo , A Onsomu; 12:40, J Olwali , S Mumbi , T Tugee; 12:50, G Zim , J Lejirma , C Owuor; 13:00, M Thacker , J Michael , N Dida; 13:10, G Opiyo , D Makori , J Wanjiru; 11:30, A Kakooza , G Maina , F Kipyator; 11:40, B Wachiuri , R Keter , B Omondi; 11:50, P Ichangi , A Balala , E Muigua; 12:00, J Kogo , I Makokha , D Felix; 12:10, A Chandaria , S Matharu , B Chandaria; 12:20, T Soni , J Koina , A Omooria; 12:30, J Manji , J Nyanduru , S Etaan; 12:40, C Adagala , J Mario , E Maina; 12:50, E Madete , S Andrew , A Molu; 13:00, A Bhandari , F Mwangi , C Too;13:10, M Willy , D Njoroge , J Maina;

Ruiru

Saturday: First Assurance Golf Day: First Tee: 6:30 Kaunda J, S K Nyingi, L Munene, J Wambugu; 6:40 C Maina, J Thomas, F Kamau, G Wachira; 6:50 T John, Jefferson K, S Kungu, P Kungu ; 7:00 C Ndegwa, N Gitonga, S Irungu, G Ndungu ; 7:10 Sponsor x 4 ; 7:20 Ano, S Kingara, B Ndumu, J Gicheru ; 7:30 S Orinda , B Omondi, M Ngina ; 7:40 Sponsor x 4 ; 7:50 D Muiruri, J Wachira, S Wainaina, A Kimani; 8:00 M Mwangi, I Githinji, P Njeru, N Kingori; 8:10 F Kinyanjui, G Njuguna, A Mwaura, P Kamau; 8:20 J Gitau, M Irungu, H Maina, A Kariuki; 8:30 H Muhia, M Kimemia, D Kiriga, Sponsor ; 8;40 Captain x 4 ; 10:40 Captain x 4; 10:50 C Gitonga, E Njagi, E Waithaka, P Wanjiru ;11;00 J Ndegwa, S Lokonyo, P Serem, G Shoko ; 11:10 Sponsor x 4; 11:20 Sponsor x 4; 11:30 J Kambo, M Kenji, G Gichohi, B Waweru ;11:40 P Miitii, L Nganga, N Nganga, J Ngugi ; 11:50 W Njenga, Eng J Mwaniki, S G Njuguna, J Kamiri; 12:00 M Muthee, E Kamau, S Nganga, J Maina ; 12:10 M Nyambura, D Kamau, T Kiiru, B Kimani ; 12:20 Sammy M, Sponsor x 3 ; 12:30 P Mburu, P kigwe, C Wambui ; 12:40 Kanyi G, D Githinji, D Muita, J Mungai; 12:50 P M Mwangi, Njonjo, G Maurice, T Ruhiu; 13:00 J Kanari, E Kariuki, C Gitonga, M Kibera; Tenth Tee: 6:30 G Wachira, S Mbochi, T Kiragu, J Wambugu; 6:40 A Maina, C Maina, C Njeru, W Theuri ; 6:50 C Njoroge, G Ndungu, Ano ; 7:00 A Kariuki, G Gacheru, D Gateru, D Ngugi ; 7:10 Sponsor X 4 ; 7:20 Sponsor 4 ; 7:30 J Njeru, E Wainaina, L Gicheru 7:40 M Waititu, D Kabera, B Kanyi, E Njau ; 7:50 A Mwangi, B Waititu, J Mbugua, A Kamau ; 8:00 K Kimathi, B Mugo, J Ndungu, A Muthigani ; 8:10 E Njau, P Kamau, E Maina, A Ngugi ; 8:20 R Kithuka, C Wakaro, B Kanyi, Brig Mohamed ; 8:30 A Muigai, L Njuguna, V Pandya, E Koech ; 8:40 J Mburu, C Munyiri, P Githuku, F Mwangi ; 10:30 Sponsor x 4; 10:40 Sponsor X 4; 10:50 Captain X 4 ; 11:00 M Kariuki, R Kithuka, Brig Mohamed, Fr Gaitho, Fr J Mungai ; ; 11:10 W Karume, P Mbugua, F kiamba, B Mulindi ;11:20 Z safari, M Wanjohi, M Kinyua, H Thuku; 11:30 J Muguongo, Sponsor x 3 ; 11:40 E Muriithi, Sponsor x 4 ; 11:50 S Mwaura, D Gitonga, M Karunga, T Kiragu ; 12:00 S Mbinda, D warui, E Okiddy, M Mwiti ; 12:10 L Wachira, D Kibui, M Kairu, M Karimi ; 12:20 P Ngunjiri, A Gitu, Fr P Kimani, M Karunga ; 12:30 J Kilonzo, Dr P Murumba, D Mukei, W Kamau ; 12:40 A Machocho, A K Ndungu, K Wangondu, D Waruinge; 12:50 C Njoroge, F Kiamba, C Karanja, E Gathu ; 13:00 A Wamahia, M Wahome, W Ngechu;

Mombasa

Saturday; Chairman's prize(Paul Munyao); 6.30 R. Dodhia, F. Odumo, F. Mbandi, B. Shah(pro); 6.38 R. Shah, S. dodhia, S. Githere, P. Silla(pro); 6.46 K. Njoroge, G. Kisaka, G.N. gakuo, J. Kisia(pro); 6.54 B. kotonya, S. Taib, D. Jetha, J. Kimani; 7.02 F. Lasker, S. Aboge, A. Miheso, M. Kandu; 7.10 E. Kiptoo, S. Muraya, W. sang, P. Jebet; 7.18 P. Cheruiyot, D. mbugua, D. Mugambi, R. thuo; 7.26 E.N. ibua, Maj. E.Lagat,P. Muturi, J. Oduor; 7.34 D. Ondieki, P. Kiagi(S), J. kabiru, M. wahome(pro); 7.42 E. Nduati, N. Arif, I. Gulamali, Dr. Muriuki; 7.50 M. sangoro, P.Koech, W. Achilla, J. Cheptoo; 8.03 J. Kitema, E. Bett, C. Achilla, C. Akinyi; 8.11 L. Muchai, Maj. J. Mochanga, R. Njiogu, H. wanjiru; P.M. ,10.50 J. Gitonga(C), T. Githaiga, A. Mughal, F. Ikana; 10.58 K. Kariuki, K. Timbe(pro), E. Kariuki, O. Wamaitha; 11.06 L. odhiambo, V. Simbi, J. Ongere, G. Thama; 11.14 E. Dena, C. Katiku, C. Mokaya, S. Mapinga(pro); 11.22 N. Njue(S), S. Nganga(S), G. Kimani(S), Musili(S); 11.30 G. Mokaya, Dr. K. Kibett, D. Kyambadde, G. Mwendah; 11.38 M. Sammy, Maj.C.Mitambo; P. Nduva, M. Maarifa; 11.46 P.Wambari, L. Kibett, H. Chidagaya, G. Kwamboka; 11.54 S. Kahindi(pro), D. Carlton(Jnr), F. Muteti, N. Wambui; 12.02 E. Nyongesa, C. Kinuthia, D. Karuga, R. Omwansa; 12.10 G. Nesbitt, P. Wango, M. Kariuki, J. Davis(pro); 12.18 K. Mwangi, S. Atsiaya(S), G. Gachanja,W. Ndunge; 12.26 G. Choge, T. Soigwa, S. Karemu, Y. Oyaro; 12.34 C. Tolo, M. Ombura, P. Kalee, S. Stokes; 12.42 D. Ngunjiri, S. Wambugu, M. Mwangi, Wambugu; 12.50 M. Wahome, G. Felix(pro), D. Nthiwa, H. Kaur; 12.58 G. Singh, H. Kamau, O. Lewa, F. Karimi; 1.06 J. Mugo, F. Muthamia, S. Muthugia(pro), N. Kaur; 1.14 B. Simiyu, A. Habala, G. Warui, C. Munyi; 1.22 Dr. D.J. Maru, H. Kutwa(pro), H. Mugure, J. Githere;

Vet Lab

Saturday; Kabete Ladies Open; First Tee; 6:52 E. Chumo, J. Karuku, J. Mutuota; 7:00 F. Gichuru, B. Ngecu, L. Gitua, R. Gachora; 7:16 P. Ngina, J. Murigi, F. Kamau; 7:24 B. Bisonga, T. Magira, W. Kebuchi; 7:32 F. Wairimu, V. Pandya, M. Miingi; 7:40 R. Juma, D. Thenya, R. Mwarania; 7:48 L. Munyao, S. Change, G. Titi; 7:56 R. Mwangi, W. Nyario, T. Ndivo; 8:04 B. Adhiambo, M. Mburu, S. Kasinga; 8:12 E. Ng’ethe, I. D’souza, P. Kigwe; 8:20 J. Kiengo, R. Angote, S. Mwanzia; 8:28 H. Chepkwony, C. Kiengo, A. Nyakio; 8:36 S. Ndimu, D. Knight, J. Lyoba; 8:42 M. Wainaina, L. Marmitage, J. Ndonga; 8:5 F. W. Maina, A. Duba, Lucie. N. Maina; 11:30 M. Nyanchama, J. Wanjiru, M. Njoki; 11:38 N. Wairimu, K. Muthomi, Anne Amran; 11:46 M. Karano, R. Ndei, N. Wanyee; 11:54 W. Mululu, L. Aatsango, F. Mativo; 12:02 H. Manyara, Lucy Maina, B. Gacheru; 12:10 B. Khanili, S. Hiuko, M. Muthomi; 12:18 E. Wambui, S. Hoare, D. Mbalanya; 12:26 R. Njeru, G. Wanjohi, A. Thoronjo; 12:34 J. Wokabi, M. Wairimu, L. Kisia; 12:42 S. Ngure, L. Mokaya, R. Mkok; 12:50 V. Muthiani, R. Catherine, L. Oketch; 12:58 Sponsor x3; 1:06 Sponsor x3; 1:14 Sponsor x3; 1:22 Sponsor Sponsor x3; Tenth Tee; 6:52 L. Mokaya, M. Wachira, 7:00 V. D’souza, C. Kathia, Y. Mutia; 7:08 K. Mbugua, Mwendwa, G. Muthoni; 7:16 R. Njau, B. Kirathe, J. Njoroge; 7:24 A. Omollo, E. Muchiri, P. Githua; 7:24 L. Njeri, T. Mutemi, L. Kanyita; 7:32 D. Chepng’eno, I. Makoni, L. Ouma; 7:48 H. Musila, A. Mutuku, J. Wamucii; 7:56 M. Mugo, A. Khaleji, L. Myambek:i; 8:04 J. Theuri, V. Wangari, N. Mureithi; 8:12 L. Migoyee, P. Mwatha, B. Kisoi; 12:20 P. Gitumbi, I. Wanjiru, A. Abere; 8:28 E. Wangui, M. Theuri, N. Kiunjuri; 8:36 C. Muguku, L. Manyara, W. Njoroge; 8:42 G. Karuri, M. Karimi, J. Nzibo; 11:30 P. Karobia, K. McLiwaine, L. Obonyo; 11:38 J. Wafula, V. Munyuao, R. Mukami; 11:46 G. Waiganjo, M. Muthee, R. Kithu; 11:54 A. Nyambura, S. Onsongo, N. Kariuki; 12:02 F. Njorogee, A. Njuguna, C. Karanja; 12:10 R. Mwende, L. Koki, A. Muchemi; 12:18 G. Gakiria, N. Akello, T. Mungai; 12:26 A. Mwangi, E. Moki, R. Foulser; 12:34 K. Kimiti, W. Kimathi, G. Kimani; 12:42 C. Wanjiku, B. Wanja, A. Wanjiru; 12:50 J. W. Kimani, A. Munyendo, W. Munyua; 12:58 M. Mutisya, R. Mohamed, S. Nyambura; 1:06 K. Karani, L. Gitogo, M. Makonyango; 1:14N. Mwaura, V. Rorey, A. Myamai; 1:22 Sponsor Sponsor x3.



