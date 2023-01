Weekend golf fixtures

Ruiru

Today; ICEALION King of the Course Golf Day; First Tee: 6:30 G Wachira, J Muchemi, G Muchemi, R Mukami; 6:40 G Kuria, S Mwitari, J Mureithi, K Muchiri ; 6:50 D Ngugi, N Kibera, A Kariuki, G Gacheru; 7:00 C Ndegwa, M Mburu, A Gachanja, E Rugo; 7:10 S Ogola, B Ndumu, P Gichu, S Mokaya ; 7:20 E Maina, J Kibogo, Janet M, B Okumu ; 7:30 G Gichini, M Gatundu, M Kinuthia, W Kimondo; 7:40 R Mbithi, J Nderitu, N Kiatu, K Chebii; 7:50 D Muiruri, E Wachira, J Wangari, A Kimani; 8;00 A Mwangi, J Mbugua, S Njenga, B Waititu; 8:10 J Gitau, D Kibui, N Kingori, Dr F Mugambi; 8:20 F Omondi, Sponsor x 3; 8:30 F Kinyanjui, E Kiragu, E Wachira, P Nuthu ; 8:40 Ruth G, C Kiiyukia, B Ngima, J Gicheru; 8:50 Fr Mwaura, M Karanja, Dr Gaitho, Ano; 9:00 Captain x 4; 11:00 Captain x 4; 11:10 Captain x4; 11:20 J Ngugi, J Mboya, M Kimanzi, P Kimatu; 11:30 J Nyambura, B Waweru, P Kimanga, P N Waibochi ; 11:40 D Waruinge, A Machocho, A K Ndungu, K Wangondu; 11:50 Pro Kiondo, J Ndunda, Ano, Ano; 12:00 C Wambui x 4; 12:10 B Mumo, D Kinyanjui, Ano, Ano; 12:20 J Mathenge, B Ngugi, M Waititu, T Kiragu; 12:30 P Karanja, J Gathecha, J Wangai, G Nyakundi; 12:40 J Kambo, M Kenji, J G Mwangi, J Wahome; 12:50 M Mbuthia, G Ndungu, B Ndungu, D Mukei; 13:00 Dr Gachuno, N Muita, M Mark, C Kivuvi; 13:10 S Musyoka, S Ndirangu, B Oketch; 13:20 J Wangombe, J Komu, M Nderitu; 13:30 P Kibet, J Maalu, P Kyengo, E Kimeu; 13:40 H Arunga, A Kioko, Milka W, F Maithya; 13:50 C Kaloki, M Nduati, Ano, Ano; 14:00 M Steve, D Kyambandde, C Kazuka; Tenth Tee; 6:30 A Beerman, S Mbochi, A Muturi, J Munyori ; 6:40 A Odero, D Kinuthia, M Kariuki, M Mugwe ; 6:50 P Mwatha, S Mwatha, C Were, B William; 7:00 P Ngugi, P Kamau, D Kivuitu, T Ochieng; 7:10 P Karani, K Kuria, M Oyuyo, G Wandera; 7:20 B Mwangi, E Wainaina, J Kimeu, K Wandera; 7:30 A Wamahia, F Makala, P Kombe, J Karubiu; 7:40 Captain x 4;;7:50 E Mwiti, J Kimanzi, F Kinge, S Muiruri ; 8:00 D Chege, G Njuguna, L Mwangi, S K Nyingi; 8:10 E Kariuki, J Njogu, M Kibera, N Mwaura; 8:20 T Mwaura, M Chege, P Kariri, Ano ; 8:30 Fr Gaitho, S kebongo, K Kimathi, C Gitonga; 8:40 E Waithaka, G Karugu, K Karaya, Ano; 8:50 J Kihungu, M Wahome, P M Mwangi, D Mwangi; 9:00 Captain x 4; 11:00 G Waweru, G Keru, P Muiruri,P Mukuria; 11:10 J Kanari, L Nganga, S Kanyora, W Kamau; 11:20 Sponsor x 4; 11:30 J Kisolo, M Githinji, P Thieri, Ano; 11:40 F Kinge, F Lasker, J Kimanzi, J Wanjohi; 11:50 Eng Maina, J Kilonzo, M Wangeci, S Mukururi; 12:00 R Mwaura, W Njenga, N Njuguna, D G Mwangi; 12;10 S Kihiro, Z Muigai, S G Njuguna, P Gaitara; 12:20 Dr Otieno, F Kungu, J Munyua, Eng Mwaniki; 12:30 J Njeru, P Ngunjiri, J Chege, N Wambaire; 12:40 S Mwaura, V Kuria, B Kanyi, P Ngahu; 12:50 T Ayoti, P Karingithi, S Mwongela, C Kamene; 13:00 H Karuma, William K, S Kimatu, S Singh; 13:10 P Kiogora, N Kibiku, R Muli, N Macharia; 13:20 Daphne M, S Gikera, G Mutulu; 13:40 B Mutua, J Kilinda, B Mungata; 13:50 J Mbaluka, T Rotich, Ano; 14:00 Saluny E, M Kavita, D Mwangangi, N Muiruri : No post entries.



Thika Greens

Friday; King of The Course, Sponsored by: ICEA LION GROUP; 6.40 J. Muriithi, C. Muchoki, S. Mwitari, B. Okumu; 6.48 P.E x4; 6.56 P.E x4; 7.04 Hon .Murango, Hon. Gitari, J Muhingo; 7.12 I .Ndoria x4; 7.20 Fr. Kamau A. Murathi Fr. Gaitho E. Karagu; 7.28 F. Gikonyo J. Gikonyo P.E; 7.36 A. Gicharu, Medrine, Immaculate; 7.44 G. Wamae x4; 7.50 P. Maina, A.Kanyori, E.Muriithi, B.Mwangi; 7.58 C.Muthiori x4; 8.06 M. Njugua, F. Mathenge, J. Nganga, J. Kmani; 8.14 Kibera, Elias, Gitonga, Liz; 11.22 Dr.Munyua x4;11.30 B. Obura, Gogo, Wasala, K.Ouma; 11.38 M. Kambi, H. Wang, E.Nyabiba, C.Nthiwa; 11.46 P. Kyengo, J. Maalu, J. Mboya, E.Kmeu; 11.54 R. Muli, N. Macharia, Col. Mbithi, J. Komu; 12.02 P. Karanja, Raymond, K. Ndiga, T. Mambo; 12.10 A. Kioi, N. Mwaura, Mbugua,Justus;12.18 J.Nderitu, C. Kaloki, J.Kioko, B. Kyuma; 12.26 Hon.C.Kibiru, J.Maina, H.Kinyua, P.Mwindi; 12.34 J.Gichimu, M.Wandere, S. Kamau, H. Hassan; 12.42 Hon J. Kamau x4; 12.50 D.Kamau, W. Henia, S. Wairigu, P.Kamugi; 12.58 W. Njenga x4; 13.06 C.Karanja, I.Wanjiru, E. Nderitu x2; 13.14 Kimani Guchu x4; 13.22 Machakos x4; 13.30 A.Kimani, J. Wangari, D. Muiruri, N. Kingori; Tenth Tee; 6.40 P.E x4; 6.48 P.E x4; 6.56 P.E x4; 7.04 P.E x4; 7.12 P.E x4; 7.20 P.E x4; 7.28 P.E x4; 7.36 P.E x4; 7.44 K. Mukuri x2, D. Kingi; 7.50 S. Munguti, P. Nzusi, J Liku, N Bricks; 7.58 J. Kibogo x4; 8.06 I.Katee, D. Bailey, R. Ainley; 8.22 S.Mwaura, M. Mbugua, J. Gicheru, Njogu; 11.22 N.Kariuki, E. Njuguna, M. Kitulu, Miingi; 11.30 Jones Kimeu, A. Maleche, Daniel Makau, M.Kibe; 11.38 M.Kavita, S. Musyoka, F. Maithya, G. Mutulu; 11.46 N. Kariuki, E. Njuguna, J. Kitaka, H. Kimuyu; 11.54 E.Saluny, B.Siro, J. Mwangi, B. Mutua; 12.02 C. Ndumai, M. Wanjiku, K. Muthengi, D.Mwangangi; 12.10 B.Mumo, K.Chebii, C.Kikuvi, A.Kioko; 12.18 B.Mukuria, N.Mwangangi, N.Muiruri, M. Nduati; 12.34 P. Mwina, R.Kibet, S. Odhiambo, W. Kimondo; 12.42 C. Ojiambo, T. Indimuli, W. Baraza, S. Ogola; 12.50 T. Rotich, J.Ndunda, J. Kitaka, Hon. Kanini Kega; 12.58 J. Mathenge x4;13.06 I. Wangethi x4; 13.14 S. Muriithi x4; 13.22 Sponsors time; 13.30 E. Ndiritu x2;



Karen

Tomorrow; January Monthly Mug sponsored by Heritage Insurance: First Tee: 8.00 I. Awuondo, J. Kihanya, D. Mureithi; 8.08 J. Njogu, N. Markham, D. Kireri; 8.16 EH Mwangi, O. Ayodo, J. Achola; 8.24 M. Macharia, C. Njogu, R. Njuguna; 8.32 PK Mwangi, A. Ndolo, K. Mathu; 8.40 A. Scott, D. Mucira, N. Mwangi; 8.48 L. Shani, F. Lobo, M. Mugasa; 8.56 P. Rono, J. Ondigo, J. Scott; 9.04 E. Maritim, B. Sun, ST Nduati; 9.12 D. Duncanson, FG Kariuki, E. van Niekerk; 9.20 C. Halley, W. Mayiani, K. Ombati; 9.28 T. Gitau, J. Sang, E. Barry; 9.36 S. Barbra, J. Wachira, R. Desouza; 12.00 J. Ngotho, A. Mohamed; 12.08 J. Katiku, S. Mwangi, G. Muturi; 12.16 S. Gatura, C. Njendu, K. Kiragu; 12.24 G. Maina, A. Gacheru, R. Gichuki; 12.32 P. Kaguamba, J. Kimondo, E. Rabongo; 12.40 S. Waruhiu, R. Mwenesi, P. Otolo; 12.48 C. Pasha, F. Schluter, W. Ngaruiya; 12.56 G. Ndegwa, J. Gitogo, M. Ngunze; 1.04 P. Kanyago, K. Wambaa, M. Kathendu; 1.12 J. Muiruri, J. Muigai, P. Kagiri; 1.20 C. Were, G. Kiongo, J. Wachiuri; 1.28 P. Brainch, J. Mutua, T. Waiganjo; Tenth Tee: 8.00 P. Kariuki, S. Muraya, T. Cege; 8.08 J. Ngunze, R. Anderson; 8.16 C. Rwengo, BK Terer, P. Kipkemoi; 8.24 S. Wandera, M. Ngunze, A. Muturi; 8.32 N. Ndegwa, L. Matheka, K. Mathu; 8.40 Y. Chanzu, P. Munyiri, M. Muthee; 8.48 P. Muturi, M. Kiunjuri, A. Mulumbi; 8.56 N. Gathinji, J. Tomno, D. Tyrrell; 9.04 G. Opiyo, C. Karanja, A. Gitonga; 9.12 A. Mageto, T. Wambua, K. Pasha; 9.20 C. Otolo, K. Kanyinga, C. Keter; 9.28 C. Maitho, P. Kiige, G. Muraguri; 9.36 F. Ochieng, S. Odhiambo, T. Bisonga; 12.00 R. Mwangi, H. Mutai, A. Ilagoswa; 12.08 F. Maina, L. Kowiti, A. Ouko; 12.16 E. Mumira, J. Mwangi, L. Magambo; 12.24 M. Alobo, S. Maugo, C. Omanga; 12.32 D. Kahare, M. Cranfield, C. Osoro; 12.40 E. Mwangi, G. Kuria, M. Okongo; 12.48 K. Nyakomitta, O. Mruttu, D. Njuguna; 12.56 C. Wamae, M. Kimeu, M. Mutua; 1.04 J. Kamiri, J. Mwanthi, S. Kamanda; 1.12 M. Ngugi, M. Muriungi, M. Mwiti;

Nyanza

Tomorrow; Lady Captain’s Prize; 7.15am N. Odhiambo, M. Mundia, A. Gondi, F. Odhiambo; 7.30am K. Omamo, S. Muhadia, D. Omollo, ANO; 7.45am P. Oloo, D. Riaroh, E. Achayo, M. Oduor; 8.00am L. Akelo, R. Kabutha, J. Songwa, R. Apaka; 8.15am T. Agumbi, A. Ojonyo, J. Odongo, C. Riaroh; 9.15am T. Odongo, J. Mundia, O. Abubakar, ANO; 9.30am J. Atito, C. Agumbi, J. K'Anjejo, R. Obara; 9.45am Lusi J. O, I. S Ogejo, P. Odima, E. Akinyi; 10.00am G. K'Okoth, N. Koech, J. Ashioya, T. Ojwang'; 10.15am I. Kuto, E. Mburu, M. K'Anjejo, S. Mbori; 10.30am W. Jimbo, C. Kebenei, H. Othieno, G. Mutai; 10.45am K. Mutai, L. Jebichii, I. Opakas, R. Osangale; 11.00am P. Otieno, J. Otieno, S. Ongalo, S. Moraa; 11.15am G. Owino, J. Omollo, C. Ayienda, D. Odhiambo(pro); 12.30 D. Sohanlal, R. Sandhu, P. Odongo, I. Brendah; 12.45 A. Patel, P. Thakrar, J. Mitei, M. Elizabeth; 1.00 R. Karia, J. Pabari, B.M Shah, N. Winja.



Nyali

Tomorrow; Lady Captain’s Prize sponsored by VluepRavens Lion, ABSA, and NGCC; First Tee; 7:20 Kamami N, Kaguru J, Kisaka G, ANO; 7:30 Pasta N, Ranpura V, Lewa O, Murumba E; 7:40Odhiambo L, Githinji G,Gakuo G. N, Muthamia F; 7:50 Ngweno N, Kinuthia E, Din Z, Wahome A; 8:00 Dhutia V, Awdeer D, Soares D, Jamal T; 8:10 Sangoro M, Gulamhussein G, Olinda S, Jamal Ayd; 8:20 Malde J, Kudrati F, De Silva T, Is- Haq Ally; 8:30 Kudrati I, Shah D, Soni B, Maru D. J. Tenth Tee; 7:20 Khagram S, Omae N, Kanji V, Kanji R; 7:30 Shah S, Sagoo H, Shah R, Muraya S; 7:40 Dodhia R, Pattni B, Dodhia N, Dodhia S; 7:50 Muhita R, Monari A, Malar A, Mariga M; 8:00 Duckworth A, Odoo H, Oyaro B, Vekaria K; First Tee; 11:20 Karimi F, Gichara P, Kasi G, Gathunga N; 11:28 Oyaro T, Stokes S, Venturini K, Ndunge W; 11:36 Breitner L, Barnsley P, Bush C, Kinyeru C; 11:44 Mueni G, Kaur H, Mokaya C, Nthiwa D; 11:52 Mutinda P, Kaur R, Jamal Alys, Mwendah G; 12:00 Mariga M, Bundotich B, Mugure H, Oketch L; 12:08 Swatton P, Mohammed Z, Wasike J, Munyi C; 12:16 Odhiambo P, Duba A, Masai J, Kimani J; 12:24 Ockotch C, Wahome A,Kandu M,Peris V; 12:32Kalee P,Kinyanjui R, Wanjiru H, Wambaria C; 12:40 Gachihi P, Njogu R, De Silva R, Ongaki D; 12:48 Odoo T, Mwangi S, Saeed F, Mutahi J; 12:56 Akinyi E, Winja J, Achieng B; 13:04 Vekaria D, Makasi P, Kaur N; 13:12 Olivia O, Ongalo S, Moraa S; 13:20 Oyaro Y, Gathuri P, Wamunyua J, Bajaber F; 13:28 Gudka S, Imtiaz Z, Sasan D, Patel J. C; 13:36 Sheikh I,Talat B, Butt K, Khanna U; 13:44 Dr. Rev. Mungai B, Breitner H, Wahome M, Herter F; 13:52 Singh G, Kamau S. M, Karemu S, Soigwa T; 14:00 King'ori J, Walji M, Mbugua M, Ogola A; Tenth Tee; 11:44 Gitonga J, Thama G, Ombura M, Mugo J; 11:52 Mwangi K, Ndege J, Wambugu S. M, Kashangaki J; 12:00 Muchai L, Choge G, Kariuki M,Mola A; 12:08 Gen. Karikuki P. M, Gachanja G, Ngunjiri D, Mukuria O;12:16 Kotecha S, Halai H, Hirani S, Kunverji R; 12:24 Dr. Shah A, Patel N, Pindolia D, Pandya S; 12:32 Sheikh A, Pirbhai Q, Bringloe B, Patel R; 12:40 Stokes J, Smith J, Marshall I, Middleton J; 12:48 Saeed M, Abwao T, Obonyo J, Simiyu B; 12:56 Patel A, Malde A, Shah H, Makrani S; 13:04 Makau D, Macharia P, Kikuvi A, Ndung'u E; 13:12 Hashiguchi T, Pasta A, Obara F, Khagram R; 13:20 Dr. Muthuuri J. M, Daya R, Dr. Shah M, Kariuki M;

Limuru