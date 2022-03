Nyanza Golf Club to host Jaramogi Memorial tournament

While no club tournament was scheduled for this weekend in the greater Nairobi County due to the 2022 Magical Kenya Open golf tournament which got underway at Muthaiga Golf Club on Thursday, elsewhere in the country, it's action as usual, with four club tournaments lined up at Ruiru, Kericho, Nyanza and Kitale Golf Clubs.

Away at the lakeside Nyanza Golf Club course in Kisumu County, a field of 71 players including some from Kakamega will be battling it out for an array of prizes being offered this year in the annual Jaramogi Oginga Odinga Memorial tournament which is being played Friday and Saturday.

At the nine-hole Kericho Golf Club, DHL is sponsoring the Year Opener which has attracted mostly club members, while in Kitale, the par 73 course will be hosting the Farmers Golf Day being sponsored by Baraka Fertilizer.

The biggest field during the weekend will however be at the par 72 Ruiru Sports Club course where over 200 players were drawn in the Lady Captain’s (Beatrice Waweru) which kicks off a series of major events at the club in the next three or so weeks.

Weekend golf fixtures

Ruiru

Saturday: Lady Captain's prize( Beatrice Waweru) : First Tee: 6:44 J Mathenge, S K Nyingi, P Gicho, S Mwitari; 6:52 F Goco, S Ndemi, L Mwangi, J Gitau; 7:00 S Kingara, C Ndegwa, M Kibera, S Mukururi; 7:08 M Nyangi, H Karuma, J N Wanyoike, E Waithaka; 7:16 E Maina, Dr Saidimu, F Munyua, L Otieno; 7:24 Dr. Karienye, J Ndome, N Gitonga ,G Mwangi ; 7:32 W Njoroge, W Njenga, E Ngugi, Ruo Jnr ; 7:40 B Ogwayo, F Munyua, T Saidimu, J Wairagu ; 7:48 G Ndungu, T Thuku, H Gicho, G Keru; 7:56 Dr. Karanja, J Njiraini, N Kithae, S Muchemi ; 8:04 J Gitau, J Njogu, S Mwaura, K Waituka ; 8:12 E Ndegwa, J Muendo, E Kariuki, M Kibera ; 8:20 K Kimathi, J Gitonga, S Kebongo, B Mugo ; 8:28 B Ndungu, G K Muiruri, H Muhia, M Nduati; 8:36 J Njenga, J Nyambura, M Wahome, F Kungu; 8:48 J K Muraguri, D Maina, N Kingori, A Kariuki; 8:52 P Kimbo, M Kabuga, M Muthoni, W Karume; 9;00 Captain x 4; 11:00 L Nyamwaro, M Mbataru, B Waweru, E Manduku; 11:08 E Mwangi, W Kagicha, T Mwaura, J Ndegwa ; 11:16 S Kamau, A Wainaina, W Ngugi, J Waweru; 11:24 J Murigi, N Kithae, R Wachira, F Muthamia ; 11:32 Thika x 4; 11:40 J Mwaura, S Kamau, W Ngugi, K Wainaina; 11:48 E Gundi, J Murucha, L Njenga, C Wangui; 11:56 P Kinuthia, R Omwansa, S Patel, M Kairu; 12:04 J Kilonzo, J Mugo, P Mararo, M Kairu; 12:12 J Mwaniki, W Njenga, G Miano, J Kamiri ; 12:20 E Wakaba, K Muchiri, I Mugo, M Karanja; 12:28 S Wambugu, J Waweru, J Ndirangu, Dr Otieno; 12:36 A Kariuki, K Muthondu, N Nguithi, O Waruimbi; 12:44 W Kangangi, C , G Gacheru, C Gacheru; 12:52 R Kooro, A Mburi, J Mwangi, L Atho; 13:00 Mokam, Waburi, Eng. Kamunge, Dr. Murumba ; 13:08 Fr Kiarie, J Wahome, Maj Mwaura; Tenth Tee: 6:44 L Maina, J K Muraguri, D Maina, M Waweru; 6:52 E Wanderi, Fr. Kinuthia, G Wandera, D Watunu; 7:00 T Mwaura, K Maina, E Kariuki, J Njogu; 7:08 Gen Waweru, M Waweru, S Mukururi, F Muthiani; 7:16 E Kamau, B Okara, M Njenga, F Lekopien ; 7:24 D Sifuna, D Osoro, G Wagambi, B Gitonga ; 7:32 N Ongalo, M Mwiti, J Njeru ; 7:40 P Theche, M Wainaina, I Nderitu, R Kibet; 7:48 E Njau, M Muriu, F Githaiga, Nancy M ; 7;56 E Mworia, J Njeru, C Njeru, C Njoroge; 08:08 L Mwangi, E Njagi, J Kahi, C Maina ; 8:12 M Wahome, A Muthigani, G Wandera; 8:20 M Wahome, D Chege, Dr V Gaitho, D Kibui ; 8:28 G Wanjohi, M Mwai, A Mwangi, Elizabeth N; 8:36 Dr. Njagu, N Mwaura, G Itegi, M Chege; 8:48 A Mwangi, B Waititu, J Mbugua, S G Njuguna ; 8:52 Fr Kimani, I Nguku, P Miiti, J Ndome ; 9:00 P Kiarie, B Ngugi, S Mwaura, M Kimemia; 11:00 G Odinga, S Mwangi, M Mwai, E Njagi ; 11:08 Brig Mohamed, R Kithuka, I Nguku, A Mwangi ; 11;16 I Githinji, A Kimani, D Muiruri, J Wangari ; 11:24 Sponsors x 4 ; 11:32 S Kanyora, E Maina, E Gakuya, K Berenju ; 11:40 C Wambui, J Mutuota, R Kamau, R Olonde: 11:48 J Kilonzo, F Kimani, P Mbugua, S Waititu; 11:56 Auto Motors x 4 ; 12:04 O Waruimbi, E Wangeci, G Kirathe, Gen Waweru ; 12:12 P Kiarie, S Kihanya, J Muratha, D Chege; 12:20 A Nzamu, D Karuga, M Gachuhi, G Gakima ; 12:28 Suleiman K, A Ngumba, P Wanarua, C Lumbacio ; 12:36 D Muthusi, K Saiti, D Mureithi, D Mucira ; 12:44 R Kagio, L Kwendo, M Kiambi, D Waruinge ;12:52 Z Muigai, J Ndichu, Dr E Karanja ;13:00 D N Wainaina, B Mugambi, J N Mwaura, A K Kioi ; No post entries allowed:

Nyanza

Friday; Jaramogi Memorial Golf Day; 8.00 S. Onyango, J. Ocholla, E. Lusinde; 8.10 C. Obare, J. Odera, A. Gondi, T. Omore; 8.20 C. N Makau, J. Omollo, D. Omollo, D. Odhiambo(pro); 8.30 S. Odunga, R. Obara, P.E; 9.00 J. Mundia, P. Oloo, J. Atito, B. V Patel; 9.20 S. Misiani, C. Anyonyi, J. Songwa; 9.40 J. Odongo, A. Wakoli, Prof. Attyang'; 10.00 V. Amusala, G. Owino, E. Akinyi, M. Makonyango; 10.30 S. Amusala, R. Owuor, Dr. Jimbo; 11.30 Dr. M. Oloo, A. Ojonyo, T. Odongo; Tomorrow; 8.00 J. Muhanji, P. Otieno, D. Riaro; 8.30 T. Agumbi, J. Songwa, L. Nyambogo jnr, P.E,; 9.00 I. Opakas, N. Nyambogo jnr, O. Abubakar, P.E;9.15 S. Oburu, B. Bisonga, M. Oduor, S. I Ogejo; 9.30 N. Oburu, J. K' Anjejo, P. Chepkemboi, P.E; 10.00 J. Osike, I. Ashioya, H. Ikhohoro, G. Karioki; 10.20 Dr. Lusi, J. Akhonya, F. Chemutai, P.E; 11.00 M. Okelo,J. Ashioya, J. Okech, G. Onyango; 1.00 R. Sandhu, R. Karia, J. Pabari, P.E; 1.15 N. Shah, P. Thakrar, A. Patel, M. Patel; 1.30 R. Bhayani, B. M Shah, A. Shah, D. Patel;

Kitale

Saturday; Farmers Golf Tournament sponsored by Baraka Fertilizer; ; 7:30 A Wakoli, ANO, L Kisaka; 8:00 Ian Kae, Ano, H Ndegwa; 8:10 L Kibet, P Mutisya, E Weche; 8:20 D Plapan, P Tomno, Z Jepchirchir; 8:30 P Kae, S Shah, C Chesire; 8:40 Nick Mwai, Maj R Simiyu, J Weche; 8:50 K Matonya, M Kimutai, Dr R Kiptum; 9:00 J Thuo, JB Chemogos, J Kisuna; 9:10 A Kidiavai, G Maurice, J Rutto; 9:20 P Kusimba, S Ngure, E Nandutu; 9:30 MK Rotich, A Babuh, P Shiharsy; 9:40 E Mwei, B Cheruiyot, S Malakwen; 9:50 J Nderitu, Ano, M Arusei; 10:00 F Gitau, F Shiyuka, P Kisuna; 10:10 K Nyaga, J Cheruiyot, K Kariuki; 10:20 L Kaptoge, M Nduati, J Chesang; 10:30 M Chege, D Kangonga, D Kipsaita; 10:40 N Njuguna, A Karuga, K Kibugu;

Kericho