Karanga eyes new record at Karen Challenge

Action in the Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) Series now shift to the par 72 Karen Country Club for the 2023 Karen Challenge, following last weekend’s Nandi Bears Open Shield where Railway’s John Lejirmah defended his title.

A field of 102 players minus the Ugandans was drawn for this year’s Karen Challenge being sponsored by Jamii Telkom Limited (JTL), to battle it out for cash and points towards the KAGC Order of Merit plus the World Amateur Golf Rankings.

Defending champion Mutahi Kibugu of Muthaiga is now a professional hence will not defend his title. Thus the trophy and the top cash prize of Sh120,000 will be up for the taking among the country’s leading amateurs.

During last weekend’s action at the hilly Nandi Bears Club course, Kenya’s top amateur Michael Karanga found the going tough after firing rounds of 76, 72 and 77 which could only earn him a fifth-place finish and well behind the winner John Lejirmah who shot 217 to win by a shot from Amos Odongo of Golf Park.

“I was just unlucky this weekend, but the fire is still there,’’ said Karanga after the Nandi Open.

With the 2023 Kenya Amateur Stroke Play’s 11 under par victory at the same venue still fresh in his mind, the Kiambu-based Karanga is definitely the man to watch again this weekend at Karen.

He has so far equalled pro Kopan Timbe’s record of 11 wins out of 17 tournaments, and victory this weekend, will see him break the record with four more tournaments namely Manchester Salver, Kiambu Open, Uhuru Shield and the Nyali Open to go before the end of the season.

In the absence of the hot-charging Godfrey Nsubuga now at home in Uganda where he will be battling it out for his country’s open crown at the Uganda Golf Club Kitante in Kampala, Karanga’s opposition is likely to come from Lejirmah, Vet Lab’s Isaac Makokha, Amos Odongo, Ruiru’s Ben Omondi and home player Paul Kaguamba among others.

Joining the men, are some of the country’s leading lady golfers such as Vipingo Ridge’s Naomi Wafula, Kiambu’s Joyce Wanjiru and Royal Nairobi’s Ashley Awuor. A number of juniors are also in the line-up. Leading them will be Kiambu’s Elvis Muigua while others include Karen-based Shashwat Harish and Nathan Mwangi.

Friday’s opening round is set for 7am with those drawn in the afternoon set to tee off from 11.40am. There will be a cut after Saturday’s second round.

Meanwhile, a number of clubs will be hosting Mashujaa Day events, while Vet Lab Sports Club will be staging the Lady Captain’s Prize.

Action will also be at Royal Nairobi Golf Club where the ninth edition of the Kenya Red Cross Charity golf tournament will be staged.

Summarised weekend golf fixtures

Mombasa

Karen

Ruiru

Nanyuki

Nyali

Kitale

Kakamega

Vet Lab

Nyanza