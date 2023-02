KLGU Chairman’s Prize: Weekend golf fixtures

The weekend golf fixtures:

Vet Lab Sports Club

Friday: KLGU Chairman’s Prize ( Rosemary Olonde); FIRST TEE 7:30 LAXCON x 4; 7.40 C. Ocholla, P. Gitumbi, R. Wanjiku, M. Mugo; 7.50 V. Munyao, F. Gichomo, B. Licha, B.Ndichu; 8.00 Dr. C Aura, W. Kariuki, N. Chege, J. Korir; 8.10 F. Oloo, M. Maigua, C. Kadikinyi, O. Nairoti; 8.20 W. Ogutu, L. Kairu, L. Muhinga, J. Saini; 8.30 D. O'connor, S. Cheptoo, M. Lindijer, G. Wokabi; 8.40 D. O'connor, S. Cheptoo, M. Lindijer, G. Wokabi; Tenth Tee; 8:40 M. Kanjejo, J.Orenge, L.Ongori, K.Njenga; First Tee PM; 11.30 N. Mwaura, P.Githua, S.Tuwei, N.Gulzow;11.40 C. Okeke, C. Oduor, B. Omuodo, J. Oreck; 11.50 T.Mungai, E. Maina, C. Rimbui; 12.00 A. Limo, M. Luula, B. Wanjiku, P. Gitumbi;1 2.10 L. Njoroge, N. Wakianga, E. Kakonge, M. Wachira; 12.20 C. Gathumbi, E. Rotich, T. Kiragu, V. Mutei; 12.30 C. Ojiambo, J. Mundia, P. Mbichire, G. Macharia; 12.40 L. Muhinja, A. Ngima, S. Onsongo, N. Kawira;12.50 A. Kale, Z. Koech, S. Kantai, T. Chirchir; .Tenth Tee; PM 12:00 L. Oluoch, R.Wafula, K.Bosire; 12:10 RILEY x 4;12:20 Steve Dsouza, Eric Karuga, G,Mwaniki; 12:40 ABSA x 4; 12:50 Chris Kinuthia x 4; 1:00 L. KOWITI x 4;

Saturday: First Tee; 6.30 P. Ocholla, Makokha, E. Ogonji, M. Ngene; 6.40 R. Cuthbert, S. Njoroge, Navya Nagda; 6.50 C. Kenei, V. Muthiani, M.Wanjiku, B.Wanjiru; 7.00 M. Njoki, M. Nzioka, A. Awuor, T.Oyaro; 7.10 Dr. S Muhadia, A. Githegi, W. Mululu, S. Mbochi; 7.20 V. Amusala, E. Wanjiku, B. Nginja, R. Angote; 7.30 C. Kamene, H. Manyara, Dr. B. Shikuku, J. Mwangi; 7.40 K. Korir, N. Wairimu, F. Gichuru, E. Njau; 7.50 E. gethe, R. Njui, R. DeSouza, L. Gibson; 8.00 D. Mideva, R. Kabutha, E.S. Yun, M. Nduati; 8.10 L. Luchivya, J. Kittany, M. Kinyanjui, T. Ketita; 8.20 N. nyango, J. Wanjiru, J. Koech, L. Oketch;8.30 J. Karingu, G. Waiganjo, Dr. I Ashioya, M. Wainaina;8.40 A.Nyakio, L.Jebichii, M.Nyanchama, G.Karira.

Tenth tee 6:40am: Mwakitawa, M.Karimi, E. Chumo; 6:50 N. Njiraini, L. Koki, P. Mwatha, M. Mburu; 7:00 I. Njoki, L. Kanyonyo, W. Okello, A.Duba; 7:10 R. Kimani, A. Kanyori, S. Thuku, J. Njuguna; 7:20 R. Juma, J. Mwangi, S. Irungu, P. Gichuru; 7:30J. Nganga, L. Mbaabu, N. Ayodo, J. Theuri; 7:40 R. Mukami, M. Kamere, R. Mwarania, H. Gatua; 7:50J. Mutuota, K. Maleli, V. Irungu, L. Maina(Th); 8:00G. Wanjohi, V. Mwaura, L. Gicheru, S. Ndemi; 8:10B. Jones, C. Thuku, M. Wahome, H. Muhia; 8:20T. Ndivo, G. Mueni, I. Kamutu, L. Mwangi; 8:30R. Kooro, C. Osterwickj, S. Ondimu, M. Nyambura; 8:40STANBIC X 4; FIRST TEE PM 11:20 R. Thuo, R. Lofty, M. Gatere, G. Kassi; 11:30G. Mutai J. Kioko, A. Mwangi, N. Karimi; 11:40M. Karano, S. Rene, J. Kiengo, C. Mathenge;

11:50am R. Kioni, S. Mwangi, M. Muthee, S. Nyareru; 12:00 Dr. S. Koinange, R. Njendu, J.Wokabi, R. Gikuru; 12:10M. Kibuga , E. Waiyaki, W. Kimani, S. Githuku; 12:20 B. Ngugi, E. Akinyi, R. Kagio, Eng. J. Mwangi; 12:30 N. Njaga, L. Mwangi, P. Gachihi, A. Mutemi; 12:40 Dr. S. Mathu, C. Karanja, A. Kimani, M. Mello; 12:50 D. Night, S. Wanja, B. Bisonga, C. Nthiwa; 1:00R. Okal, S. Githiga, J. Weche Z. Safari; 1:10M. Wambugu, R. Mwangi, M. Gacheri, G. Gichuki; 1:20 C. Muguku, A. Njambi, T. Kamanyi, S. Njuguna; 1:30S. Ndolo, E. Nandutu,R. Kagio, N. Akello; 1:40B. Omollo, P. Nderitu, D. Owino, K. Bosire;

Muthaiga

Saturday: Safari Golf Tour Pro Am; First tee am; 6.30 Gondi P, Ogolla F, Osure S , Ausphag S; 6.38 Obath P, Onyango S, Kairu N, Oseko C; 6.46 Karmali N, Bhabra S, Okeyo C, Wangai C J; 6.54 Karanja F, Kuria A, Meru R, Ooko E; 7.02 Kithu R, Ngobia J, George S, Opio S; 7.10 Murimi B, Maina V, Maina D K, Mapwanya V; 7.18 Kaburu D, Gitau S, Mwaniki J N, Rugumayo R; 7.34 Bhabra R S, Mohindra A, Bhachu G, Charania R; 7.42 K'Anjejo M, Kungu P, Kidero R, Wakhu D; 7.50 Manji A M, Njoroge L, Macharia S, Shah Anil; 7.58 Ochola C, Ngengi M, Gathecha J, Sumburoiro P; 8.06 Mauladad S, Munyi P, Mungai F M, Kosgey B; 8.14 Njuguna M, Gitura C, Mungai W, Kevin Mabele; 8.22 Kaniu G, Ndirangu K, Kamani P N, Owiti R; 8.30 Sponsor's Slot, Sponsor's Slot, Sponsor's Slot, Kutwa H; First tee pm; 11.30 Patel Rachit, Munge P I, Mkok R, Biggie C; 11.38 Njugu G N, Gacoka J, Waweru J N, Wemba S; 11.46 Nyanjui E, Ndehi A, Karanja S W, Nsanzuwera C; 11.54 Vitisia E, Ngigi F, Mbuthia M, Madoya J; 12.02 Kavit Bhakoo, Sodi A, Sodi T, Snow G;12.10 Nathwani K, Dhall K, Patel Snehal, Giddie G; 12.18 Ondigo J, Njagi O, Asiimwe A, Muyambo N; 12.26 Kinyua P, Gitari A, Wachira A N, Chinhoi R; 12.34 Ngugi D, Mwirichia K, Thairu L N, Chidale P; 12.42 Kalya E,Kaisha W, Angasa P, Thugge K; 12.50 KOG,L KOGL, KOGL, Wahome M; 1.06 Njoroge H, Kimunya A, Mureithi J, Kasozi P; 1.14 Kinyua E, Singh Anant, Ndungu E, Mutahi K; 1.22 Sponsor's Slot, Sponsor's Slot, Sponsor's Slot, Kisia M; 1.30 Karanja J K, Gitari S, Mwirigi D, Karanja J;

Tenth tee am: 6.38am Agastyaraju B S, Munyao D, Hiuhu K, Orwenyo S; 6.46 Dhanani S, Nanji S, Shah Ronak, Limb J; 6.54 Shah Sujan, Patel Shamil, Somanathan K, Kunal Rach; 7.02 Shah Ashish, Rao R, Shah Savan, Shah Sujan; 7.10 Odhiambo B, Mwangi K, Baiju K, Karichu J; 7.18 Cockar N, Kaniu W, Bowry K, Mudanyi E; 7.26 Kaniu K, Kaniu M, Maina Daphne, Mudanyi N; 7.34 Kohli F, Shroff A, DeClerq J, Dullah Y; 7.42 Mwangi P, Ndegwa R, Mbugua C, Njuguna S; 7.50 Mbagaya P, Mwangi C G, Ndungu S, Waiganjo A; 7.58 Mutisya M, Ngumbao K, Kaindi J, Njoroge S; 8.06 Muhalia A, Kimilu S, Otieno J, Ngugi N; 8.14 Burugu W, Manji J, Manji A, Simon Ngige; 8.22 Mwangi C, Mwai Munyi, Theuri B, Nduva D; 8.30 Mohindra V, Desai A, Mediratta D, Patel Rashmi;

Tenth tee pm: 11.30 Njonjo F M, Ogai I, Mkok S, Rodell G; 11.38 Gitimu N, Wainaina G, Ruga M, Nsabimana A; 11.46 Maina F W, Etemere S, Njuguna J T, Akope D; 11.54 Rajani V, Shah Samir, Kanyora S, Gumisa L; 12.02 Okwara F, Musango P, Kamau J, Koto J; 12.10 Karanja P, Kuria A, Rajani U, Kasango G;12.18 Macharia J, Chege M, Mwaura F, Njoroge G; 12.26 Gathage J, Gakuo P, Ireri D, Nshimyumuremy E; 12.34 Syan K S, Gakuo D, Matharu K S, Byamukama V; 12.42 Shah Navin, Shah Amar, Baiju S, Jacob Okello; 12.50 Sponsor's Slot, Sponsor's Slot, Sponsor's Slot, Saikwa D; 12.58 Vohora A, Gadhoke H, Bhatti M, Mavji M; 1.06 Mbugua S, Mbaru J, Mohamed A, Mwangi M; 1.14 Nandha Y, Murimi F, Mwangi M, Rimui P; 1.22 Lamba S, Joshi M, Abdalla F, Mediratta M; 1.30 Njeru J, I reri L, Gathere S, Filex G;

Karen

Friday: Kenya Society for the Protection & Care of Animals: First Tee: 7.50 KSPCAx4; 8.00 G. Opiyo, H. Odera, J. Korosso, B. Bella; 8.10 S. Mitchelmore, L. Cuthbert, S. Lobo, S. Scroggie; 8.20 KSPCAX4; 8.30 K. Evans, J. Mathewmann, L. Wessman, H. Jackson; 8.40 KSPCAx2, Anthony Kimani, KSCPA; 8.50 A. Vellekoop, J. Tongeren, M. Gram, L. Steven; 9.00 P.Ex4; 9.10 KSPCA; 9.20 KSPCAx4; 9.30 KSPCAx4; 12.00 KSPCAx4; 12.10 KSPCAx4; 12.20 A. Punja, J. Larby, C. Staubo, F. Lobox4; 12.30 K. Chege, R. Kanake, M. Gatundu, O. Mwaura; 12.40 E. Ngundi, E. Mwangi, M. Maina, C. Njendu; 12.50 W. Kubai, B. Rono, S. Onyango, KSPCA; 1.00 D. Swao x4 1.10 P.Ex4; 1.20 P.Ex4; 1.30 H. Pindolia, N. Hirani, KSPCAx2; 1.40 Gen Africa x4; 1.50 KSPCAx4; C. Halley, 2.00 F. Ombura, N. Macharia; Tenth Tee: 7.50 KSPCAx4; 8.00 R. Van Hoek, KSPCAx3; 8:10 KSCPAx4; 8.20 G. McRae, J. Dowd, J. Limb, H. Boustead; 8:30 N. Munn, R. Stichbury, C.de la ray, K. Bloem; 8:40 P. Shewan, I. Jones, J. Melvin, F. Pelazolii; 8:50 KSCPAx4; 9.00 R. Stanely, A. Stanely, KSPCA X2; 9.10 KSPCA x4; 9:20 J. Velkar, A. Maria, G. Maurice, A. Mutua; 9:30 KSCPAx4; 12.00 P. Macharia, G. Migwi, D. Gaitho, P. Mugo; 12:10 A. Punja, J. Larby, C. Staubo, F. Lobo; 12:20 N. Van Hoek, M. Carollei, D. Njuguna, N. Changa; 12:30 C. Evans, J. Gikuhi, B. Ng’inja, N. Mcrae; 12.40 R. Anderson, N. Markham, S. Thumbi, G. Muiruri; 12.50 S. Makori, D. Lowe, L. Darker, E. Van Niekerk 1.00 C. Omanga, O. Mruttu, D. Okoth, K. Mokogi; 1.10 E. Koome, F. Muli , W. Murage, KSPCA; 1.20 M. Kinuthia x4; 1.30 P.E x4; 1.40 P.E x4; 1.50 P.E x4; 2.00 J. Dickson, B. Van Hoek, P. Kweheria;

Ruiru

Saturday: Early Morning Golfers Golf Day ; 6:30 I Githinji, A Kimani, C Wakaro, N King'ori ; 6:40 F Wagura, S Kamau, B Mugo, B Ndorongo; 6:50 A Njoroge, G Ndungu, E Maina, L Wachira ; 7:00 P Ngugi, S Wambugu , L Mwangi , T Kiragu ; 7:30 Njiraini, C Gacheru, Grace W; 7:40 N Mwaura, M Karanja, B Omondi, T Saidimu; 7:50 N Mukuria, J Mutugi, L Nganga ; 8:00S K Ndungi, Muchemi, J Thuo, Mwangi ; 8:10 Mwangi E, Fr. Kaigua, Fr. Kimani, N Macharia; 8:20 Dr. Karienye, B Kanyi , Suleiman K, P Wanarua; 8:30 D Kabera, G Njuguna, G Karanja, M Waititu; 8:40 Kaf x 4; 8:50 Thika X2, C Ndegwa, G karuku; 9:00 J Njenga, M Wahome, F Kungu; 11:00 Captain X4 ; 11:10 Brig Mohamed, J Maina, R Kithuka, M Maina;

11:20: J Mbugua, A Mwangi, S Njuguna, B Waititu ; 11:30 N Kiati , R Lagat, J Maina ; 11:50 Sponsor x 4 ; 12:00 B Odhiambo , M Kenji, G Gathara, A Machocho ; 12:10 M Nyangi, K Mwaura, W Mugwima, C Mugo ; 12:20 P Ngunjiri , B Waititu, J Olulu, W Kamau ; 12:40 Sponsor X 4 ; 12:50 Kiambu X 4 ; 13:00 B Kimani, B Waciuri, F Munyua ; 13:10 K Muchiri , C Mburu , B Ngore, T Thuku; 13:20 C Kiai, A Maina, G Wachira, B Okumu ; 13:30 W Njenga , E Wanderi, S Gaitho; Tenth Tee: 6:30 M Waweru, J Mathenge , S Mwitari ; 6:40 J M Mwangi, F Waititu, A Muigai ; 6:50 Sponsor x 4; 7:00 S Kingara, P Kamau, M Chege ; 7:10 J M Mwangi, T Kiragu, S Kingara, N Nguithi ; 7:20 S Patel, M Kamau, C Njeru , K Mary ; 7:30 Dr. F Mugambi, G Macharia, Fr Mwaura, Lillian N ; 7:40 R Mugambi, P Mwaura, Fr. Mukua, Grace M; 7:50 Muriuki, R Simiyu, P Theche, M Gathige ;