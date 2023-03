Karanga chases hat-trick of KAGC victories at Muthaiga leg

The chase for Golfer-Of-The year points, national team slots and World Amateur Ranking, is finally on at the par 71 Muthaiga Golf Club, the home of golf in Kenya.

A field of 208 golfers was drawn to tackle the tough Muthaiga course from 6.45am. This is the biggest field so far in the 2023 Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) series which this year includes lady golfers as well as the local professionals.

The amateurs include a big number of juniors who, like their senior colleagues, will be seeking some slots in the Uganda-bound Junior Golf Foundation team for this year’s All Africa Junior Team Golf Championship next month.

The focus for the senior amateurs will be on Kiambu’s Michael Karanga, a grandson of a Kiambu professional golfer Michael Karanga Mwaura. The young Karanga, who missed a place in this year’s Magical Kenya Open held at Muthaiga three weeks ago, has given an early warning on what he is capable of doing this season.

During the season opener, the Sigona Bowl in January, Karanga produced a record breaking 10 under par 61 to claim the Sigona Bowl with an aggregate of four under par 212 beat pacemaker and home player Sandeep Matharu. That magnificent round included a total of 10 birdies to count.

Thereafter and very close from home, Karanga made it two in a row after winning the Windsor Classic title at Windsor Golf Hotel and Country Club. He says he is on fire this season and will spare no one.

At Muthaiga, Karanga will besides home players Jay Sandhu, Bhavnish Chandaria, and Njoroge Kibugu, meet the Ugandans, Godfrey Nsubuga, Joseph Cwinywai, and Ibra Bagalana, Kenya national team captain Dennis Maara as well as 2022 Golfer of the year John Lejormah of Railway.

In the Ladies section, the entry includes Kiambu’s Joyce Wanjiru, Naomi Wafula, Mercy Nyanchama and Kenya’s top junior Channelle Wangari. The course is reported to be in tip-top condition having hosted the Magical Kenya Open, a DP World Tour event three weeks ago.

Elsewhere, Karen Country Club will host the Rotary Club of Milimani, an annual event which is usually held to support needy students. This year, the event is being sponsored by Media Council of Kenya, Muthokinju Paints and Cement, Nairobi Serena, IMG, Emergency Medical Services, Parepet, You.C1000 Isitonik Drink among many others.

Funds raised this year will support payment of school fees, facilitating boarding expenses among many other needed facilities. The Rotary Club’s Fund Raising Director Sammy Itemere says over the past 19 years, the club has brought together golfers, Rotarians and friends of the Rotary Club to contribute towards the education of needy students.

Itemere said all funds raised through the event are geared towards promoting the transformative power of education through the clubs' scholarship program. He thanked golfers and sponsors for coming out once again to support a worthy programme.

At Kenya Railway Golf Club, the Nomadic Golf series gets underway with a field of over 100 players drawn. The Nomadic Golf Series, is the first ever Travel Golf series which intends to give golfers a mix of local tourism and golf.

This year’s series, which is a partnership between FCM/Charleston Travel Limited and the Nomadic Golf Safaris Limited will be held in seven different golf courses in Kenya.

Dubbed as the “Road to Cape Town”, the winner (man and a lady) during the grand finale to be held at the Great Rift Valley Golf Resort, will win an all expenses paid trip to Cape Town, South Africa.

Other events will be held at Thika Greens, Nanyuki Sports Club, Nyali Golf and Country Club, Vipingo Ridge, and Vet Lab Sports Club.

Weekend golf fixtures

Muthaiga

Friday; First Round; 2023 Muthaiga Open sponsored by NCBA Bank; 6:45 S. Kiaro, B. Murimi , G. Opiyo; 6:53 M. Karanga, C. Adagala, K. Koitaba; 7:01 L. Shani, H. Patel, T. Chirchir; 7:09 H. Patel, A. Weru, W. Kihumba; 7:17 J. King'ori, S. Shah, K.Kimani; 7:25 T. Saidimu, P. Abira , A. Nyaga; 7:33 D. Gakuo, B. Waciuri, P. Orawo; 7:41 B. Chandaria , M. Ngene, G. Gathumbi; 7:49 J. Gitonga, G. Singh, P.Nduati; 7:57 W. Burugu, R. Leming'ani, E. Kalya; 8:05 J. Koina, J. Rono, E. Muigua; 8:13 F. Kimanzi, F. Munyua, F. Njenga; 8:21 E. Njugu, S. King'ori, K. Anyien; 8:29 J. Gathumbi, D. Evans, H. Coomans; 8:37 J. Kamenchu, G. Butich, P. Kibuku; 8:45 D. Kiragu, A. Pandit, B. Wanjiru; 8:53 M. Tumusiime, N. Wairimu, S. Nanji; 9:01 S. Orinda, A. Nyakio, N. Karanja; 9:09 J. Lejirma, P. Musimba, P. Karuga; 9:17 J. Sandhu, S. Nanji, J.N Kihanya; 9:25 N. Kibugu, D. Chesumei, M. Mwakitawa; 9:33 N. Wafula, J. Kariuki, C. Too; 9:41M. Kihara, S. Arundel, S. Etaan; 9:49 R. Odero, K. Waweru, J. Kihanya; 9:57 K. Nathwani, E. Kiarie, K. Nyaga; 10:05 N. Chandaria, A. Gachora, W. Kaisha; 10:13 C. Owuor, D. Ombisi, F. Kipyator; 10:21W. Mahihu, E. Wafula, N. Kimemia; 10:29 S. Matharu, J. Ngotho, F. Muraya; 10:37 M. Nyanchama, K. Gatiramu, R. Muthugia; 10:45 G. Nsubuga, D. Matano, M. Nzioka; 10:53 C. Wangari, A. Merali, X.N Iraki; 11:01 A. Ssekibejja, M. Njoki, C. Isabwa; 11:09 J. Walters, C. Kariuki, O.Ndegwa; 11:17 E. Omollo, A. Adongo, D. Mbuba; 11:25 I. Bagalana, S. Mulama, R. Kaur; 11:33 A. Mussaji, P. Kaguamba, S. Harish; 11:41 A. Chandaria, E. Ageng'o, G. Karugu; 11:49 A. Bhandari, E. Vitisia, C.Wambasi; 11:57 S. Kimutai , A. Khimji, G. Sehmi; 12:05 B.Odhiambo, F. Njoroge, N. Jogoo; 12:13 E. Brian, K. Thugge, N. Kungu; 12:21 A. Wahome, E. Ngene, M. Mbuthia; 12.29 K. Shah, G. Kariuki, P. Waiharo; 12:37 K. Juma, S. Mumbi, R. Gichuki; 12:45 D. Murigi, K. Barasa, J. Manji; 12:53 J. Wanjiru, H. Tank, J.K Chege; 13:01 D. Maara, J. Wass, N. Wachira; 13:09 P. Macharia, C. Bloem, T. Ngotho; 13:17 R. Keter, L. Kimathi, A. Muhoro; 13:25 J. Cwinyaai, E. Maina, B. Ngecu; 13:33 A. Onsomu, B. Omondi, W. Mastamet; 13:41 S. Karari, R. Nyanchoga, K.Muchiri; No Post Entries;

Thika Greens

Saturday: Rware (Nyeri County Golfers & Friends) Golf Day, Sponsored by: Buma & Logistics Ltd, Shell Thika greens, Nyeri County Golfers, EABL; 6.40 P.E x4; 6.48 P.E x4; 6.56 Dr. P. Ngugi, L. Ngugi, M. Gatua, P.E; 7.04 G. Ndungu, S. Abuje, C. Njoroge, R. Price; 7.12 P.E x4; 7.20 B. Mwololo, P. Kagendo, P.E x2; 7.28 S. Mwitari, C. Muchoki, G. Mwangi, Dr. J. Muriithi; 7.36 J. Sirai x4; 7.44 P.E x4; 7.50 P. Njuguna, Dr. C Mwangi, P.E x2; 7.58 P.E x4; 8.06 N. Murangiri x4; 8.14 J. Kimanzi, J. Wanjohi, S. Muiruri, F. Kinge; 8:22 P. Theche x4 x4; 8:30 R. Kamau x3, Dr. F. Mugambi; 11.14 C. Kazuka, AAlana, David, B. Oketch;11.22 J. Mwangi, J. Nyaga, D. Mbae, S. Kiarie; 11.30 Hon. C. Kibiru, J. Maina, F. Muraya, P. Mwindi; 11.38 J. Gichimu, M. Wandere, S. Kamau, M.M. Ndegwa; 11.46 N. Kithae x4; 11.54 Hon. J. Kamau x4;12.02 D. Kamau, T. Kiiru, P. Thuku, B. Kimani;12.10 P. Kamugi, J. Kriuki, Pakar x2; 12.18 J. Thongori, C. Gitahi, J. Junge, C. Kieu; 12.26 E. Kibiru x4; 12:34 C. Wanjohi, D. Mwangi, C. Katua, E. Ng’ethe; 12.42 A. Munene x4; 12.50 G. Gakima, P.E x3; 12.58 P.E x4; 13.06 P. E x4; 13.14 W. Mutugi, W. Waithaka, A. Muita, J. Muhoro; Tenth Tee: 6.40 P.E x4; 6.48 P.E x4; 6.56 P.E x4; 7.04 R. P. E x4; 7.12 P.E x4; 7.20 P.E x4; 7.28 P.E x4;7.36 T. Ochieng, S. Musyoka, P.E x2; 7.44 P.E x4 ; 7.50 Captains Time; 7.58 P.E; 8.06 P.E x4; 8.14 P.E x4; 8.22 P. Langat, N. Mutai, Ano x2; 8.30 C. Maitho, J. Thairu, V. Wanyoike, P.E; 11.14 P.E x4; 11.22 D. Ndiang’ui, H. Kariuki, Kiige, Ano; 11.30 E. Njoroge x4; 11.38 Eng. M. Ngaire x4; 11.46 A. Gicharu, I. Mbugua, Ano x2;11.54 J. Mwathi x4;12.02 W. Njenga, F. Karanja, C. Kinyanjui, N. Wagendo; 12.10 M. Mbugua x4; 12.18 P.E x4; 12.26 P.E x4; 12.34 P.E x4; 12.42 P.E x4; 12.50 P.E x4; 12.58 P.E x4; 13.06 P.E x4;13.14, P.E x4;



Railway

Saturday; Nomadic Africa Golf Day; 6.30 Sponsorx4; 6:40 N. Njuguna, W. Emase, Ano, Ano; 6.50 Sponsor x4; 7:00 F M Karanja, W Kimathi, W Kiboi, Ano; 7:10 S Njenga, K Mutungi, G Maina, F Omondi; 7.20 Sponsor x 4; 7:30 J W Kung'u, W Kimondo, A Kimondo, F Kamau; 7:40 R Koitaba, O Chacha, Ano, Ano; 7:50 Sponsors Guests x4; 8:00 Sponsors Guest x4; 8:10 M Wambugu, J Mutuota, F Muthiani, Ano; 8:20 I Njoroge, E Gitonga, Ano,Ano; 8:30 Sponsors Guests x 4; 8:40 S Nganga, D Mbuthia, T K Mbogua, Ano; 11:00 B Odhiambo, N Kariuki,Ano, Ano; 11:10 P Kabiaru, L Kinyori, L Migoye, Ano; 11:20 K Mwirichia, D Ngugi, C Gikundi, L N Thairu; 11:30 P Waithaka, S Gitari, M Muhoho, Ano; 11:40 J N Mageto, N Winja, Ano, Ano; 11:50 K Saiti, J Makau, D Muthusi, A Kihara; 12:00 T Muriithi, E Mucai, F Makala, J Karanja; 12:10 Semenye J, K Padam, G Felix,Ano; 12:20 Wasala W, K Mburu, M Mbugua, R N Njoroge; 12:30 E Manywanda, K Kibugu, R Njau, E Gikonyo; 12:40 John Mburu, Ano, Ano, Ano; 12:50 O Ndegwa, Ano, Ano, Ano; 1:00 T Ruhiu, Ano, Ano,Ano; 1:10 E Lumatete, Ano, Ano,Ano; 1:20 P Wahome, M Nderi, P Wainaina, J Kaindi; 1:30 E Murungi, Kamenyi J, R Wafula, J Ichangi; 13:40 A Boru, G Kirathe, N Nderitu, Ano;



Limuru

Saturday; Crown Paints Golf Day; First Tee; 6.54 J Kinuthia, J Kariuki, M Wambugu, P Thuo; 7.02 S Dhungana, A Rana, Prajol, R Muriithi; 7.10 J Karume, N Mungai, R Barua, G Muhuhu ; 7.18 P Mugo, G Barua, Dr Kinuthia, W Thuku; 7.26 RZ D’Souza, H Ileli, V Wangombe, P Oketch; 7.34 K Korir, M Gatundu, M Kinuthia, B Mandere; 7:42 G Kamau, N Njenga, J Maina, W Migwi; 7.50 S Gathigia, W Gakuo, J Velker, A Gikandi; 7.58 VM Waiyaki, PM Waiyaki, P Kimacia, SK Maina; 8.06 N Mathu, W Mwaura, A Ndichu, P Mwangi; 8.14 R Sangani, N Kriplani, R Wainaina, B Onyancha; 8.22 K Chege, J Wambari, D Lubanga, T Njehia; 8.30 Jan Mahmud, G Singh, H Mediratta, D Chaggar; 8.38 K Njoroge, S Okello, J Kimeria, G Kimeria; 11.34 J Mbui, E Moki, RM Kinyua, CN Ribui; 11.42 A Thion’go, M Karanu, N Kaberere, W Kimondo; 11.50 Captain x4; 11.58 L Kimotho, S Kayembe, R Busolo, A Koech; 12.06 J Tharao, J Njogu, T Mutero, J Githinji; 12.14 M Kiruti, J. Wainaina, D Ndungu, Leo Gitonga; 12.22 J Keru, W Gitonga, I Njogu, F Kaggwa; 12.30 Lady Captain x4; 12.38 Chairman x4; 12.46 R Gachaga, J Gachanja, E Hakeeta, J.Kimani; 12.54 K Mambo, B Kibaru, S Wanguru, Dr SM Kiruthu; 1.02 K Wangongu, D Wanjohi, I Nzioki; 1.10 P Kahura, SG Ngaruiya, F Kimani, E Ngaruiya; 1.18 N Njuguna, D Waiganjo, Fr Nicholas K, N Gathuru,; 1.26 A. Mbugua, L Njoroge, N. Manji, N Njuguna; tenth tee; 6.54 A Sang, D Ebau, B Chemweno; 7.02 Dr Mugambi, H Njoroge, S Lutta, S Mwangi; 7.10 J Njuguna, D Mbuthia, A Kago, Rufus; 7.18 L. Waita, W Kimani, L Kivuvi, D Njonjo; 7.26 R Gatu, J Ngunze, W Wanjaiya, S Kairu; 7.34 V Pandya, VK Abiraman, W Mwangi, A, Manji; 7.42 R Otieno, J Kabiru, K Githunguri, B Kabiru; 7.50 W Okello, L Njoroge, K Mukuria, G Ngaruiya; 7.58 M Kilonzi, M Kiboi, F Ahmed, N Ahmed; 8.06 J. Michoma, L. Mungai, M. Ibrahim, Tom Simba; 8.14 W Thande, A Kimondo, J. Kihanya, J Ngambi; 8.22 M Miako, H Mwangi, L Wangechi, D Mwangi; 8.30 B Wairegi, C Gitura, J Kiboi, J Mugo; 8.38 R Singh, J Wheeler, R Munuhe, J King’ei; 11.34 J Ndiho, K Ndiho, J Ngugi, M Murigi; 11.42 M Irungu, Dan Gathogo, C Kimani, AK Njoroge; 11.50 N Kiunjuri, A Kinyanjui, K Kuria, K Kimani; 11.58 Pro Karicu, Pro Karanja, RI Njenga, M Kioni; 12.06 C Muchiru, D Warui, H Kariuki, S Mwanzia; 12.14 W Oelofse, L Oelofse, S Mangeni, D Owino; 12.22 K Bachia, C Kossitany, R Ndei, N, Kairu; 12.30 O Ngunde, M Shah, Dr Rakesh Lao, M Mehra; 12.38 John Paul, I. Gichia, JG Mburu; 12.46 K Macharia, E Kigochi, K Maina, P Kinyanjui; 12.54 P Giathi, F Mwaura, A Kiome, M Gathuri; 1.02 K Njoroge, A. Vohra, M. Bhai, H Ghadok; 1.10 S Irimu, S. Ngure, DK Kariuki, J Mwai; 1.18 A Gatimu, D Githinji, W Wanjui, G Wangongu; 1.26 Emily Koigi, A. Wanjiru, JN Njenga, W.Njenga;



Vet Lab

Friday; Karura Community Chapel’s Fundraising and Network Event

First Tee; 6:30 Eden Bridge ×4; 6:40 J. Rugane, A. Bhatti, Ano; 7:00 Gladys Maina ×4; 7:30 Centum ×4; 8:00 S. Kinoti, R. Nyagau, B. Wanja, E. Arigo; 8:10 B. Wanja, C. Njuguna, I. Rotich, J. Wambui; 8:30 Charles Chacha ×4; 8:40 Chris Kanyiri, P. Kimacia, Brian, R. Otolo; 9:00 Chris Kanyiri ×4; 11:20 Kanyana Kariuki ×3; 11:30 F. Ireri ×3; 11:40 George Thuo ×4; 11:50 C. J. Team ×4; 12:00 E. Nyoike, Allan , Karega, S. Kiprop; 12:10 O. Ombinyi, S. Ochieng’, B. Omollo; 12:20 C. Kanyiri, S. Maina, S. Kinoti, K. Ngugi; 12:30 D. Ireri ×3; 12:40 A. Odongo, A. Mbugua, A. Ndolo, C. Musunga; 12:50 Wagura, Theuri, P. Wanjohi, Ano; 1:00 Limuru ×4; 1:20 P. Njuguna (KPC), K. Njugi (KPC), Ano; 1:30 Hakeem ×3; 1:40 F. Karnja, J. Kamiri, A. Kiragu; Tenth tee; 9:00 G. Kigo, P. Kimacia, A. Ndegwa (KPC); 11:20 J. G. Kahuha, K. Muriuki ×3; 11:30 M. Koome, S. Waweru, N. Steinmann, M. Gathii; 12:30 A. Nderi, S. Gakiria, J. Waihenya, K.Gitau; 1:40 S. Mutugi, R. Sobayeni, P. Mwangi; Tomorrow; Captain’s Stableford; First Tee; 7:00 G. Manyara, J. Mwangi, I. Vaghoo, F. Ogutu; 7:10 R. Rupra, C. Hayer, S. Kinuthia, S. Dossaji; 7:20 C. Munyori, H. Manyara, A. Kimondo, W. Kimondo; 7:30 K. Njoroge, L. Magambo, J. Mureu, S. Maina; 7:40 N. Njiraini, W. Okello, P. Gichuru, B. Jones; 7:50 M. Makundi, N. Simwa, J. Kimani, F. Gichuru; 8:00 M. Iraki, I. Njoroge, Ano; 8:10 M. Bector, Shitul Shah, R. B. Shah, K. Shah; 8:20 M. Kiunjuri, E. Wakarima, F. Musila, H. Kamuti; 8:30 Roshit Shah, G. Warui, K. Gretton, A. Mwangi; 8:40 J. Otieno, Ano, Ano; 11:30 K. Oba, W. Nadida, K. Ondieki; 11:40 T. Thanawalla, D. Mukabi, Ano; 11:50 E. Njunu, G. Gathitu, W. Wanjuki, G. Kabuuri; 12:00 E. Njuki, A. Samoei, M. Chege, R. Mwarania; 12:10 P. Nderitu, O. F. Kibuna, M. Kibunja, T. Chavda; 12:20 Lady Captain ×4; 12:30 Captain ×4; 12:40 V. Landa ×4; 12:50 C. Muguku, O. Abekah, D. Warui; 1:00 M. Karobia, F. Wahome, F. Mwaniki; 1:30 H. Gudka, M. Dhanani, P. Shah, S. Shah. Tenth Tee; P. Gow, S. Parmar, V. Sharma, F. Nurani; 7:10 K. Kaniu, J. Munge, J. Chudasama, Tejas Shah; 7:20 S. Woo, C. Kim, J. Seo, S. Kim; 7:30 P. Githua, V. Sonigra, N. Chandarana; 7:40 P. Kaua, B. Mabango, Ano; 8:20 Muthaiga Courtesy; 8:30 Muthaiga Courtesy ; 8:40 V. Vajpayee, Mahesh Haria, Ano; 12:00 Muthaiga Courtesy; 12:10 Muthaiga Courtesy; 12:30 J. Wokabi, Ano, Ano; 12:40 G. Patel, S. Siyani, Shravan Siyani, D. Siyani;12:50 M. Gorassia, B. Berges, B. Berges (2); 1:10 V. Dave, Kirtan Patel, Mishaal Shah, C. Sanghrajka.

Karen

Friday; Rotary Club of Milimani Charity Golf; First Tee; 7.30 S.Nyabwa, D.Maduri, PE, PE; 7.38 C.Odongo, Z.Alakonya, A.Theui, W. Kagicha; 7.46 PE, PE, PE; 7.54 J.Sagoo, K.Owino, T.Lekolool, J.Kahi; 8.02 N.Kairu, J.Theuri, N.Wachira, C.Wanjiku; 8.10 N.Ong'alo, S.Mbinda, A.Thuku, H.Kayange; 8.18 J.Velker, H.Coomans, PE, PE 8.26 S.Manambo, E.Ogutu, S.Manambo, S.Manambo; 8.34 K.Kigondu, M.Kioni, M.Ngugi, D.Makazi; 11.30 N. Mwangi, I. Amogola, P. Musyimi, F.Tuiyot; 11.38 C.Njaramba, D.Munyi, J.Turana, J.Kamau; 11.46 E.Osege, P.Kiboi, G.Singen, M.Mutinda; 11.54 J.Mbogo, J.Oyieke, DK.Wahome, E.Moracha; 12.02 F.Obwora, S.Mbote, S.Mburu, S.Lokonyo; 12.10 E.Ngethe, H.Mwangi, N.Gitau, J.Karanu; 12.18 IMG, IMG, IMG, IMG; 12.26 G.Mboya, G.Mboya, G.Mboya, G.Mboya; 12.34 S.Prashant, R.Haria, R.Shah, M.Bhayani; 12.42 S.Ravi, D.Mighty, S.Shitul, N.Kingsway; 12.50 M.Haria, S.Preeyesh, V.Kerai, D.Bid; 12.58 S.Rishi, K.Sumaria, K.Patel, S.Bharat; 13.06 D.Shah, D.Shah, D.Shah, D.Shah; 13.14 S.Olawa, N.Akelo, M.Shako, E.Castro; 13.22 E.Mokaya, A.Momanyi, J.Change, J.Gathuka; 13.30 N. Mwangangi, I.Katee, M. Wangui, W. Kagicha; 13.38 G.Kigo, S.Kayeme, R.Busolo, E.Gathu; 13.42 S.Vinay, S.Rajesh, K.Parekh, R.Bakhan; Tenth Tee; 7.30 S.Itemere, E.otyula, D.Awendo, Ano; 7.38 Bram, Frank, Jeremy, PE; 7.46 PE, PE, PE, PE; 7.54 S.Mbuthia, P.Onyango, M.Okeyo, PE; 8.02 C.Injera, C.Injera, C.Injera, C.Injera; 8.10 E.Mbira, N.Kamau, A.Mwangi, A.Mwaniki; 8.18 S.Kirui, W.Onyango, G.Masese, H.Korir; 8.26 C.Atego, S.Mbuthia, P.Onyango, M.Okeyo; 8.34 R.Muthoga, J.Mahugu, N.Mutua, J.Kyalo; 11.30 G.Karuku, JA.Mutuota, S.Nganga, G.Karuku; 11.38am D.Njoroge, G.Gikonyo, D.Njiru, G.Ikahu; 11.46 H.Nganga, C.Lckie, K.Njane, A.Ogadai; 11.54 C.Kanee, C.Kanee, C.Kanee, C.Kanee; 12.02 M.Gatundu, D.Njonjo, TK. Ngigi, G.Maina; 12.10 J. Gakure, S.Mella, G.Kirui, D.Thiongo; 12.18 B.Mugisha, G.Nyaanga, D.Muriuki, C.Kigwe; 12.26 J.Mark, T.Mwenda, D.Thiongo, P.Wangaruro; 12.34 S.Parmar, H.Chudasama, R.Patel, S .Acharya; 12.42 G.Rahim, J.Ismail, S.Raj, S.Nikunj; 12.50 S.Sudhir, S.Chandaria, S.Pareet, D.Gada; 12.58 K.Devgun, S.Nitin, S.Khushil, S.Kamal; 13.06 D.kibuga, M.kibuga, R.Kioni, A.Thoronjo; 13.14pm R.Olwal, P.Njoroge, B.Berges, M.Gammons; 13.22 L.Rono, E.Lelgo, W.Korir, S.Cheptoo; 13.30 APN, APN, APN, APN; 13.38 A.Mbogori, A.Mbogori, A.Mbogori, A.Mbogori; 1.42 W.Muchoki, W.Muchoki, W.Muchoki, W.Muchoki;

