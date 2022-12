Golf fixtures: Royal hosts Uhuru Shield

Thika

Saturday: Chairman’s Prize Golf Tournament; First Tee; 6:30 S G K Njunu, W. Njenga, M. Muruthi, G. Muruthi; 6:40 T. Ochieng, J. Muhingo, K. Shah, T. Ndikwe; 6:50 B K Githui, P. Kamau, H. Maina; 7:00 N. Kabare, J. Wanyaga, S. Shah, A. Patel; 7:10 M. Njuguna, S G Njuguna, B. Thiga; 7:20 P. Gatere; 7:30 L. Maina; 7:40 T. Mwaura, J Mureithi, M JNR, Brig Kinuthia; 7:50 E. Muthemba; 8:00 W K Kariuki, M. Kariuki , S.Gachanja, G.Gachanja; 8:10 D. Waititu, G Wambugu, C wanyoike; 8:20 M.Mburu, E Rugo, A Gachanja, A Kiragu; 8:30 D. Mwangi, Prof Ikenye, ENG J. Mureithi; 8:40 C. Karanja; 8:50 M Kirika, D N Mukubwa, Prof AM Karugu, F. Githiori; 11:10 D W. Mathenge, S. Mburu, R Rayat, S. Karuma; 11:20 S. K. Njuguna, L. Gachire, J Mungai, V Kibe; 11:30 Sponsor x 4; 11:40 W Kamau, T Gachoka, N Njogu, M Mwenda; 11:50 J. Maina, M Muthee, G Wanjau, C Moddo; 12:00 Sponsor x 4; 12:10 Dr A Karanja, E Karagu, L Ngamau, W Kinyua; 12:20 K Muthee, ENG H Karanja, F N Thuo, A. Kariuki; 12:30 Sponsor x 4; 12:40 K Mbogo, M Otani, K Tile, A Shirley; 12:50 V Whitelocks, R Kitavi, M Magothe, De Fluiter; 13:00 I Charagu x4; 13;10 C Njui, D Milla,T Rotich, M Kinuthia; 13:30 H Kurji, I Irungu, W Irungu, B Musau; 13:40 A Mwaura, K Karaya, A Kimani, M Kingori; Tenth Tee; 6:30 S Mose; 6:40 C Wachira, B Mahui, Prof B Ikua, Wamuti; 6:50 R. Shah, A. Shah, K. Shah; 7:00 D. Tororei; 7:30 Brig Muracia x 4; 7:50 L T GEN Waweru, M Waweru, M Mburu, L Waweru; 8:00 S K Ndungi, J Mutugi, A Ndegwa, R Kamau; 8:30 S M Kibuya x 4; 8:50 M Ngugi, J Kimanzi, T Thal, E Thal; 11:10 W Ngugi, A K Wainaina, K wainaina, P Kabiaru; 11:20 P Mionki, M Shiota, M Karanja; 11:30 Sponsor x 4; 11:40 A G Maina, E Gathu, V Karumba, M Irungu; 11:50 M. Irungu, S Kiano, L Mwaniki, G Kimemia; 12:00 S N Njenga, M Gichugu, P Gachoka, B Ndungu; 12:10 Sponsor x 4; 12:20 P N Gaitara, E Ndenderu, S Maitho, B Ndenderu; 12:30 Sponsor x 4; 12:40 J Wakimani, ENG K Chege, D Karuma, M Gatonye; 12:50 J Kimanzi, F Kinge, P Kiogora; 13:00 Jitain Shah x 4

Kiambu

Saturday: 2022 Chairman's Prize Tee - 6:50am F Gichomo, A.I Kariuki, FN Ndegwa, M Gachugi; 7:02 B Kariuki, E Kingara, M Nyaga, Ano; 7:10 P. Njuguna, S. Wangai, GK Muthua, D. Kiyo; 7:20 J. Wakahora, SM Wambu, P. Wakahora, J Kimanzi; 7:30 A Matheka, W. Kimondo(g), F. Mwangi, JN Ikonya; 7:40 DN Muita, J. Mwangi, R Ngui, B Ndichu(lg); 7:50 BK Kibiku, J Muchigi, S. Wanjema, JN Kimootho; 8:00 L. Gichimbiri, CW Mungai, W. Murage, S. Warui; 8:10 E. Ngure, A. Githegi, H. Kirika, G Warukira; 8:20 Dr P Gichira, H. Chege, S Wainaina, M Murigi; 8:30 Sammy Mwaura, N. Mbugua, A. Ndungu(jnr), N Mwangi; 8:40 W. Muguima, M. Nyangai, C. Mugo, Th. Kimari. 8:48 Crown Paints x 4. P.M. 10:54 SK Macharia, Hon. Njakwe, M Kimemia(l), G Kibe(l); 11:02 S Wanja, PN Kamugi, E Kabugi, H Muhia; 11:10 J Waruing, C Njoroge, Dr. F Mugambi(g), M Nyaga; 11:20 JN Mburu, G Githere J Makumi, CN Kinyanjui; 11:30 A Ngunu, JM Karanja, SN Gitau, EN Chege; 11:40 S Kanyora, P Mbugua, C. Maina, J Ndegwa; 11:50 D Mukuria x 4; 12:00 A Gakere, J Ngethe, J Ithondeka, GG Nganga; 12:10 GG Waburi, A Ngahu(g), M Kamau, Reserved; 12:20 Dr. P Kaumbuth, D Ndirangu, C.Kimani, D Wahome(g); 12:30 Captain’s Time; 12:40 S Muriu, F Mugendi, Dr. P Kaumbutho, K.Chege; 12:50 DK Mwaura, JT Maina, GN Manguriu, K Mwaura; 1:00 W Karume, JN Kinuthia, SN Kiaro, SN Mbugua; 1:10 FN Njagi, D Nyaga, L Njue, M Ngibuini; 1:20 M Kariuki(g), J Lugone(g), Josh Karuga, Reserved; 1:30 G Maurice, K Machiri, P Kahuho, G Muiruri.

Ruiru

Saturday: Talitha Kum Charity Golf: First Tee: 6:30 S Mbochi, G Gacheru, A Maina, B Okumu: 6:40 P Gichohi, J Boro ,F Wagura, R Njui; 6:50 Kiambu x 4, ; 7:00 T Mwaura , S Kanyora, B Waweru, H Mwaura; 7:10 E Waithaka, L Nganga, V Mwaura, Prof W Wanyoike; 7:20 D Waruinge, P Kamau, P Wainaina, M Chege; 7:30 J M Mwangi, E Mwangi, S Kingara, N Nguithi; 7:40 A Kariuki, D Kabera, Z Muigai; 7:50 G Muthwale, S Mugwe , J G Mwangi, A Machocho ; 8:00 S Karanja, A Muthigani, A Njoroge ; 8:10 Dr Otieno, P Ngugi, S Waititu; 8:20 Brig Muracia, V Kuria, Brig Mwololo ; 8:30 Ruth G, B Ngima, G Waweru, A Kariuki ; 8:40 M Mwaura , J M Mwangi , E Kiragu, E Wachira; 8:50 E Njau, K Jimm, J N Wanyoike, J Wanyoike; 9:00 E Maina, A Ngugi, B Mugo ;11:00 Chairman x 4; 11:10 Captain x 4 ; 11:20 J Njoroge, G Watahi, A Ngugi ; 11:30 Fr Kamau, Fr Mukua, Fr Kimani, Fr Kaigua ; 11:40 Thika X 4; 11:50 J Mureithi, J Waweru , M Kenji, J G Mwangi; 12:00 J Mathenge , N Nguithi, J Kagicha, B Ndorongo; 12:10 N Mwaura , J Njagu , P Wanarua ; 12:20 Maj Mwaura, S G Njuguna, J Kambo, Gen Waweru; 12:30 K Muchiri, G W Kuria, J Kanari , B Muchungi; 12:40 Nyahururu x 4; 12:50 C Wakaro, C Wambui, F Mwaura. L Nganga; 13:00 sponsors x 4; Tenth Tee: 6:40 G Wachira, J Ndome, F Kungu; 6:50 S K Nyingi, B Okumu, S Kamau, J K Muraguri ; 7:00 G Gathara, E Karanja, P Kamau, G Karuku; 7:10 D Kariuki, A Muigai, G Ndungu, M Nyangi; 7:20 Nyeri x 4 ; 7:40 B Mugo, B Ndungu, S Gitonga, J K Ndungu; 7:50 J Mutugi, C Kamene , E Maina; 8:00 Capt Ngima, A Mwanyuma, P Mwangi ; 8:10 Thika x 4 ; 8:20 M Nduati, H Muia, A Ngumba; 8:30 Kaf x 4; 8:40 J P Muraguri, C Njeru, J Wambugu, R G Kamau; 8:50 C Kiiyukia, J Kamau, K Kimathi; 9:00 N Mwaura, A Muigai, F Kinyanjui ; 11:00 G Waweru, P Mukuria, G Keru, P Muiruri ; 11:10 R Kithuka, Brig Mohamed, J Akhoya, J Ngugi;11:20 R Kithuka, Brig Mohamed, L Nganga, D Mukei; 11:30 Col Kiprop, E Nyabiba, A Kirui, H Wanyama; 11:40 J Korir, Maj Gitonga, Brig Maroa, Maj Wambugu ; 12:00 J Kilonzo, P Njeru, G Njeru ; 12:10 B Kimani, S Mwangi, D Kamau, P Wamae; 12:20 S Kingori , M Kingori, W Njenga, S Gichuru; 12:30 C Wambui, A Ngumba, C Wakaro ; 12:40 J Ngugi, J Nduati , S Kihanya, E Mwaura; 12:50 S Wambugu , M Mburu, K Ngige; 13:00 F Wagura, J Kilonzo, P Kiarie; 13:10 P Karoki, J M Ndungu, N Njau, A K Kioi; Post entries Accepted.

Vet Lab

Saturday: The Vice Chairman’s Putter – Muchau Githiaka Sponsors: I&M Bank, Brinks Security, Sense of Africa, EABL, Coca-Cola, Tropikal.

First Tee; 6:40 V. Sharma, S. Dossaji, J. Mureu, C. Kim; 6:50 J. Mwaura, B. Chemweno, M. Chege, A. Khamar; 7:00 P. Gichuru, J. Mathu, F. Ogutu, I. Vaghoo; 7:10 A. Unia, I. Nyakwara, P. Gow, M. Shah; 7:20 Birju Shah, B. Shah, R. Vadgma, S. Kinuthia; 7:30 Ivy Katee, B. Jones, K. Raikundalia, D. Muchugu; 7:40 M. Kalekye, J. Munene, J. Kioko, K. Njoroge; 7:50 J. Wokabi, F. Nurani, N. Shah, F. Muthiani; 8:00 T. Kiburi, J. Gachanja, Ano; 8:10 M. Kiunjuri, C. Bor, F. Mugo, R. Kimani; 8:20 P. Karing’u, Evans David, C. Kanyamu, C. Gathumbi; 8:30 M. Bector, K. Patani, M. Haria, Shitul Shah; 11:30 Sponsor’s Guest ˣ4; 11:40 W. Nadida, P. Karobia, N. Ndegwa, L. Kinyanjui; 11:50 E. Wakaba, J. Osoro, K. Okumu, K. Ondieki; 12:00 T. Thanawalla, D. Mukabi, S. Siyani, E. Wangui; 12:10 S. D’souza, S. Atsiaya, N. Njuguna, R. Likami; 12:20 A. Patel, P. Nderitu, Sonia Shah, R. Ndei; 12:30 Captain ˣ4; 12:40 Lady Captain ˣ4; 12:50 Gichuru Kamau, D. Waruinge, J. Wainaina, B. Mungai; 1:00 D. Oyier, Ian Njoroge, V. Landa, R. Wafula; 1:10 E. Kiruja, J. Mugo, F. Mwaniki, F. Wahome; 1:20 Sense of Africa ˣ4; 1:30 J. Kosgei, Keval Shah, C. Patel, E. Njuki; Tenth Tee; 6:50 S. Gadiraju, E. Mugo, K.Reddy; 7:10 Dhruv Kavia, R. Muruguru, S. Mwatha, P. Mwatha, S. Mwatha; 7:40 A. Manji, Amith Shah, S. Samani, J. Chavda; 7:50 W. Okello, M. Muiruri, K. Patel, P. Gitumbi; 8:00 EABL ˣ4; 8:10 P. Githua, R. Mwarania, M. N. Kanyi, C. Muguku; 8:20 K. Samani, J. Ghaghda, B. Lakani, H. Kimji; 8:30 E. Munene, G. Kabuuri, M. Ouyi, Gladys Maina; 11:30 P. Muiruri, G. Keru, P. Mukuria, G. Waweru; 11:40 K. Kiura, G. Kanyua, G. Waiganjo, G. Gathitu; 11:50 S. Thakkar, R. Lakhani, J. Raithatha, M. Wairimu; 12:00 KGU ˣ4;12:10 A. Nyakio, G. Wanjohi, E. Ng’ethe, 12:40 J. Mbuthia, G. Karuga, E. Wakarima, D. Kimani; 12:50 S. Gouri, L. Bakhshi, J. Orenge, K. Bosire; 1:00 ABSA ˣ4;1:10 E. Mbole, J. Wafula, T. Gitumbi, S. Hoare; 1:20 D. Musau, E. Brian, S. Okello, K. Njoroge; 1:30 H. Kariuki, Herman Kariuki, P. Kuria, T. Opar.

Royal

Saturday: The 2022 Uhuru Shield: First Tee 12.00 S. Kirui, S. Arundel, K. Kaunda; 12.08 J. Sandhu, S. Mulama, G. Makori; 12.16 K. Barasa, J. A Kariuki, G. Opiyo; 12.24 D. Maara, S. Kingori, R. Simiyu; 12.32 J.Y Lee, P. Orawo, D. Barasa; 12.40 D. Chelogoi, G. Gonza, J. Timbe; 12.48 C. Wambasi, S. Etaan, C. Isabwa; 12.56 C. Owuor, S. Gathere, R. Nyanchoga; 13.04 D. Kioko, C. Too, S.M Otieno; 13.12 J.Otieno, I. Makokha, P.Ichangi Tenth Tee:12.00 J. Ojowa, J. Odhiambo, E. Omollo; 12.08 K. Gatiramu, J. Lejirma, E. Omollo; 12.16 C. Choyo, J. Gathumbi, B. Omondi; 12.24 M. Aluga, D. Kiragu, K. Juma; 12.32 E. Madete, K. Kogo, S. Sagoo; 12.40 W. Wainaina, M. Sila, P.K Ndung’u; 12.48 S. Orinda, W. Idek, R. Netich; 12.56 K. Koitaba, A. Onsomu, V. Maiyo; 13.04 J. Kamenchu, K. Muraya, W. Kihumba.

Railway

Friday: Lady Captain’s Prize - Ruth Omwansa; 6:30 K Muriithi, J. Nderitu, N Karanja M Kitonga; 6:40 A. Wangui, J Magasi, M Wanjiru, G Maina; 6:50 I Lande, J Gikunda, S Ngunje, M Malubi; 7:00 F Githaiga, L Kinyori, M Kairu, G Mugo; 7:10 S Ondimu, V Munyao, R Okal, S Okundi; 7:20 F Kimanzi, K Padam, R Omwansa, G Mohamed; 7:30 F Mwanzi, E Manywanda, Nathan N, G Felix; 7:40 O Chacha, A Munyinyi A Omar, Ano; 7:50 Katumbi G, M Mwenda, S Muraguri; 8:00 F M Karanja, S Muchemi, F Gichomo C Ndumai; 8:10 J Makau, J W Kung'u, D Owino, S Owino; 8:20 I Kimeu, N Meely, R Njui, O Obiero; 8:30 L Maina, J Mutuota, V Muthiani, M Miingi; 8:40 E Ng'ethe, A Mwangi, Ano, Ano11:00 H Gatu, R Gatu, T Kamunya, C Wamuyu; 11:10 Baraza W, P Ndetei, S K Mwaura, Ano; 11:20 S Koinange, C J Mwaura, N Kariuki, J Kagicha; 11:30 C Otachi, G Orora, J Nangah, F Makala; 11:40 J Kaindi, M Gacheri, J Ndirangu, D Mwangi; 11:50 R Mwangi, A Thuku, D Warui, B Omolo; 12:00 T Muriithi, R N Njoroge, S H O Onyango, Ano; 12.10 Sponsors*4; 12.20 Sponsors*4; 12.30 Sponsors*4; 12:40 J Marucha, T Osoro, King'ori K, W Onyino; 12:50 P Kinuthia, J Mbui, A Thiongo, N Mathu; 1:00 O Ndegwa, Ano, Ano, Ano; 1:10 Timothy Ruhiu, Ano, Ano, Ano; 1:20 M Nderi, P Wahome, F N Kung'u, P Wainaina; 1:30 S Onyambu, M Ndegwa, J Gitari, M Mello; 1:40 H M Obino, Wasala W N Winja, R N Maina; Tomorrow; 6:30 J Gikunda, I Lande, O Obiero, S Muchemi; 6:40 J Okal, R Okal, S Okundi, O Chacha; 6:50 S Ngunje, M Malubi, C Oloo, F Kimanzi; 7:00 FGithaiga, S Nganga, L Otieno, W Karume; 7:10 G Mohamed, S H O Onyango, R Njui, S Ndolo; 07:20 R Njuguna, Kiarie K,E Yuaya, S Otiola; 7:30 S Muraguri, C Momanyi, V Munyao, K Wangongu; 7:40 M Kairu, M Ndegwa, S Bailey, F M Karanja; 7:50 N Njaga, C Karanja, K Murima, M Rashid; 08:00 V Muthiani, L Migoye, R Mwende J Mutuota; 8:10 F Kamau, J W Kung'u, J Ngure, J Nangah; 8:20 V Kona, C Otachi, A Kihara, R N Maina; 8:30 S Koinange, A Mwangi, C Ribui, S Maina; 8:40 S Hoare, B Nyamongo, C Mburugu, R N Njoroge 11:00 G Gakima, D Karuga, M Mutinda, A Wahome; 11:10 T Nganga, J Ndirangu, M Gacheri,Ano; 11:20 A Munyendo, E Hakeeta, Wasala W, N Kariuki; 11:30 C Muruga, P Kabiaru, T Murage, G Orora; 11:40 I Kimeu, M Wainaina, P Wanjiru, Baraza W; 11:50 R Mwangi, S Lugalia, D Mogere, C Okeyo; 12:00 E Manywanda, J Kaindi, F Mwanzi, W Onyino; 12.10 Sponsors*4; 12.20 Sponsors*4; 12.30 Sponsors*4; 12:40 R Omwansa, B

Mutua, E Kilonzo, E Kinungi; 12:50 Ndegwa, Ano, Ano, Ano; 1:00 Timothy Ruhiu, Ano, Ano, Ano; 1:10 M Mello, N Doris, A Boru, T Muriithi; 1:20 P Wahome, M Nderi, Nathan N, S Onyambu; 1:30 H M Obino, B Kinyanjui, P Karani, N Winja; 1:40 B Odhiambo, M Mugo, P Ndetei, F Ombura;

Thika Greens

Saturday: Corporate Masters, Sponsored by: Bet Lion, Safaricom, The Glenlivet, Look Up TV, Golf Sasa, Inchcape, Kenchic, Muthokinju, BMW Motorrad. 7.08 S. Mwitari, C. Muchoki, Dr. J. Mureithi, A. Muita; 7.16 Sponsors Time; 7.24 P. E x4; 7.32 W. Mutugi, J. Ogidi, E. Karagu, P.E; 7.40 P.E x4; 7.48 P.E x4; 7.56 G. Wamae, J. Sirai, R. Otieno, F. Ochuoga; 8.04 J. Kamuyu, E. Kago, C. Wamuyu, S. Milutin; 8.12 P.E x4; 8.20 P.E x4; 8.28 P. E x4; 8.36 M. Mbugua, J. Njogu, S. Mwaura, J. Gicheru; 8.44 V. Wanyoike, S. Mburu, E. Chebii, M. Kamanu; 8.52 L. Koki, C. Gatheca, S. Kagundu, Ano; 9.00 C. Kazuka, S. Mang’eni, A. Mutebi, B. Oketch; 9.08 Col. Owino, Lt. Col Kahindi, Majah. Lajah, Lt. Col. Mulwa; 10.28 J. Mworia, A. Nderitu, M. Mworia, J. Muteru; 10.36 J. Mureithi, K. Gitonga, L. Mwaura, M. Kibera; 10.44 M. Irungu x4; 10.52 J. Kibogo, Dr. F. Mugambi, J. Mugondo, P.E; 11.00 E. Njoroge x4; 11.08 F. Muraya x4; 11.16 Hon. C. Kibiru, J. Maina, P.E x2; 11.24 J. Gichimu, M. Wandere, S. Kamau, P.E; 11.32 A. Mussaji, G. Sehmi, A. Dadliala, J. Nyokabi; 11.40 Captains Time; 11.48 P. E x4; 11.56 P.E x4; 12.04 J. Muthoka, S. Nyamai, D. Kyama, D. Kimanthi; 12.12 R. Price x3; 12.20 P. E x4; 12.28 P. E x4; 12.36 P.E x4;12.44 P. E x4; 12.52 P.E x4; 1.00 D. Tororei x4, P.E; Tenth Tee 7.08 P. E x4; 7. 16 J. Kamuri x4; 7.24 P. E x4; 7.32 P. E x4; 7.40 P. E X4; 7.48 P. E x4; 7.56 Sposors Time; 8.04 Sponsors Time; 8.12 P. E x4; 8.20 Sponsors Time; 8.28 P.E x4; 8.36 P. E x4; 8.44 W. Kimathi x2, P.E; 8.52 Aggrey; F. Omondi, M. Odongo, P.E; 9.00 CPA J. Kamwere, D. Muchungu, K. Kiburi, O. Kibuna; 9.08 D. Ndiang’ui x4; 10.28 J. KAHAI, Elias, S. Lutta, E. Ndegwa; 10.36 J. Muendo, Ken, D. Mwangi, H. Mbogo; 10.44 C. Kilongosi x4; 10.52 O. Bwomote, T. Kamunya, B. Kang’ethe, Ano; 11.00 E. Kibiru x4; 11.08 S. Wairimu, A. Ndegwa, J. Makau, T. Makau; 11.16 Daniel x4; 11.24 J. Nderitu x4; 11.32 P. E x4; 1140 T. Kibung’a, M. Mbuthia, Ano x2; 11.48 P.E x4; 11.56 P.E x4; 12.04 P.E x4; 12.12 I. P.E x4; 12.20 P.E x4; 12.28 P.E x4; 12.36 P.E x4; 12.44 P.E x4; 12.52 P. E x4 ; 1.00 P.E x4.

Muthaiga

Friday: Triad Architects Since 1963 Golf Day; First tee; 6.30 Nyotta J S x 4; 6.38 Milewa V x 4; First tee pm 11.30 PE; 11.38 Gitoho J, Mutua J, Musyoka D, Njogu R; 11.46 Lutta S, Gathecha C, Njehu F, Shah D; 11.54 Mwaniki D, Ndungu C, Mayiani W, Bachia K; 12.02 Molecular Kenya Ltd x 4; 12.10 Shueb C x 4; 12.18 Mureithi L, Chebby, Chebby, Ano; 12.26 Mithamo W, Arithi J, Kariuki J K, Chowdry Y; 12.34 Kuria E, Gitahi R, Mwangi J W, Njaga N; 12.42 Ogino S, Kariuki B, Kinuthia C, Mbuthia M; 12.50 Shah Timber x 4; 12.58 Njunge P, Gathuru N, Kahura P, Kamau S; 1.06 Lalz Mann x 4; 1.14 BORAQS X 4; 1.22 Dormakaba x 4; 1.30Nguibuini K, Menet A, Njuru B, Kavoi J; 1.38 Karuma D, Mburu M, Kamau J, Kabucho A; 1.46 Wachira A, Kiplagat M, Bwoma R, K’Ouma G; 1.54 Mugo K, Kimani C, Odhiambo M, Kamicha A; Tenth tee pm 11.38 Meru R, Ngugi R, Ochola C, Kaisha W; 11.46 Waimiri J, Ndungu E, Wangethi I, Li J; 11.54 Ladha D, Shah Vishal, Shah Raj, Chavda J; 12.02 Galaxy Paints & Coatings Ltd; 12.10 Bhachu Gavi, Bhachu Gabbar, Bhachu Gurdit, Bhachu Arjun; 12.18 Kinyanjui B, Wambui L, Gicheru M, Kimani G; 12.26 Ngunze M, Ngunze J, Njenga A, Githinji G; 12.34 Shah Paresh, Shah Kishen, Shah Chirag, Shah Sayyam; 12.42 Wanjiku N, Mathenge J, Kimani A, Githinji I; 12.58 Ombura F, Nyaga A, Njeri L, Kiragu A; 1.06 Mbugua M, Rukwaro S, Mugo P, Gaitho D; 1.14 Rupra R, Hirani N, Hirani N, Hayer C, Singh G; 1.22 Kihiu J, Maina J, Mwaura W, Kinuthia V; 1.30 Crown Paints (K) PLC x 4; 1.38 Nagi R x 4; 1.46 Nguithi N, Mathenge J, Kimani A, Githinji I; 1.54 Xeqkure IT Ltd x 4;

Kakamega

Saturday: Captain’s Prize golf tournament: 6.30 I. Opakas, L. Oketch, F. Oloo, J. Mbai; 6.40 D. Nyibule, J. Mogeni, V.Olwal, ENG. W. Ingari; 6.50 M. Kombo, G. Ombito, C. Achieng, V. Amusala; 7.00 S. Amusala, O. Abubakar, L. Luchivya, R. Angote; 7.10 A. Sembi, H. Sembi, R. Sembi, J. Oyiengo; 7.20 DR. S. Muhadia, S. Biwott, L. Akello, J. Mitei; 7.30 C. Riaroh, E. Akinyi, J. Ashioya, R. Obondy; 7.40 M. Mutwasi, S. Ongalo, G. Owino, C. Mwelese; 7.50 A. Maleche, E. Mbakaya, AMB. B. Madete, P. Nyangweso; 8.00 H. Ikhokoro, B. Sugut, E. Jepchumba, E. Barno; 8.10 S. Opukah, S. Kirwa, R. Kabutha, G. Mutai; 8.20 K. Mutai, B. Koyier, D. Mwaura, I. Kuto; 8.30 E. Choge, J. Songwa, S. Otiende, L. Kipchirchir; 8.40 S. Oketch, J. Anzabwa, W. Ayienda, W. Chepkwony; 8.50 S. Walias, J. Mutai, E.Kimeres, B. Ayodo; 9.00 R. Omondi, N. Koech, DR. P. Oketch, L. Busolo; 9.10 Z. Kasale, R. Osangale, A. Kiptoo, F. Chemutai; 9.20 L. Jebichii, S. Karari, S. Miningwo, D. Githinji; 10.40 Z. Tanui, J. Mundia, M. Mundia, K. Chandaria; 10.50 N. Ongalo, J.Oketch, M. Tanui, J. Kiplimo; 11.00 M. Muge, DR. B. Shikuku, M. Chebii, F. Wasike.

