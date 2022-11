Golf fixtures: Royal hosts Lady Captain's Prize

The weekend golf fixtures across the country:

Royal Golf Club

Saturday: Lady Captain's prize - Sponsored By: AIG, Crown Paints, Kengen, Samsung, Minet. Multichoice, Peach Cars, CIC Insurance, KK Security, Johnnie Walker, Kwal, Farmers Choice, Ongole Beef, & Friends of Lady Captain; First Tee, 7.08 S. Lugalia, S. Bwika, D. Maari, F. Wagura; 7.16 R. Njuguna, S. Njenga, M. Njenge, A, Gathere; 7.24, Watii, C. Kadikinyi, S. Gathere, W. Nganga; 7.32 S. Mbeya, W. Maingi, C. Korir, B. Wanjiru; 7.40 S. Parmar, K. Owino, M. Malamba, R. Wanjalla; 7.48 A. Kimari, S. Kimari, G. Rugo, J. Mutuota; 7.56 E. Rugo, M. Mburu, A. Gachanja, D. Kigomo; 8.04 Cic X4; 8.12 R. Mbithi, S. Kasinga, B. Simbi; 8.20 A. Okanda, T. Ndivo, C. Mudhune, C. Too; 8.28 R. Lofty, S. Ondimu, E. Makori, C. Murgor; 8.36 C. Mburugu, D. Komen, D. Mbarathi, M. Owuor; 8.44 D. Tanui, R. Bwoma, N. Yegon, J. Chege; 11.28 L. Kisia, P. Koske, C. Sitawa, T. Magira; 11.36 R. Ngetich, S. Maina, R. Barasa, G. Kokoth; 11.44 D. Mbuba, W. Walya, B. Koyier, C. Omondi; 11.52 L. Njue, T. Njuguna, D. Nyaga, P. Kaumbutho; 12.00 Cic X4; 12.08 C. Onyancha, J. Mwangi, P. Wambui, K. Njoroge; 12.16 K.K. Security X4; 12.24 R. Gikuru, E. Njau, F. Shiroya, C. Okeyo; 12.32 J. Marucha, R. Omwansa, C. Kinuthia, A. Thoronjo; 12.40 Captain X4; 12.48 Lady Captain X4; 12.56 Chairman X4; 13.04 S. Mwarangu, K. Maleli, E. Too, Ano; 13.12 B. Kiraithe, S. Hoare, Ano, Ano; 13.20 A. Kimani, V. Kyaka, R. Okal, Ano; 13.36 P.E; Tenth Tee: 7.08 L. Manyara, P. Temba, C. Otieno, Ano; 7.16 R. Nyaga, S. Omondi, E. Limo, K. Njagi; 7.24 D. Ekabouma, H. Waswani, E. Kinisu, A. Odero; 7.32 N. Kariuki, T. Kahigu, V. Komu, F. Karanja; 7.40 C. Solanki, A. Odhiambo, Ano, Ano; 7.48 Ano, Ano, I. Mburu, N. Malesi; 7.56 N. Mukundi, S. Bachoo, W. Kimathi, F. Kiboi; 8.04 R. Langat, C. Masio, B. Ogwayo, C. Nyambala; 8.12 S. Kabiru, R. Ngume, S. Nyamanya, C. Opati; 8.20 M. Gachimo, J. Makau, D. Kariuki, J. Wambui; 8.28 J. Sagoo, B. Gachuba, D. Kivuitu, P. Kombe; 8.36 M. Gatere, N. Onyango, J. Ndombi, M.P Kinyanjui; 8.44 M. Njenga, Peter Brooks, D. Munge, J. Mutungi; 11.28 H. Gatiramu, K. Gatiramu, Ano, Ano; 11.36 L. Mambo, A. Vellekoop, B. Amunga. F. Abdalla; 11.44 H. Musalia, T. Mutemi, L. Kimuhu, R. Njui; 11.52 M. Abdallah, M. Muhanda, P. Mugo, K. Kogo; 12.00 G.M Njiri, M. Njuguna, T. Owino, R. Kitur; 12.08 R. Waruinge, L. Mokaya, K. Koitaba, C. Kanugi; 12.16 S. Babra, K. Pirbhai, E. Kamuri, H. Marwa; 12.24 K. K Security X4; 12.32 F. Riungu, C. Mokeira, M. Kibuga, N. Muraya; 12.40 R. Marisin, D. Owuor, A. Njoroge, D. Kibuga; 12.48 M. Mehra, A. Kungu, Ano, Ano; 12.56 L. Ireri, W. Kimani, K. Kihanya. Ano; 13.04 P.E; 13.12 P.E; 13.20 W. Owino, E. Kinungi, Ano, Ano; 13.28 P.E

Muthaiga Golf Club

Friday: Lady Captain’s Prize – Christine Ochola; First tee am 6.30 P Gondi, P Obath, S Osure; 6.38 I Maina, D Ombisi, T Kwalanda; 6.46 C Njuguna, M Wanyoike, M Bikuri, L Mutua; 6.54 Sponsor x 4; 7.02 K Mutai, A Mohamed, K Gathemba, B Ciera; 7.10 M Munyi, S Gatura, V Kioko, J Mwaniki; 7.18 C Kigwe, J Kigwe, K Kaniu, M T Ngum; 7.26 O Ayodo, R Kidero, E Kidero, P Kungu; 7.34 G Ndirangu, M Kingori, M Ngengi, C Ochola; 7.4 B Murimi, J Ondigo, S Koinange, K Muhoro; 7.50 F Kimanzi, T Osoro, E Omollo, E Brian; 7.58 B Theuri, R Ochola, A Mulinge, D Mucira; 8.06 I Wamara, T Chege, D Mwirigi, B Kariuki; 8.14 S Chandaria, B Chandaria, A Mwaura, E Kigathi; 8.22 K Kihanya, N Kenyatta, J Kihanya, C Karugu; 8.30 W Mahihu, E Ouko, L Njoroge, J Murigi; 11.30 First tee pm Laxcon x 4; 1.38 K Kaburu, J Shah, C Kimani, R Desouza; 11.46 V Mugeni, D Owino, D Riaro, Adul;11.54 M K'Anjejo, N Kiuri, B Orwako, P Odundo; 12.02 ABSA x 4; 12.10 W Maina, Dr. C.N. Wangare, E Malonza, C Mwangi; 12.18 B Omuodo, P Ochola, P Kiguru, M Tanui; 12.26 K Gachoka, S Waruhiu, G Ndegwa, S Nduati; 12.34 A Gitari, A Wachira, O. G. Githinji, P Kinyua; 12.42 R Ngugi, A Wainaina, A Monyo, W Mwangi; 12.50 J Mugo, K Bachia, P Mbue, C Gitura; 12.58 L Githuki, R Gichuki, E Kinyua, J Muhinja; 1.06 H Njoroge, S Nganga, Dr.J. K. Karanja, K Kega; 1.14 P Wambugu, M Kiragu, G Karugu, A Kimunya; 1.22 M Wa Purity, S Kingori, E Muchai, J Kabugi; 1.30 D Kiriga, G Mwangi, D Mwaniki, K Chege; 1.40 M Muthoni, R Sira, A Kimondo, L Wangare; Tenth tee am 6.30 A Macharia, S Ondieki, S Mwangi; 6.38 L Muthoni, E Too, B Wairegi, H Kariuki; 6.46 J Lejirma, M Alunga, A Balala, E Moywaywa; 6.54 Multichoice x 4; 7.02 J Gitonga, K Raghwani, V Kerai, H Raghwani; 7.10 S Mbori, E Ngoru, T Owino, D Nyaga; 7.18 J Orec, H Kip, R M Kinyua, C Ribui; 7.26 N Ayodo, S Gacheri, F Marangu, J Mutuota; 7.34 NCBA x 2, Sponsor x 2; 7.42 ABSA x 4; 7.50 S Gathuri, N Irungu, J Mburugu, G Yego; 7.58 B Soy, A Thiongo, R Catherine, R Patel; 8.06 Qatar x 4; 8.14 W Gitonga, R Omwansa, A Patel; 8.22 KPC x 4; 8.30 EAPC x 4; Tenth tee pm 11.30 R Wafula, M Nyaro, J Kamenchu, E Kiarie; 11.38 D Mambo, R Mambo, P Ndolo, Mr. Ndolo; 11.46 E Murungi, E Manywanda, J Mburu, J Kamau; 11.54 A Gitonga, E. H. Mwangi, N Wanyee, R Muinde; 12.02 S Karau, E Munene, G Kaburi, G Kanyua; 12.10 Samsung x 2, H Gatu, R Gatu; 12.18 A Matheka, E Vitisia, Sponsor, P Kinisu; 12.26 B Koome, E Njugu, D Kiragu, S Wachira; 12.34 V Munyao, I Katee, I Kimeu, A Muigai; 12.42 D Ngugi, G. G Githinji, N Ndwiga, J. G. Iracha; 12.50 S Karanja, W Mithamo, J Thongori, A Kuria; 12.58 A Kobia, B Handa, M Monari, C Handa; 1.06 T Simba, C Muchiru, J. K. Kariuki, W K'Anjejo; 1.14 Pro Shop x 2, A Singh, A Hicks; 1.22 C Kinuthia, F Wambua, D Ndungu,Dr. Nyaga; 1.30 J. W. Kahari, G. W. Kuria, L Asego, N Kamugi; 1.40 C Gathecha, J Njiru, S Njuguna, C Irura; Tomorrow; Lady Captain’s prize- Christine Ochola; First tee; 6.30 N Wettstein, E Tench, S Osure, C Oseko; 6.38 S Ondiek, M Oyuyo, M Mello, S Onsongo; 6.46 R Sharma, M Devani, T Kwalanda, F Karanja; 6.54 N Njaga, K Murima, C Karanja, E Malonza; 7.02 S Shah, S Devgun, B Njoroge, P Munyi; 7.10 A Njoroge, J Manji, A Gachora, R Ndegwa; 7.18 S Patel, N Kairu, M Shah, P Kigwe; 7.26 Y Butt, S Bhabra, N Gidoomal, T Sama; 7.34 M Mandalia, M Okwirry, A Prashar, R Kigwe; 7.42 H Kuria, N Patel, N Karmali, O Njagi; 7.50 S Shah, L Armitage, M Wainaina, R Kithu;7.58 J K'Anjejo, S Sangrajka, A Atieno, B Nginja; 8.06 G Kimeria, S Mbathi, J B Nzibo, R Juma; 8.14 N Ndungu, M Ngengi, A Obama, C Ochola; 8.22 J Wambugu, M Muturi, L Njoroge, R Gachora; 8.30 S Mwangi, T Mungai, D Kairuthi, B Gacheru; First tee pm 11.30 S Kanyora, R Koome, R Muhinja, J Kariuki; 11.38 A Gachora, S Mkok, N Gitimu, K Ombisi; 11.46 R Mkok, R Olonde, D Chemweno, L Obonyo; 11.54 G Gichuki, T Kibaara, R Catherine, J Semenye; 12.02 N Mugo, M Kibuga, R Njeru,P Ngina; 12.10 B Soy, E Njukia, W Mahihu, C Muchiru; 12.18 M Wambugu, L Maina, F Maina, J Waweru; 12.26 Laxcon x 4; 12.34 M Mbuthia, J Wanjiru, E Chumo, M Mutuma; 12.42 ABSA x 4; 12.50 W Kaisha, K Bhakoo, K Nathwani, D Maara; 12.58 R Meru, M Tanui, C Kositany, P Ochola; 1.06 E Mucai, K Saiti,T Nyambura, D Muthusi; 1.14 N Mbuthia, R Ndei, M Mbataru,J Murigi; 1.22 L Githuki, R Gichuki, E Kinyua, J Muhinja; 1.30 Tropical Brands x 4; 1.40 D Muita, D Munyambu, T Musila, S Kinuthia; Tenth Tee; 6.30 P Gondi, S Mbori, C Ogalo, P Obath; 6.38 G Kariuki, C Odawa, D Gaitho, S Kinuthia; 6.46 Dawa Ltd x 4; 6.54 EABL x 4; 7.02 Crown Paints x 4; 7.10 K Kimani, C Kigwe, R Boro, M Waweru; 7.18 K Kaburu, J Mwaniki, B Theuri, S Gitau; 7.26 Safaricom x 4; 7.34 A Manji, C Mwangi, N Irungu, R Kidero; 7.42 N Mwangi, N Gathuru, G Warukira, W Mwaura; 7.50 A Shroff, H Patel, K Patel, H Patel; 7.58 W Ndungu, P Bao, A Yusuf; 8.06 M Maigua, A Wambui, J Kaisha, N Abuodha; 8.14 Murimi, R Shah, D O'connor, N Makau; 8.22 L Gichuki, C Ireri, E Desouza; 8.30 W Kaniu, J Gitari, D Maina, M Ndegwa; Tenth tee pm 11.30 D Njoroge, A Mutahi, C Wanjiru, N Nderitu; 11.38 G Wokabi, S Owino, D Koome, E Moki; 11.46 J Wafula, E Mbole, P Kabuga, M Mabuya; 11.54 P Lwande, N Inzaule, M Wachira, J Musyimi; 12.02 G Nandy, E Adul, B Orwako, J Ondigo; 12.10 P Angasa, M Misumi, D Onyonka, C Oduor; 12.18 N Rydberg, M Muthoni, P Wangongu, W Kireri; 12.26 D Geita, W K'Anjejo, P Wambui, I Muhuhu; 12.34 T Sodi, N Guru, K Dhall, Dr. Dhall; 12.42 R Mwebesa, N Mwebesa, A Khanna, D Riaro; 12.50 G Njugu, J Gacoka, F Ngigi, E Kuria; 12.58 A Kamicha, H Njoroge, E Ouko, S Nganga; 1.06 J.K.Kariuki, P.I. Munge, M Kariuki, S Abiero; 1.14 D Maari, M Mutiga, S Shah, M. M Ndegwa; 1.22 Sponsors Guests x 4; 1.30 Sponsors Guests x 4; 1.40 M Joshi, S Lamba, D Bid, P.K.Kamani;

Karen Country Club

Saturday: Captain’s Prize – James Ngotho sponsored by Johnnie Walker, IMG Communications, Multichoice Kenya, Coca Cola & Crown Paints: First Tee: 7.30 N. Markham, D. Duncanson, A. Ndolo, JS Bamrah; 7.38 B. Sun, M. Kingori, EH Mwangi, J. Mwangi; 7.46 X. Selga, A. Punja, J. Limb (Pro), C. Staubo; 7.54 S. Nduati, A. Scott, D. Kireri, R. Gichuki; 8.02 F. Lobo, B. Ayton, O. Ayodo, W. Onyino; 8.10 W. Mayiani, M. Muraya, E. Maritim, R. Mwenesi; 8.18 D. Tyrrell, A. Watt, C. Halley, C. Pasha; 8.26 N. Mwangi (Jnr), Junaid Manji (Jnr), M. Gicheru (Jnr), A. Muturi (Jnr); 8.34 W. Kilburn, J. Gibson, M. Muthee, D. Mucira; 8.42 J. Irimu, R. Kemoli, S. Lokonyo, M. Ndungu; 8.50 D. Murima, L. Otieno, J. Kihanya, S. Harish (Jnr); 8.58 O. Ogunde, E. Owour, A. Mulinge, T. Kimani; 9.06 FG Kariuki, K. Kubasu, M. Kihungi, M. Gitari; 12.00 J. Ngotho, C. Kositany, G. Muturi, B. Ciera; 12.08 A. Gacheru, D. Mambo, T. Gitau, J. Muiruri; 12.16 W. Ngaruiya, J. Ngile, J. Katiku, G. Kiongo; 12.24 J. Kimondo, A. Mogere, A. Mohamed, H. Scott; 12.32 J. Kingori, T. Simba, P. Muthee, F. Schluter; 12.40 P. Kanyago, C. Were, J. Gitoho, R. Onyango; 12.48 E. Rabongo, B. Bella, E. Gitonga, D. Nduati; 12.56 J. Simba, D. Ndonye, C. Njendu, K. Mutua; 1.04 A. Murage, AK Mwangi, A. Wainaina, I. Githuthu; 1.12 C. Njogu, H. Maina, K. Anunda, K. Wambaa; 1.20 P. Wythe, J. Njogu, N. Ndegwa, J. Wachiuri; 1.28 D. Nyakango, C. Omanga, G. O.Maina, P. Njuguna; 1.36 T. Waithaka, R. Lekolool, P. N. Kariuki, V. Rusagara; Tenth Tee: 7.30 I. Awuondo, J. Mutua, B. Mtsumi, PK Mwangi; 7.38 A. Gichuru, P. Gatere, S. Wandera, J. Achola; 7.46 P. Wahome, M. Kiboi, E. Barry, S. Maugo; 7.54 S. Barry, L. Kibet, Y. Chanzu, T. Cege; 8.02 G. Opiyo, D. Makori, R. Njuguna, S. Wangombe; 8.10 K. Kiragu, S. Muraya, P. Munyiri, P. Njiiri; 8.18 E. Nyairo, C. Karanja, W. Baraza, T. Gitogo; 8.26 F. Tuiyott, PI Kamau, A. Mageto, GM Kariuki; 8.34 J. Otieno, K. Kiplaga, J. Wairumbi, Arimi Kimathi; 8.42 M. Ngunze, K. Kanyinga, J. Theunissen, T. Harish; 8.50 A. Waita, M. Ragui, J. Kyalo, P.E; 8.58 Juniors x 4; 12.00 L. Murage, B. Changangu, C. Osoro, N. Munyambu; 12.08 D. Kahare, D. Riaroh, P. Waita, N. Lyomu (Jnr); 12.16 B. Riaroh, R. Mwangi, G. Macharia, S. Lyomu (Jnr); 12.24 O. Lyomu, BK Terer, O. Lwande, F. Muchiri; 12.32 J. Ndungu, M. Kimeu, A. Koyoson, M. Murimi (Jnr); 12.40 N. Otieno, D. Maina, M. Alobo, P. Wangaruro; 12.48 A. Mussaji, C. Mwenda, G. Sehmi, ANO; 12.56 C. Kiragu, G. Gathumbi, S. Dubajic, C. Wambasi; 1.04 EABL x 4; 1.12 IMG Communications x 4; 1.20 S. Omanga (Jnr), P.E, P.E P.E; 1.28 P.E, P.E, P.E P.E; 1.36 Guests x 4; 1.44 Guests x 4;

Vet Lab Golf Culb

Today; Captain’s Prize – Brian Akun Sponsors: Vivo Energy, KPC, Stanbic Bank, Equity Bank, Solvo Chem, Sense of Africa, Britam, Liberty, RoamTech, Sunset Golf Society, Sense of Africa, EABL, AAR Insurance, MTN Insurance, EABL, MultiChoice, Friends of the Captain, and more…First Tee; 6:51 E. Mugo, K. Njoroge, M. Muura; 7:00 S. Okatch, J. Odhiambo, C. Maranga, T. Macakiage; 7:09 J. Ojowa, J. Kisolo, J. Mureithi, D. Muchungu; 7:18 S. Nyamanya, B. Mabango, C. Bor; 7:27 D. Makori, J. Mwangi, L. Mungai, B. Wangalwa; 7:36 Sponsor’s Guest × 4; 7:45 R. Bore, J. Njenga, E. Kinungi, M. Kamere; 7:54 B. Ndichu, A. Dhadhialla, E. muoki, J. Ndung’u; 8:03 E. Osege, P. Kiboi, E. Amadi, G. Singen; 8:12 M. Chege, D. Njonjo, A. Muita, F. Muthiani; 8:21 G. Mugo, G. Karuga, R. Ndei, D. Kioko; 8:30 C. Kuria, E. Chumo, A. Nyakio, S. Ringera; 8:39 M. N. Kanyi, J. Otieno, M. Oyugi, B. Chemweno;11:20 O. Mwaura, R.Kanake, W. Kubai; 11:29 C. Gichobi, G. Macharia, G. Kanyua, K. Kiura; 11:38 P. Muiruri, M. Githinji, A. Kimani, P. Thieri; 11:47 L. Njoroge, I. Njoroge, M.Thyaka, P. Okemwa; 11:56 D. Warui, K.Bosire, T. Thanwalla, D. Mukabi; 12:05 W. Wanjuki, P. Muthiga, D. Mwangi, C. Muthiga; 12:14 A. Patel, J. Kimani, F. Gichuru, A. Nyaga; 12:23Captain ×4; 12:32 Eric Kiruja ×4; 12:41 D. Musau, J. Kabochi, G. Mwenda, T. Gitumbi; 12:50 C. Muguku, K.Balsod, B. Mungai; 12:59 Sense of Africa ×4; 1:08 F. Mwaniki, J. Mugo, F. Wahome, M. Karobia; 1:17 B. Lakhani, R. Lakhani, K. Shah, S. Thakkar; 1:26 C.Gathigu, R. mohammed, B.Wamatu, S. Kinuthia; 1:35 Romtech ×4; 1:44 M. Kimutai, K. Muriuki, M. Rasugu, O. Abekah; Tenth Tee; 7:45 H. Kamuti, P. Nderitu, E. Mbole, N. Ndiritu; 7:54 T. Kimunya, D. Matu, P. Kimondo, Y.Chanzu; 8:03 K.Raikundalia, F.Mugo, G. Kariuki, K. Raikundalia; 8:12 B. Bahati, J. Kioko, C. Asubawa, T. Mwenda; 8:21 P. Mackenzie, J. Aleri, K.Gachanja, M.Mukopi; 8:30 W. Maina, T. Gitua, K. Macharia, K. Lucas; 8:39 Sponsor ×4; 11:20 Sponsor’s Guest ×4; 11:29 Vivo Energy ×4; 11:38 S. Kamanda, A. Shah, A. Manji, J. Vadgama; 11:47 P. Nderitu, Sponsor’s Guest ×3; 11:56 A. Mussaji, G. Sehmi, M. Nyanchama, E. Ombega; 12:05 P. Karobia, G. Wanjohi, E. Ogonji, J. Ouko; 12:14 K. Wambaa, S. Mbugua, M. Ndung’u, M. Kimani; 12:23 KPC ×4; 12:32 D. Oyier, J. Mwaura, M. Mbathi, R. Wangai; 12:41 Sunset ×4; 12:50 B. Asiyo, Sponsor’s Guest ×3; 12:59 T. Chirchir, A. Kale, M. Makundi, W. Githumbi; 1:08 R. Maina, G. Maurice, P. Wanjiru, P. Okoth; 1:17 K. Reddy, S. Gadiraju, N. Ndegwa, C. Kamari; 1:26 S. Astsiaya, E. Njuki, G. Mbichire; 1:35 G. King’ori, K. Munyiri, E. Kiarie, J. Macharia; 1:44 B. Ngugi, J. Ndiang’ui, D. Njoroge, E. Chebii; Tomorrow (Saturday); First Tee; 6:20 J. Odhiambo, S. Okatch, C. Maranga, T. Macakiage; 6:28 D. Omondi, G. Mbaye, N. Okello, S. Dossaji; 6:36 Vimal Shah, C. Nyamu, H. Manyara, N. Ndegwa; 6:44 P. juguna, C. Mwangi, G. Macharia, B. Kagiri; 6:52 J. Mutuota, C.Munyori, P. Gitumbi; 7:00 J. Murigi, L. Kanyita, W. Waiyaki, G. Waiganjo; 7:08 R. Ndei, N. Hirani, R. Rupra, C. Hayer; 7:16 M. Gatundu, B. Mandere, R. Kimani, M. N. Kinuthia; 7:24 R. Bore, M. Nkoitoi, N. Njuguna, J. Njenga; 7:32 B. Lakhani, S. Samani, K. Raikundalia, U. Raikundalia; 7:40 J. Ojowa, F. Frimpong, M. Kiunjuri, W. Mathu; 7:48 E. Huma, L. Bareham, Manaav Shah, P. Nderitu; 7:56 S. Tarmohammed, T. Opar, M. Chege, K. Mathu; 8:04 M. Karua, M. Wairimu, R. Maina, M. Mutinda; 8:12 J. Osoro, K. Okumu, K. Ondieki, I.Samaani; 8:20 J. Njuguna, N. Nagda, W. Burugu, Krish Shah; 8:28 P. Karing’u, F. Musila, M. Mbugua, C. Gathumbi; 8:36 V. Energy ×4; 11:20 KPC ×4; 11:28 R. Shah, K. Gretton, L. Munyua, J. Mwenda; 11:36 E.Munene, G. Kabuuri, K. Kiura, G. Kanyua; 11:44 E. Njunu, A. Thuku, W. Nadida, J.Wokabi; 11:52 P. Okemwa, I. Njoroge, L. Njoroge, M. Thyaka; 12:00 K. Bosire, G. Mwenda, A. Mussaji, G.Sehmi; 12:08 T. Chirchir, M. Nyanchama, C. Muguku, D. Oyier; 12:16 A. Patel, A. Nyaga, F. Gichuru, J. Kimani; 12:24 Captain ×4; 12:32 K.Wangong’u, B.Wangong’u, D.Wanjohi, K. Monari; 12:40 D. Musau, V. Landa, E. Mugo, E. Kiruja; 12:48 F. Mwaniki, J.Mugo, F. Wahome, Z. Koech; 12:56 G. Kamau, N. Koigi, T. Gitumbi, N. Imbugwa; 1:04 T. Osoro, J. Marucha, E. Lande, F. Kimanzi; 1:12 Roamtech ×4; 1:20 J. Kirui, R. Wafula, E. Ombega, I. Nyakwara; 1:28 Liberty Insurance ×4; 1:36 AAR ×4; Tenth Tee; 6:20 R. Muruguru, A. Shah, S. Thumbi, M. Mukayagi; 6:28 A. Sylva, C. Kuria, E. Chumo, K.Patel; 6:36 J.Mwangi, N. Otuke, M. Muura, S. Mwatha; 6:44 M. shah, Y. Saito, P. Gow, S. Thakkar; 6:52 R. Lakhani, F. Nurani, J. Kosgei, S. Maina; 7:00 P. Gichuru, W. Okello, B. Jones, D. Kavia; 7:08 K. Njane, V. Waiyaki, P. Kavia, M.Makundi; 7:16 J. Kioko, N. Njuguna, D. Mwangi, G. Kariuki; 7:32 H. Kamuti, V. Muthiani, P. Kamuti, F. Muthiani; 7:40 Mau Mau ×4; 7:48 E. Ogonji, X. N. Iraki, G. Wangong’u; 7:56 N. Ndiritu, J. Kisolo, W. Gitonga, S. Koinange; 8:04 EABL ×4; 8:12 M. N. Kanyi, P. Nyamemba, S. Atsiaya; 8:20 L.Roba, D. Nyale, D. Ondenga, J.Kabiru; 8:28 P. Kiboi, S. Manambo, W. Oroko, B. Kimeu; 8:26 J. Rwambo, B. Mureithi, C.Wamuyu, I. Muchiri; 11:20 T. Kiburi, J.Gachanja, D. Thiong’o, C. Angwenyi; 11:28 P. Muiruri, S. Kigeri, D. Karuga, J.Kimani; 11:36 Sunset ×4; 11:44 T. Thanawalla, D. Mukabi, F. Makala, C.Singh; 11:52 S. Bhatt, Sajan Shah, H.S. Mann, J. Mutuota; 12:00 G. Karuga, W. Wanjuki, E. Njuki, G.Wanjohi; 12:08 J. Mbichire, G. Mbichire, M. Gacheri, E. Ng’ethe; 12:16 E. Wangui, K.Muriuki, M.Rasugu, P. Karobia; 12:24 A. Misoka, K.Kiarie, C. Momanyi, S. Otiola; 12:32 Sense of Africa ×4; 12:40 G. Mugo, C. Bor, N. Otuke, D. Ndegwa; 12:48 D. Warui, B. Omolo, J. Mwaura, P. Wahome; 12:56 K.Balsod, Kush Shah, N. Savla, P. Okoth; 1:04 A.Samoei, S. Mbugua, J. Vadgama, J. Ndung’u; 1:12 C. Gathigu, R. Mohammed, B. Wamatu, S. Kinuthia; 1:20 P. Thieri, J. Mureithi, C. Gichobi, D. Makori; 1:28 Vivo Energy ×4; 1:36 C. Kariuki, Sponsor’s Guest ×4.

Sigona Golf Club

Saturday: Prime Bank Golf Day; 6:42 He Guo Libin, Xu Xiliang, Peng Jinqi, Huang; 6:50 Vsp Reddy, K Reddy, R Kumar, Bhupendra S; 6:58 R Mediratta, B Bella, Tinu S, Nihal S; 7:06 K Mediratta, R Malde, Naveed N, M Mediratta :7:14 K Ndegwa, L Waweru, A Gathura, B Ogwayo; 7:22 A Malde, S Malde, S Pandit ,Trushar S;7:30 Aruna S, C V Shah, Paresh S, S Vadakattu; 7:38 Kamal. L S, Samir C, Nitin. L S, D Bid; 7:46 H Tayebjee, Jay Dhanani, Shamil P, Reserved; 7:54 Nitin. (Toy World) S, Bharat P ,Sunil S, Sudhir S; 8:02 B Madhvani, Mukesh S(g), S Lakhani, Mumdu L; 8:10 G Rahim, D D'souza, Nishith P, Archana P; 8:18 R Sanghani, Yogesh P, N Kriplani, Paresh S; 8:26 S G Kanja, Kiritkumar P, P Hirani, Ramesh B S; 8:34 Harshida R S, W Maureen, H Chepkwony, Salina S; 8:42 G Warukira, M N Njoroge, G M Gitau, S Kangethe; 8:50 N Savla ,Kilu S, Dass S ,Jac Patel;6:42 Minghung Ku x 4; 6:50 P Walsh, Hardeep Sokhi, P Sokhi, Samarth S ;6:58 K Assaria, Y Assaria, A Khimji, M'bwana B ; 7:06 A Merali, S Matharu, Shokat M, Akshay C; 7:14 Shaneil(A), Haria S, Nanji, T Njihia, P Kiguru ;7:22 Saahil P, Prashil S, Vishay S; M Sahni ; 7:30 V Tank, Aarav(J) S, H Tank , G S Panesar ;7:38 Jinal S, A Maru, Dr. M Kanjumba ,Nitin Kumar S; 7:46 Rajvi P, Pranay P, Pradip. D S, I D'souza ; 7:54 L Calvin, A Savani, J Njeke, S Bhatt; 8:02 JVadgama, R Vadgama, Birju S, Kavit S; 8:10 M .R Merali, Sonaar S, M Khimji, Brij P ; 8:18 Ramesh P, M K K Shah, A Ndonga , D Wozmak; 8:26 A Sanger, Ashish P, S Sanger, Vishaal P; 8:34 C Onyango, Manish S, R Rakesh, Bachu P; 8:42 A Gacheru, C Kilongosi, S Mwiti, A Njenga; 11:22 V Chawla, Sophie L, Rima P, C Mukherjee; 11:30 Govind P, S Chadha, D Varsani, Ashit R S; 11:38 V Shantilal, Ayush P, N Vekaria, S Varsani; 11:46 L Bhakshi, S Gouri, A Mughal, D Asodia; 11:54 G G Nganga, Z Wachira, Dr. M Wainaina, P Warui; 12:02 Jay S, A Manji, S Kassam ,Sameer K; 12:10 Ravi S, K Parekh, Ashit S, Sarju S; 12:18 Vinay S, Pritesh P, Y K Nagda, Rajesh S; 12:26 M. Assaria, Pradip. A S, P Dhanani, R Bhakai; 12:34 Rakesh P, A Mohammedali, B Gohil, H Chudasama; 12:42 Mayur S, D S Bhachu, S Walji ,Nishwal S; 12:50 R S Nagi, P S Panesar, S. Panesar, Ski Channa; 12:58 Pradip Shah ,Preeyesh R Shah, D.D Patel, Kirit R P; 13:06 C Maloba, B Omuodo, J Raithatha; 13:14 M Bhayani, Neer S, H Rajani, K Sanghani 13:22 Nikunj S, Shitul Shah, S. Dodhia, D. Halai; 13:30 N.Kamau, Ethan (J) Kinuthia, E Mumira, J Mugane; 11:22 Haki S, Kavit M, M Dhanjal, A Matharu; 11:30 K Sehmi, D. S Virdee, Uday PL, M Matharu ;11:38 H Pindolia, Deep(J) Patel, K. Shah, N.Shah Jogoo 11:46 Hitesh. K Patel, Bharat Thakrar, Adil A.C. Popat, Milan Shah 11:54 Amar Kantaria, R. Karia, D.Bhayani, M. Channa; 12:02 S. Kaushik, A. Singh, N, Pasta, A. Sodha; 12:10 Ritesh .K Shah ,Imraan .S Nanji, P.S (Bob) Sehmi, S. King'ori; 12:18 K. Tanna, G. Virani, H. Lakhani, B. Savani; 12:26 T. Channa, N.Kriplani (Jnr), S. Shah, K.Syan; 12:34 J. Chavda, T. Chavda, K. Sharma, S. Chabra; 12:42 E. Ngigi, Navin. S Shah, R. Gondalia, Gideon .M Mugunyu; 12:50 A. Khamar, M. Aggarwal, S. Sanghrajka, V Vajpayee; 12:58 JV Bhatt, H Tanna, K Matharu, Amar. N S; 13:06 Mukesh S(g), Kiran S, Dipak S, Dilip S ;13:14 DMistry, M Lucas, J Gathage, S Siyani; 13:22 P Varsani, HPindolia, P Bhanderi; 13:30 J Githumbi, Samir S, Dhiren S, Zain Manji;

Nyeri Golf Club

Saturday: B.G. Ndegwa Golf Tournament; 7:00 Fr.Herman, R.Gakinya, Dr.P.Sang, R.Matu; 7:10 Dr.A.Sang, C.Thinwa, J.Rienye, W.Wachu; 7:20 M.Theuri, H.Muchiri, S. Githitu, E.Nguyo; 7:30 R.Komu, Prof.M.Theuri, P.Miriga, J.Githanda; 7:40 A. Njenga, , S.Kiragu, J. Munyori; 7:50 Ngarua.B, Keen.W, L.Wagana, J.Ndiritu; 8:00 Eng.Jacinta, G.Miungi, S.Simon, Njeru.N; 8:10 K.Githae, V.Githinji, O.Gathara, D.Kagia; 8:20 N.Gituko, G.Waburi, M.Ngibuini, Gachima.D; 8:30 Fr.Munene, S.Wakibia, Eng.Kamunge, Waweru.H; 8:40 A.Ndungu, P.Kahoro, S.Thuo, C.Mwaniki; 8.50 Eng.Kinoti, Ngarua.B, Fr.Wangai, K.Bow; 9:00 B.K.Ngari, Dr.P.Njuguna, A.K.Kamau, S.Gathara; 11:00 C.Wanjau, S.Njayakio, Lucy.N, Joyce.M; 11:10 Rachael.N, O.Christine, C.N.nduati, P.Kamugi; 11:20 O.Philip, Kajenju.J, Kajenjo.M, Gatere.M; 11:30 Dr.Irungu, Dr.Wamae, Mr.Gacuiri, M.Kirimi; 11:40 Rose.W, Jack.W, Muthoni.M, Kariuki.J; 11:50 Fr.Richard .Muthoni.N, Khilan.S, M.Mburu; 12:00 Dr.S.K.macharia, G.Kibe, L.Gitahi, Hon.Njakwe ; 12:10 P.Mworia, S.Wanja, W.George, N.Mbugua; 12:20 L.Karau, W.June, G.Gathitu, E.Kirogothi; 12.30 D.Koome, M.Rose, N.Ndungu, N.Njuguna; 12:40 R.Koome; P.Mbugua, A.Ngumba, N.Nderitu; 12.50 Wary.W, E.Mathenge, G.Kiguta, B.Komu; 13:00 Dr.S.Kiragu, j Mugaa, H.Chepkwon, N.Kariuki; 13:10 P.Ondieki, H.Mwaura, Fr.Ben, D.Mukuria; 13:20 Hon.Kanini, M.Gitari, M.K.Karanga , A.Ngonjo; 13:30 K.Kimathi, Ndiritu.J, P.Wanjohi, S.Rukwaro; 13:40 M.Purity, Kiarie.T , Wambaa.G, Henia.W; 13.50 Mworia.K, C.Gitahi, D.Weru, C.Njoroge; 14:00 S.Mbugua, D.Muthua, M.Gachugi, N.Wachira

Kitale Golf Club