Golf fixtures: Nyali hosts KPA Golf Day

The weekend golf fixtures across the country:

Nyali

Saturday: Kenya Ports Authority Golf Day: First Tee: 5:52 Din Z, Kisaka G, Kamami N, Stokes S; 6:00 Kaguru J, Truphena O, Gakuo G. N, Odhiambo P; 6:08 Nayer G, Zoab G, Marques F, Shah N; 6:16 Pasta N, Shah S, Khagram S, Ranpura V; 6:24 Ngeno S(G), Koitaba H(G), Aboge S(G), Wasike J; 6:32 Merali M, Chauhan S, Dodhia N,De- Jong A; 6:40 Ondieki D, Juma A, Kimenye A, Handa C; 6:48 Malde A, Miheso A, Shah H, Alemao F ; 6:56Dhutia V, Kariuki A, Awdeer D, Ndegwa C; 7:04 Pindolia D, Dodhia R, Mehta D, Pattni B; 7:12 Hirani S, Makrani S, Halai H, Dodhia S; 7:20 Bajaber T,Butt K, Oyaro Y, Odada D; 7:28 Gulamhussein G, Pandya S, Dr. Shah A, Kaguru D; 7:36 Olinda S, Kinyeru W,Pandya N,Nkatha R; 7:44 Dr. Hamisi H(G),Wanyoike M(G), Kimeu J(G), Simiyu B; 7:52 Kuria T(G), Ondego E(G), Bisonga T(G),Mello M(G), 8:00 Onyango P(G), Odoo T(S), Soares D, Winja J(G); 8:08 Kamau K, Githinji G, Kamau S.M,Kimanga P; 8:16 Ondego B(G), Lyomu O(G), Odoo C(S), Rading W(G); 8:24 Sangoro M(S), Krijnen P, Musyimi P,Gachihi P;8:32 Malde J,Gulamali I,Kudrati F,Viji M;8:40 Kudrati I, Shah R,Shah D,Jamal Ayd; 8:48 Ndegwa M(G),Dr. Kangethe W(G),Ngunze J(G),Onyango P (G); 8:56 Muhita R,Ndunge W, Abwao T, Chepkemei J;9:04 Kiruku S, Oketch L,Kariuki M, Mvoi E;9:12 Kotecha S, Is- Haq Ally, Patel N, Mundia S;9:20 Dr.Kikwai K, Njogu R,Munga M,Vekaria D; 9:28 Mosioma G,Kamau H, Walji M, Wanjiru H; 9:36 Gichungu M, Kamau J, Patel A,Gathunga N; 9:44 Murumba E, Koech P(S), Lagat E, Dr. Shikuku B; 9:52 Amb. Madete B, Mukhanji J, Songwa J, Col. Mabango B; 10:00 Bishop. Oketch S, Anyonyi C, Dr. Muhanji J, Ikhokoro N;10:08 Opukah S, Njaga N(G), Eng. Ingari W, Murima K(G); 10:16 Mulemi R, Qamber S, Angote R, Dr. Khoi T; 10:24 Simbi V, Sagoo J(G), Githuka J, Kalee P;10:32 Ogola A, Mbubi A(S), Ndung’u E, Nthiwa D; 10:40 Saeed M, Kaur N,Vekaria K, Breitner L; 10:48 Soigwa T, Kihoro J, Ndede K, Gichara P;10:56 Kunverji R, Rob,K, Pirbhai Q, Kaur H;11:04 Choge G, Mbote W, Mola A,Githaiga T; 11:12 Khanna U, Saeed F, Khagram R, Kinyanjui R;11:20 Gitonga J,Thama G, Ombura M, Gathuri P; 11:28 S. R Shikely, Jamal T, Muraya S, Swatton P; 11:36 Kahure A(G), Karemu S, Hon.Kositany C(G), Mburu K(G); 11:44 Jezan M(S), Maleli K(G), Kimutai D(G), Nyarotho J(G); 11:52 Odhiambo G(G), Owino K(G), Simbi B(G), Riungu F(G); First Tee; 12:00 Wambugu S.M, Gitumbi W, Mburu M, Maj. Rob A; 12:08 Katembo N, Kimanthi D, Mburu K, Omuodo B(G); 12:16 Boru A(G), Kiarie H(G), Nderi M(G), Kirumba J(G), 12:24 Hon. Kega K(G), Mahihu N(G), Kitulu J(G), ANO; 12:32 Sheikh A, Alibhai R,Rulia I, De Silva T;12:40 Nyanchoga R(G),Mburu J, Bosuben W(G), Mueni G;12:48 Okello N(G), Wanyeki P(G), Kaburi D(G),Karanja C(G);12:56 Kaburu J.S,Orioro J, Wamunyua J, Ngunjiri D; 13:04 Dhanjal R, Salim H, Bajaber M, Ibrahim A;13:12 Dr. Muthuuri J. M, Kimani J, Hashiguchi T,Munyi C;13:20 Sheikh I, Imtiaz Z, Sasan D, Wahome A;13:28 Muchai L, Patel J.C, Makau D, Githere J;13:36 Mbugua M, Nzioka M, Gachanja G, Karimi F;13:44 Lewa O(G),Taib M, Abubakar M, Jamal Alys;13:52 Kaguta W, Saina E, Salim S, Wasike F(Jnr),14:00 Taib A, Kandu M,Wahome M, Ockotch C; 14:08 Soud J, Maru D. J, Qamar N, Obonyo J(S).

Royal

Saturday: Chairman’s Prize: Sponsored by Crown Paints, Mrm, Kwal, Nestle, Tysons, Riley Falcon, Rhs, Johnnie Walker: First Tee: 6.44 H. Waswani, N. Wachira, S. Omondi, Ano; 6.52 J. Nyaga, D. Ekabouma, K.Nyangaga, Ano; 7.00 S. Okundi, G. Kamau, E. Obuya, C. Etemesi; 7.08 S. Parmar, E. Limo, G. Wasonga, Ano; 7.16 J. Kingola, M. Watti, G. Oburu, C. Barasa; 7.24 S. Bwika, I. Murithi, V. Kabiro, S. Varma; 7.32 .E. Kinungi, M. Kamere, Ano,Ano; 7.40 P. Watii. P. Temba, F. Wagura, Ano; 7.48 L. Atho, M. Njoki, W. Wambua, Ano, 7.56 Sponsor Xr; 8.04 J. Ndombi, M. Theuri, D. Kivuitu, S. Nyaoke; 8.12 S. Mbeya, K. Kipkorir, L. Pallan, Mandhi Sehmi; 8.20 N. Kaitu, D. Mbuba, R. Mbithi, C. Kiplagat; 8.28 A. Awuor, C. Kantai, L. Mbaabu, A. Odhiambo; 8.36 P. Brooks, C. Mburugu, E. Mallit, D. Komen; 8.44 L. Mokaya, C. Kadikinyi, R. Ngui, N. Malesi; 11.28 L. Mambo, M. Cox, F.W Maina; Ano; 11.36 H. Arunga, D. Maari, W. Mbata, C. Too; 11.44 B. Amunga, J. Ogidi, P. Mugo, Ano;11.52 S. Itemere, D. Gaitho, A. Munyinyi, R. Njuguna; 12.00 Crown Paints X4; 12.08 E. Mbole, J. Wafula, A. Njoroge, Ano; 12.16 T. See, S. Babra, J. Wachira, S. Odhiambo; 12.24 T. Njuguna, D. Nyaga, L. Njue, P. Kaumbutho; 12.32 G. Makori, C. Isabw, C. Kariuki, S.M Otieno; 12.40 C. Thethy, J. Kogo, J. Thethy, J. Kamenchu; 12.48 Captain’s Time; 12.56 Lady Captain’s Time; 13.04 Jinnel Mwangi, S. Marangu, M.P Kinyanjui, N. Kariuki; 13.12 W. Owino, B. Kiraithe, D. Oyier,D. Kirui; 13.20 Sponsor X4; 13.28 J. Kariuki, C. Kibuchi, Ano, Ano;Tenth Tee 6.44 M. Njenge, W. Maingi, S. Lugalia, Ano; 6.52 R. Okal, C. Sitawa, S. Kimari, Ano; 7.00 J. Okal, A. Odero, B. Wangalwa, Ano; 7.08 R. Kimari, S. Gathere, A. Gathere, Ano; 7.16 R. Mwathe, N. Mwaniki, J. Nzioka, N. Musau; 7.24 R. Njui, R.C Patel, S. Patel, S. Shah; 7.32 F. Karanja, M. Mbugua, M. Makenzi, C. Solanki; 7.40 P.E; 7.48 P.E; 7.56 Sponsor X4; 8.04 J. Oballa, R. Ogindo L. Oluoch, J. Konyango; 8.12 C. Kibett, D. Mugun, C. Mudhune, Y. Goel; 8.20 A. Okanda, B. Mugisha, F. Obwora, J. Kaindi; 8.28 E. Kilonzo, E. Kinisu, J. Kaindi, A. Assol; 8.36 H. Musalia, A. Muya, P. Koske; 8.44 S. Lakhani, B. Gathani, B. Madhuvani, S. Mangat; M. Okeyo, C. Murgor, K. Juma, Ano; 11.36 K. Otieno, N. Njogu, N. Kariuki, L. Kiptum; 11.44 C. Onyancha, G. Kokoth, B. Gachuba, N. Kiatu; 11.52 F. Njoroge, E. Njau, D. Kamau, B. Shaffi; 12.00 S. Maina, D. Njuguna, R. Njuguna, D. Ndambuki; 12.08, G. Rono, L. Kisia, M. Kalekye, D. Kibuga; 12.16 R. Likami, D. Njuguna, J. Mutungi. Ano; 12.24 R. Thuo, H. Gatiramu, S. Marwa, Ano; 12.32 R. Patel, A. Mohamedali, H. Chudasama, Bharat Gohil; 12.40 R. Gikuru, C. Okeyo, R. Mwangi, A. Thoronjo; 12.48 Y. Goel, G.M Njiri, P. Thethy, Ano; 12.56 Vincent Kyaka, G. Eshuchi, Z. Karimi, C. Mokeira; 13.04 R. Marisin, A. Maingi, L. Ireri, C. Kaane, 13.12 J. Kamau, D. Mwamati, F. Okawara, Ano; 13.20 Sponsor X4; 13.28 P.E;

Thika

Saturday: Captain’s Prize Hosted by Chris Mwenda: First Tee; 6:30 S G K Njunu, M Kimathi, L Maina, N Nguithi; 6:40 J Muchemi, G Muchemi, K Shah, S Shanket; 6:50 W Njenga, M Ruo, J Shah, R Shah; 7:00 S M Kariuki, M Chege, L Wanjohi, T Mwaura; 7:10 J W Maina, M Muthee, R Kangethe, J Muriithi; 7:20 K Kimiti, D Wambugu, D Kanuri, G Wambugu; 7:30 Brig. J Muracia, V Kuria, A Kabucho, W Murwayi; 7:40 Lt. Gen. Waweru, M Waweru, N Kabare, A Mutugi; 7:50 R Mahenia, P Njuguna, Dr.C Mwangi, P Kigwe; 8:00 B M Kimani, S Kirubi, ano,ano; 8:10 Sponsor X4; 8:20 J Kagigite, I Wamara, K Muhoro, N Gachara; 8:30 A Mwangi, M Mutinda, S Njuguna, P Kiboi; 8:40 S Mwiti, A Muraya, W W Ngugi, A.K Wainaina; 8:50 W Gathecha, N Gulzow, M Gatuhi, P.K Mukuria; 9:00 J Kamwere, W Kimondo, C maina, A Kimondo; 11:00 R Maina, C Wamuyu, G Mwangi, R Njuguna; 11:10 H P Kinyua, R Rayat, G Kimemia, S Karuma; 11:20 N Mureithi, M Muiru, J Rwambo, B Mureithi; 11:30 M Gichugu, P Gachoka, F.N Thuo, S Onsongo; 11:40 M Meru, S Mwaura,J Njogu, S Karanja; 11:50 Dr. N Ng’ang’a, F.W Maina, A Kuria, J.D.H Meru; 12:00 E.N Nyamu, L Ngamau, W Kangangi, J Kariuki; 12:10 Ueda San, P.K Mwangi, S Mwangi, C Mwangi; 12:20 C Kinuthia, Koyama San, K Njagi, F Ochieng’; 12:30 B Mutua, W Mugo, B K Macharia, E Mocheche; 12:40 M karanja, J Mathenge, D Mathu, Sasaki San; 12:50 S Macharia, M Kiende, M Mwangi, D Kimingi; 13:00 M Nderi, T Kiiru, D Kamau, B Kimani; 13:10 C Mwenda, N Irungu, G Asige, Ano; 13:20 L Wachira, J Mwangi, J Njeke, ano; 13:30 A Mwaura, P Ngugi, V Landa, Ano; 13:40 Eng. J.M Wakimani, M Gatonye, Eng. K Chege, D M Karuma; 13:50 P Nduati, S Ndungu; 14:00 Pex4; Tenth Tee: 6:30 V Wanjiku, I Githinji, A Kimani, J Wangari; 6:40 D Muiruri, N King’ori, J Gitau, N Kithae; 6:50 E Karagu, W Mutugi, S Mwitari, J.K Maigua; 7:00 K Mbogo, J Mutugi, S.K Ndungi, E Karanja; 7:10 M.K Muchiri, S Mella, K Kuria, K.J Njeru; 7:20 B Githae, K Nderitu, E Chege, B Kariuki; 7:30 S.P Gachanja, G Gachanja, M Nyaga,ano; 7:40 L Kinyua, P Njuguna, J Kiai, B Ndungu; 7:50 S Mukiri, A Muriuki, T Ndikwe, J Kanyi; 8:00 W.K Kariuki, M Kariuki, M Njuguna, S.G Njuguna; 8:10 E Munene, N Kariuki, I Matubia, F Chege; 8:20 S Manambo, B Kimeu, D Ndambuki,ano; 8:30 P Karingithi Dr. J.K Muoria, J Mwaura, S Njenga; 08:40 M Kirika, D.N Mukubwa, F Githiori, Prof A.M Karugu; 8:50 M Magothe, V.J Whitelocks, J.C De Fluiter, R Kitavi; 9:00 B Musau, I Irungu, W Cook, H Kurji; 11:00 G Kirui, C Kibet, I Kamutu, K Maiyo; 11:10 M Murigi, Eng. J Maina, C Makena, Hon. J.C Njoroge; 11:20 L Gachire, J Mungai, V Kibe, Ano; 11:30 V Karumba, A.G Maina, M Mwenda, M Irungu; 11:40 S.N Njenga, C Karanja, G Mutulu, P Giathi; 11:50 G Ikahu, N Mwangi, D Ndungu, B Odhiambo; 12:00 Dr.F Mugambi, B Waciuri, C Wachira, C Oloo; 12:10 J Gachichio, K Muthee, Eng. H Karanja, D.N Kabuti; 12:20 M Murimi, B Mureithi, G Mbichire, Ano; 12:30 R Mwaura, V Mwaura, Prof S.P Ng’ang’a, A Kariuki; 12:40 E Muthemba, G Ngamau, W Kinyua, F Mwihia; 12:50 J Kairigo, F Okal, I Muli,ano; 13:00 P Wainaina, M Irungu, F N Kung’u; 13:10 J Waihenya, J K Njenga, Ano, Ano; 13:20 S K Njuguna, Dr. D Nyamu-Njoka, C Wanyoike; 13:30 Pex4; 13:40 pex4; 13:50 Pex4; 14:00 Pex4;

Limuru

Saturday: Lady Captain’s Prize: Kezie Kihara: First Tee ; 6:58 N Gathuru, N Mwangi, T Macakiage; 7:06 I Kimeu, N Njuguna, Dr Susan K, P Njunge; 7:14 P Nyamu, G Barua, W Thuku, Dr Kinuthia N; 7:22 R Barua, J Karume, G Muhuhu, N Mungai; 7:30 F Njuguna, D Odongo, T Gathungu A Wangari; 7:38 V Waiyaki, PM Waiyaki, M Gatu, K Gatu; 7:46 G Waiganjo, Steve, S Dhungana; 7:54 S Njoroge, H Mwangi, J Kinuthia, Lee Kwame; 8:02 J Gathuna, T Kuria, Joe Wangai, M Nyoro; 8:10 R Gachaga, J Macharia, G Kamau, S Ndarwa; 8:18 W Okello, JR Gitari, H Gatu, W Gakuo; 8:26 H Ileli, RZ D’Souza, I Njogu, Liz Gitobu; 8:34 K Njoroge, S Okello, D Muchira, A Mulinge; 8:42 N Njenga, JN Njenga, D Mwangi, A Gatimu; 11:30 J Ngugi, K Ndiho, C Ribui, J Ndiho; 11:38 R D’Dsouza, D Lubanga, RM Kinyua, J Mbui; 11:46 J Keru, T Kiburi, J Gachanja, A Wainaina; 11:54 S Gathigia, C Muchiru, Joe Wambugu, J Stanely; 12:02 J Kimani, G Kihiu, W Migwi, K Gachuru; 12:10 C Kariuki, E Hakeeta, G Wangongu, J Wainaina; 12:18 Lady Captain *4; 12:26 Chairman*4; 12:34 Captain*4 ; 12:42 R Omwansa, P Kinuthia, W Gitonga, A Koech; 12:50 L Maranga, L Kinyanjui, D Ndungu, M Kiruti; 12:58 Hon. F Ikana, P Mungai, W Wanjui, Dr SM Kiruthu;1:06 K Macharia, E Hunja, R Gitau, K Kaburu; 1:14 F Mwaura, RI Njenga, R Wainaina, P Githua; 1:22 P Kahura, SG Ngaruiya, G Wafari, K Anunda; 1:30 D Kitheka, K Minju, J Mathenge, P Giathi; 1:38 D Kahare, C Too, D Waiganjo, Dr Tabby Mungai; 10th Tee; 7:06 W Njenga, W Saiti, J Wamucii; 7:14 Sponsor*4 ; 7:22 J Michoma, R Michoma, E Koigi, M Maali; 7:30 J Kagiri, J Karicu, P Mbugua; 7:38 V Gichuru, L Gibson, M Wahome, M Wairimu; 7:46 K Githunguri, W Githunguri, J Kabiru, B Kabiru; 7:54 S Ramesh, R Munuhe, J Wheeler, S Wanguru; 8:02 I Kiruti, N Kihara, L Gitonga, J Mulinge; 8:10 B Onyancha, V Pandya, PE; 8:18 J Mahmud, H Mediratta, G Singh, D Chaggar; 8:26 C Jeptoo, N Mwangi, T Muchina, K Muchiru; 8:34 E Osege, G Singen, P Kiboi, G Omwandho; 8:42 P Waithaka, S Gitari, N Ndegwa, W Mululu; 11:30 A Munyendo, A Thiongo, M Karanu, N Kaberere; 11:38 N Kiunjuri, T njehia, K Kuria, T Rintari; 11:46 G Ngaruiya, A Nyambura, T Simba, N Mathu; 11:54 M Misumi, D Onyonka, J Songa, J Mueke; 12:02 J Ngure, G Githinji, F Kaggwa, N Wanyee: 12:10 J Njogu, A Ndichu, J ikanyi, K Njoroge; 12:18 J Kihiu, S Njoroge, L Njoroge, R Mureithi; 12:26 M Kiambi, A Kirui, E Nyabiba, P Macharia; 12:34 R Wainaina, A Njenga, E Gathoni, G Gichuki; 12:42 A Gitonga, J Mwangi, S Patel, A Wanjama; 12:50 K Maina, M Ngunze, W Warui, A Kiome; 12:58 K Mambo, B Kibaru, S Irimu, P Nganga; 1:06 E Njenga, M Muchiri, Dr Mwangi, K Gakuru; 1:14 R Kibugi, K Muchiri, J Gathu, A Kamau; 1:22 Jenn Muthoni, P Kinyanjui, E Kigochi, R Muhinja; 1:30 L Shani, P Kipkemoi, J Munge, P Ngusale,; 1:38 J Thongori, C Kieu, J Munge, T Kihara;

Machakos

Saturday: SBM BANK Golf Day: 6:32 A.Mohamed, M.Litali, F.Maithya, J.Musyoka; 6:56 Dr.Kamala, A.Mwilu, T.Mutiso, P.Kilobia; 7:04 J.Nzioka, P:E, P:E, P:E; 7:12 R.Muathe, F.Musyimi, N.Musau, N.Mwaniki; 7:20 J.Kombo, S. Mbole, N.Masaka; 7:36 P:E, P:E, P:E, P:E; 7:44 B.Mumo, S.Mumo, Ano, Ano; 7:52 S.Makau, T.Mutero, B.Nyamai, E.Katheu; 8:00 G.K’ouma, N.Macharia, M.Nderitu, S.Nyamanya; 8:08 C.Kaloki, G.Ndunda, C.Kikuvi, E.Kimeu; 8:16 K.Wanasakaami, B.Rono, I.Mundia, F.Musembi; 8:24 S.Kimilu, D.Wahome, T.Kibet, K.Munyao; 8:32 M.Mwai, M.Makau, E.Saluny, R.Ngumeh; 8:40 LM.Kamba, J.Ndunda, J.Nzioki, Maj(rtd).Mumo, 8:48 S.Kimatu, N.Ateka, D.Ngaruiya, B.Muithya; 8:56 A.Kioko, J.Kilinda, J.Mbaluka, C.Ndumai; 11:04 G.Mutulu, J.Nzau, B.Mukuria, M.Kioko; 11:12 B.Siro, A.Abere, J.Mboya, SM.Musyoka; 11:20 F.Tuatara, M.Malamba, A.Mwilu, P.Kimatu; 11:28 E.Agunda, J.Maingi, T.Musyoka, SK.Theuri; 11:36 CK.Mulela, M.Kavita, Gen.Musomba, J.Malatu; 11:44 T.Katitia, P.Njuguna, J.Ogesi, E.Mbole; 11:52 S.Nyamanya, J.Kabiru, G.Titi, A.Nyawira, 12:00 N.Kibiku, F.Mativo, C.Nzioka, N.Karuthiru, 12:08 T.Mutei,S.Singh, BM.Mungata, T.Ruhiu; 12:16 G.Maina, J.Kigathi, M.Malamba, Prof.Maalu; 12:24 T.Kariuki, C.Azenga, A.Muhoro, J.Kiondo; 12:32 Sponsor x4, 12:40 Sponsor x4; 12:48 S.Mwangi, P.Mutinga, B.Chuma, F.Yuaya; 12:56 P:E, P:E, P:E, P;E, 1:04 J.Komu, I.Lande, K.George, N.Ndungu; 1:20 N.Mwangangi, MN.Kinuthia, F.Njeru. POST ENTRIES ACCEPTED;

Nyanza

Saturday: DTB Bank With Us Gold Series: 7.00am N. Shah, R. Sandhu, D. Patel, T. Agumbi; 7.10am K. Omamo, C. Obare, J. Odero, D. Kigen; 7.20am G. Owino, D. Omollo, A. Monari, D. Odhiambo(pro) 7.30am I. Noo, T. Ojwang, C. Agumbi, ANO; 8.10am R. Apaka, R. Obara, L. Nyambogo (jnr), M. Mundia; 8.20am B. S Patel, O. Abubakar, C. Riaroh, Ano; 8.30am N. D. Odhiambo, V. Olwal, Ano, Ano; 8.40am A. Ojonyo, G. Penesar, H. Ikhohoro, J. Ongere; 8.50am B. Ayodo, T. Omore, J. Onyango, J. Mundia; 9.00 J. Atito, J. Kanjejo, D. Kemunto, S. Ondiek; 9.10am P. Oloo, W. Jimbo, Prof. Othieno, L. Oketch; 9.20am Lusi J, I. S Ogejo, J. Odongo, S. Kuhadia; 9.30am DTBx4; 9.40am E. Adul, D. Nyibule, O. Abubakar, V. Muhando; 9.50am M. Oduor, E. Akinyi, R. Osangale, T. Odongo; 10.00am B.V Patel, M. Patel, B. Bhamra, I. Opakas; 10.10am DTBx 4 ; 10.20am P. Otieno, D. Riaroh, M. Okelo, E. Orina; 10.30am L. N Obat, I. Kuto, J. Cherotich, N. Korir; 10.40am J. Saina, E. Mbakaya, B. Kalya, B. Chepkwony; 10.50am M. Moraa, E. Choge, Ben Kalya, J. Ogweche; 11.00am S. lydia, E. Keter, P. Sang, I. Basweti; 12.30pm A. Shah, M. Bhayani, B. Koyier, C. Langat; 12.40pm DTBx 4 ; 12.50pm P. Thakrar, A. Patel, K. Too, A. Cheruiyot; 1.00pm DTBx 4 ; 1.10pm R. Karia, H. Rajput, B. Bhayani, ANO; 1.20pm J. Pabari, D. Sohanlal, E. Siganga, B. M Shah. POST ENTRIES;

Ruiru

Saturday: Nyahururu Golf Day: First Tee: 6:30 S Mbochi, G Gacheru, A Maina, B Okumu: 6:40 P Gichohi, J Boro,F Wagura, R Njui; 6:50 Kiambu x 4, ; 7:00 T Mwaura , S Kanyora, B Waweru, H Mwaura; 7:10 E Waithaka, L Nganga, V Mwaura, Prof W Wanyoike; 7:20 D Waruinge, P Kamau, P Wainaina, M Chege; 7:30 J M Mwangi, E Mwangi, S Kingara, N Nguithi; 7:40 A Kariuki, D Kabera, Z Muigai; 7:50 G Muthwale, S Mugwe , J G Mwangi, A Machocho ; 8:00 S Karanja, A Muthigani, A Njoroge ; 8:10 Dr Otieno, P Ngugi, S Waititu; 8:20 Brig Muracia, V Kuria, Brig Mwololo ; 8:30 Ruth G, B Ngima, G Waweru, A Kariuki ; 8:40 M Mwaura , J M Mwangi , E Kiragu, E Wachira; 8:50 E Njau, K Jimm, J N Wanyoike, J Wanyoike; 9:00 E Maina, A Ngugi, B Mugo ;11:00 Chairman x 4; 11:10 Captain x 4 ; 11:20 J Njoroge, G Watahi, A Ngugi ; 11:30 Fr Kamau, Fr Mukua, Fr Kimani, Fr Kaigua ; 11:40 Sponsors x 4; 11:50 J Mureithi, J Waweru , M Kenji, J G Mwangi; 12:00 J Mathenge , N Nguithi, J Kagicha, B Ndorongo; 12:10 N Mwaura , J Njagu , P Wanarua ; 12:20 Maj Mwaura, S G Njuguna, J Kambo, Gen Waweru; 12:30 K Muchiri, G W Kuria, J Kanari , B Muchungi; 12:40 Sponsor x 4; 12:50 C Wakaro, C Wambui, F Mwaura. L Nganga; 13:00 sponsors x 4; Tenth Tee: 6:40 G Wachira, J Ndome, F Kungu; 6:50 S K Nyingi, B Okumu, S Kamau, J K Muraguri ; 7:00 G Gathara, E Karanja, P Kamau, G Karuku; 7:10 D Kariuki, A Muigai, G Ndungu, M Nyangi; 7:20 Nyeri x 4; 7:40 B Mugo, B Ndungu, S Gitonga, J K Ndungu; 7:50 J Mutugi, C Kamene , E Maina; 8:00 Capt Ngima, A Mwanyuma, P Mwangi ; 8:10 Thika x 4 ; 8:20 M Nduati, H Muia, A Ngumba; 8:30 Kaf x 4; 8:40 J P Muraguri, C Njeru, J Wambugu, R G Kamau; 8:50 C Kiiyukia, J Kamau, K Kimathi; 9:00 N Mwaura, A Muigai, F Kinyanjui ; 11:00 G Waweru, P Mukuria, G Keru, P Muiruri ; 11:10 R Kithuka, Brig Mohamed, J Akhoya, J Ngugi ;11:20 R Kithuka, Brig Mohamed, L Nganga, D Mukei; 11:30 Col Kiprop, E Nyabiba, A Kirui, H Wanyama; 11:40 J Korir, Maj Gitonga, Brig Maroa, Maj Wambugu ; 12:00 J Kilonzo, P Njeru, G Njeru ; 12:10 B Kimani, S Mwangi, D Kamau, P Wamae; 12:20 S Kingori , M Kingori, W Njenga, S Gichuru; 12:30 C Wambui, A Ngumba, C Wakaro ; 12:40 J Ngugi, J Nduati , S Kihanya, E Mwaura; 12:50 S Wambugu , M Mburu, K Ngige; 13:00 F Wagura, J Kilonzo, P Kiarie; 13:10 P Karoki, J M Ndungu, N Njau, A K Kioi; P.E Accepted;

Railway

Saturday; Chloride Exide Golf Day: 6:30 I Lande, J Komu, S Edwin, S Ngunje; 6:40 Muiruri H, A Wangondu, S Muchemi, Ano; 6:50 F Githaiga, W Nganga, G Kabuuri, D Kingi; 7:00 R Koitaba, M Chirchir, J W Kariuki, S Melly; 7:10 G S Padam, V Ongera, W Onyino, S N Gakere; 7:20 K Kanyinga, M Oloo, M Kairu, S Muraguri; 7:30 Kiarie K, S Otiola, C Momanyi, E Yuaya; 7:40 B Kanyi, N Mwangi, R Mwende, S Mbugua; 7:50 G Mohamed, G Felix, G Kiai, Ano; 8.10 E G Wachira, G Gakima, F Muthiani Ano; 8:10 J W Kung’u, F Kamau, M Ndegwa, C Wanjiku; 8:20 S Nganga, G Karuku, G N Njuguna, J Mutuota; 8:30 J Kagicha, O Chacha, S Ikingi, O Obiero; 8:40 T Murage, L Kinyori, R Omanyo, V Muthiani; 11:00 K D Mbatia, M Kariuki, M Gachanja, L K Njagi; 11:10 R Njuguna, L Migoye, R Maina, F Nyenjeri; 11:20 P Kabiaru, R Mwangi, P Ndetei, N Njuguna; 11:30 N Mwaura, J M Karanja, M Mwenda, N Mutai; 11:40 H Bhangra, A Mussaji, G Sehmi, A Sura; 11:50 E Manywanda, K Mburu, J M Ndung’u, D Kinuthia; 12:00 W Willis, P Karani, G Orora, Baraza W; 12:10 M Gacheri, T Nganga, J Ndirangu, C Muruga; 12:20 J Ngure, O Gachuno, E Wangeci, R N Maina; 12:30 T Muriithi, H M Obino, F Makala, R Inyanga; 12:40 R N Njoroge, S Gichomo, G Kamau, G Kirathe; 12:50 T. Ruhiu, Ano, Ano, Ano; 1:00 J Kehara, J Kaindi, T Mitansh, P Wahome; 1:10 I Kimeu, N Njuguna, S Patel, J Kinyua; 1:20 M Mbugua, S Onyambu, M Mello, M Kiplagat; 1:30 M Nderi, J Karuga, F N Kung’u, A Kiragu; 1:40 J Nangah, J Muigai, T Indimuli, Ano;

Karen

Friday: Rotary Club of Karen Charity Golf Tournament: First Tee: 7.52 C. Rwengo, O. Ayodo, M. Kingori, T. Cege; 8.08 G. Omondi, P. Muasa, G. Singen, P. Mwangi; 8.32 K. Kareithi, P. Waithaka, N. Mariko, J. Wahome; 8.40 A. Kingori, R. Mueni, C. Okoko, M. Abuya; 9.04 DK Wahome, C. Kagiri, A. Nyingi, S. Maweu; 11.44 D. Awendo; 11.52 E. Munene, G. Kanyua, C. Njoroge, N. Kariuki; 12.00 M. Muturi, J. Wambugu, B. Gacheru, A. Kariuki; 12.08 J. Kibati x4; 12.16 K. Patan, N. Shah, R. Otieno; 12.24 S. Shah, B. Shah, K. Shah, S. Shah; 12.32 CP Wanjiku x4; 12.40 A. Mohamedali, S. Parmar, H. Chudasama, R. Patel; 12.48 K. Mwambia, R. Keter, J. Kibati, P. Mwakitawa; 12.56 S. Migwi x4; 1.04 C. Omanga, O. Mruttu, M. Chege, Y. Getachew; 1.12 I. Auma x4; 1.20 A. Mbogori, K. Mbogori, Ano, Ano; 1.28 P. Wangaruro x4; 1.36 P. Ithau, L. Ithau, Ano, Ano; Tenth Tee: 7.52 M. Mukayagi; 8.00 L. Mwai, J. Wakili, IPP Kayoro, Mohamed; 8.16 C. Gatimu x4; 8.32 K. McOkwiri x4; 8.40 C. Too x4; 8.56 J. Arogo, K. Shah, P. Icharia; 9.04 O. Njau, W. Kanuri, N. Akello, S. Cheptoo; 11.44 C. Kositany x4; 11.52 B. Busolo, Gathu, E. Wakaba, M. Chand; 12.00 M. Yusuf, B. Bisonga, N. Mukuria; 12.08 I. Kalua x3, L. Kikuvi; 12.16 J. Waweru x4; 12.24 B. Patel, H. Patel, A. Shah, D. Darbar; 12.32 R. Haria, M. Haria, R. Shah, V. Shah; 12.40 N. Shah, N. Shah, P. Shah, N. Patel; 12.48 E. Karanja, A. Muriuki, S. Kinuthia, A. Koyoson; 12.56 D. Ndonye, S. Ringera, D. Njagi, C. Gichobi; 1.04 M. Kimani x4; 1.12 A. Kimaru, M. Rasugu, E. Karuga, S. Oyuga; 1.20 G. Muraguri x4; 1.28 Faith x4; 1.36 Banda team x4;

Vet Lab