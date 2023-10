All set for Nation Classic grand finale at Royal 

After five grueling qualifying rounds held at Nanyuki, Kisii, Kericho, Malindi and Eldoret, qualifiers and guests of the Nation Media Group will be converging at the Royal Nairobi Golf Club on Saturday for the 2023 Nation Classic grand finale.

Marking its 38th year anniversary since it was started in 1985, this year’s Nation Classic series finale which returns to Royal Nairobi after an absence of one year, has attracted a huge field of 256 golfers.

They include qualifiers from the five clubs, staff and guests of the Nation Media Group. Also in action will be players from the partners who have supported the series throughout this year.

But among the qualifiers drawn include Eldoret Golf Club’s Rosemary Cuthbert who beat a field of 129 golfers at Eldoret Golf Club with impressive 44 points to win ahead of Kakamega’s Hieronim Ikhokoro who will also be in action at Royal.

Expected from Kisii Sports Club, is the single handicap figure Geoffrey Karioki who shot four under par 67 gross for 40 points to win ahead of Elijah Simba who along with lady winner Christine Nyangena will be vying for the top prize at Royal.

Expected from Nanyuki will be lady golfer Purity Githui who also produced 44 points to win the opening leg in March.

Among those expected from Kericho will be Dr Kenneth Sigilai who won the Kericho leg with 44 points, ahead of Billy Kalya on 43 points. Leading the NMG staff will be group chairman Dr Wilfred Kiboro, while the guest list includes Safaricom PLC CEO Peter Ndegwa, KCB Group Managing Director Paul Russo, among many others.

Since Royal members did not participate in any qualifying event, they will be battling it out for the overall title as well as the other prizes on offer during the day, where NMG will be joined by a big number of partners who include Premier Foods, Zamara, A.J. Plastic Surgery, St Andrews School Turi, Stima Sacco, CIC Group, Panari Hotels and Resorts, Makini Schools, KOHLER, and JamboJet.

The par 72 Royal course is currently in its best condition, and the weather permitting, golfers are out for an enjoyable round of golf.

At the beautiful Karen Country Club’s par 72 course, a field of 240 players will be hosted by the Minet Insurance Brokers company during its annual Corporate Golf Day event designed to bring together clients, prospects, and Minet staff for a full-day golf tournament.

Through the event, Minet expects to strengthen client relationships and explore new business opportunity.The event holds a pivotal role in Minet's business strategy, particularly in client retention.

The theme for this year's event is "Putting the planet first." This theme directly calls upon participants in the Minet Golf Tournament to commit to environmental sustainability and responsible management of natural resources, both on and off the golf course.

At Vet Lab Sports Club, action starts with Friday’s Kenya Ports Authority Nairobi golf circuit.

This is the first time KPA returns to Vet Lab since 2017. Friday’s event like the others held elsewhere, is important to KPA as its a forum where customers and stakeholders network and the Authority gets feedback on service delivery levels. In attendance will be KPA Managing Director Captain William Ruto.

Over 200 golfers drawn from various clubs as well as the hosting club will be in action. Those drawn include Kenya Airports Authority Chairman Caleb Kositany, Shinyalu MP Fred Lusuli Ikana, Philemon Sembulei, and kenya Open Golf Limited Tournament director Patrick Obath.

On Saturday, Vet Lab will host the second edition of the Mwai Kibaki Memorial golf tournament which has equally attracted a big field.

At Nyali Golf and Country Club Mombasa, a field of 150 golfers are set to tackle the par 71 course in the SBM Bank golf tournament, an event which is part of an initiative aimed at enhancing engagements between the bank and its key stakeholders. It promises to be a memorable occasion where golf enthusiasts, business leaders, and community figures come together for a day of sportsmanship and camaraderie.

The SBM Bank of Kenya CEO Moezz Mir said, "The SBM Bank Golf Day stands as a testament to our unwavering commitment to nurturing robust relationships within our community. We eagerly anticipate a day filled with amiable competition, camaraderie, and networking. It provides us with a valuable opportunity to engage with our esteemed customers, local leaders, and partners."

Weekend golf fixtures

Ruiru

Nakuru

Kericho

Nyali

Vet Lab